Şirketim ne olsun?

Bizlere sorulan soruların başında gelmektedir. ‘Hangi şirketi kurarsam avantajlı olurum, işime uygun olanı hangisidir?’ şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Geçmişte bu konuda bir yazı kaleme aldığımı hatırlıyorum. Yine de bazı ilavelerle konuyu paylaşmak istiyorum. Bu konuyu Limited mi – A.Ş. mi şeklinde de değerlendirmek mümkün. Öncelikle hangi şirketi kurayım sorusunu sorarken yapılacak işin boyutlarını ve geleceğini çok iyi incelemek gerekir. Yani beden 50 ise 60 beden elbisenin içinde gezersiniz, 45 beden elbisede sizi sıkar. Dolayısıyla şirket kuruluşunda yapacağınız işin boyutunu iyi düşünmek gerekir. Bunun dışında karar vermeye yardımcı olacak bilgiler şöyle sıralanabilir.

LİMİTED ŞİRKET İLE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

SERMAYE ARTIŞI KONUSU: Limited şirketlerde ortakların 3’te 2’sinin sermaye artışını kabul etmesi gerekirken, anonim şirketlerde yüzde 51’nin oyu yeterlidir.

Limited şirketlerde ortakların 3’te 2’sinin sermaye artışını kabul etmesi gerekirken, anonim şirketlerde yüzde 51’nin oyu yeterlidir. HİSSELERİN DEVRİ: Limited şirketlerde hisse devri için ortaklar kurulunun kararı ile, hisse devri ile ilgili yazılı sözleşmenin hazırlanması ve noterden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu hisse devrinin ticaret siciline tescili ortak pay defterine kaydının yapılması gerekmektedir.

Anonim şirketlerde ise işlemin noterden onayına gerek bulunmamaktadır. Taraflar arasında yapılacak hisse devir sözleşmesi ile devir yapılır. Eğer hisse senedi çıkarılmış ise bunlar ciro edilerek devir yapılır. Ortak pay defterine kaydedilir.

HALKA AÇILMA: Limited şirketler halka açılamazlar A.Ş.’ler açılabilirler.

Limited şirketler halka açılamazlar A.Ş.’ler açılabilirler. KAMU BORÇLARINA KARŞI SORUMLULUK: Limited şirketlerde ortağın kamu borcuna karşı sorumluluğun bulunmaktadır. Vergi SGK borçlarının şirket varlığından tahsil edilememesi veya tahsil edilmeyeceğinin anlaşılması durumunda şirket ortakları sermaye payı oranında bu borçlardan sorumludur (6183 sayılı 35. Madde).

Anonim şirketlerinde ise, ortakların kamu borçlarına karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Ortağın sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye tutarının ödenmesi ile ilgilidir.

DEĞER ARTIŞ KAZANCI YÖNÜNDEN: Limited şirket ortağı hissesini kaç yıl sonra satarsa satsın normal değer ile satış değeri arasındaki fark değer artış kazancı olarak değerlendirilir ve vergiye tabi tutulur. (GVK 80. Madde)

A.Ş.’lerde ise ortak elindeki hisseyi 2 tam yıl geçtikten sonra satması durumunda her hangi bir vergi söz konusu değildir. 2 tam yıldan önce satarsa verginin doğacağı tabidir.

AVUKAT BULUNDURMA: Limited şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak A.Ş.’lerin 250 bin lirayı geçen sermayesi varsa avukat bulundurmak zorundadır.

Limited şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak A.Ş.’lerin 250 bin lirayı geçen sermayesi varsa avukat bulundurmak zorundadır. ORTAKLARIN ŞİRKETTEN ALACAKLARI: Limited şirketlerde, ortaklardan alınan ödünç paralar, tüm alacaklılara ödenen borçlar ödendikten sonra ödenebilir.

A.Ş.’lerde ise ortakların verdiği borçlar herhangi bir şart öne sürülmeden hemen ödenebilir.

Görebildiğim bazı farkları sizlerle paylaştım karar girişimcilerin.