Memleketin hali

Para mı kazanacaksın?

ODTÜ’de, İTÜ’de, Boğaziçi Üniversitesi’nde okumana gerek yok. Takıl iktidar partisinin kuyruğuna, al ihaleleri, buralarda okuyanları işe al, çalıştır. Önemli olan ihale almak değil mi? Takıl iktidara zengin ol.

Makam mı istiyorsun?

Takıl güçlü bir siyasinin peşine, eteğine tutun. Senin düşünmene gerek yok. O senin adına düşünür. Ama ne derse onu yap ha, sakın hata yapma..! Makam, mevki hepsi senin, yeter ki laf dinle, bak keyfine. Demokrasi?.. O da ne ki?

Siyaset halk için mi yapılır?

Yok be kardeşim, Manyak mısın nedir? Önce kendi geleceğini garantiye alacaksın. İşi bileceksin işi. Bak görmüyor musun önemli siyasilerin çocukları, yakınları malı götürüyor. Kimse hesap mı soruyor. Paran olacak paran. Parasız seçim olur mu? Gazeteler, reklamlar, tanıtım programları, araç, gereç, yakıt. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Siyasetçi para kazanır, harcar. Bizim toplum bonkör adamları sever ve onlara oy verir, unutma…

Gariban halk yığınları ne yapacak?

Onlar alışkın. Gelen vurur giden vurur. İki iyi laf eder kafalarsın onları gider. Hele samimi dindarlara dinden imandan bahsedersen alır malı götürür, iktidar olursun. Sahi bu günlerde Saadet Partisi lideri ben İslamcı değil, Müslüman’ım diyor. Hatta parlamenter demokrasi, tam demokrasi, hak, hukuk diyor. Kafayı mı yedi ne?

Devlet mi?

Devlet demek parti demek. Devlet öyle tek başına bırakılır mı hiç? Meclis’inden, cumhurbaşkanına, yargısından, Danıştay ve Sayıştay’ına kadar ele geçireceksin ki, rahat çalışasın. Devlet parti devleti olsun yeter. Demokratik denetim, Meclis denetimi, yargı denetimiymiş. Anayasa değişikliğini boşuna mı yaptık be kardeşim?

Bana yakın iş adamları mı?

Bu işin raconu “her iktidar kendi iş adamlarını yaratır” sloganıdır. Baksana son 10 yılda Limak, MNG, Kalyon, Kolin İnşaat, Çalık hepsi daha da güçlü işletmeler oldu. Hatta bunların çoğu kamu ihaleleri ile son 10 yılda dünya ligine girdiler. Ver ihaleyi büyüsünler, gelsin siyasi ve ekonomik destek. Basın da elimizde, siyaset işte böyle yapılır.

İşte memleketin hali bu.

İşte yıllardır, memleketin hali de, siyaset anlayışımız da bu. Demokrasi hak getire. Bu nedenle siyasete halk yığınları gereği gibi katılmıyor, çekiniyor, kaçıyor. Bu günlerde birileri bu mantığı değiştirmeye, demokrasi için iş birliği yapmaya, demokrasi bloğu oluşturmaya, iş adamlarından değil, halktan bağış alarak siyaset yapmaya başladı. Halk da bu adaylara ciddi miktarda bağış yapmaya, onları siyaset-rant ilişkisinden koparmaya, halk demokrasisine sahip çıkmaya başladı. Büyük Atatürk ne güzel demiş, “Borç alan emir alır” diye. Bunun için kimden borç aldığın ve kimden emir alacağın çok önemli. Demokrasilerde emir iş adamlarından, borçlandıklarımızdan değil halktan alınır, halktan. Bağışı yapan halk yığınları bu düzeni değiştirmeye ve artık sorgulamaya aday gibi gözüküyorlar. Bağış yapmak demek, siyaset-ticaret-rant ilişkisine dur, ARTIK TAMAM demektir. Siyasetçiyi iş adamına değil, halka hesap vermeye, demokrasiye davet etmek demek.

NOT: Siyasi parti yöneticileri yaptıkları bağışları basınla paylaşsınlar, zararı yok. Ama onların bağış için halk yığınlarını harekete geçirecek eylemlerde bulunmaları, bunun için projeler üretmeleri gerekmez mi? En azından banka hesap numaralarını halka ilan etmeleri gerekmez mi?