Dünden bugünü liderlerin unutulmaz seçim vaatleri!

Türkiye, 24 Haziran’da seçime gidiyor…

Bu seçimlerde hem Cumhurbaşkanını, hem de milletvekillerini seçeceğiz…

Türkiye’de geçmişten günümüze yaşanan seçim kampanyaları ve bugüne kadar yaşanan seçim kampanyalarında kullanılan unutulmaz sloganlar, afişler, müzikler, vaatler...

Türkiye, geçmişten günümüze birçok renkli seçim kampanyası yaşadı. Bunların arasında unutulmayan sloganlar, afişler, müzikler ve vaatler yer alıyor. Akşam'ın haberine göre siyasi tarihimizdeki en unutulmaz kampanya hiç şüphesiz DP’ye üç dönem iktidar getiren ‘Yeter! Söz milletindir’ sloganlı afişi oldu. Süleyman Demirel’in ‘İki anahtar’, Tansu Çiller’in ‘Her mahalleye bir milyoner’ ve Cem Uzan’ın ‘Mazot 1 lira olacak’ söylemleri de unutulmaz vaatler arasındaki yerini aldı. AP’nin İsmet İnönü’ye gönderme yapan ‘Ağlama değmez Paşa, Çoban Sülo geldi başa’ parçası da, siyasi tarihimizin unutulmaz seçim müziği olarak hafızalara kazındı.

SİYASİ TARİHİN EN ETKİLİ SLOGANI

Geçmişten günümüze kadar seçimlerde pek çok kampanya kullanıldı. Tek partili dönemden sonra hayatımıza giren seçim kampanyalarından birçoğu iktidar getirirken, bazıları ise beklenen ilgiyi pek göremedi. 1950’li yıllardan günümüze seçimler için siyasi partiler tarafından binlerce slogan üretildi. Ama bunlardan hiçbiri Selçuk Milar tarafından 1946’da DP için hazırlanan ‘Yeter Söz Milletindir’ slogan ve afişi kadar etkili olamadı. Siyasal tarihin ilk sloganı olarak kabul edilen ‘dur’ anlamında el işareti ve üzerinde yazılan ‘Yeter! Söz milletindir’ sloganı, DP’nin 1950’li yıllardaki üç seçime damgasını vurmasını sağladı. Bu slogan yıllar içinde AP, DYP, ANAP ve AK Parti olmak üzere birçok parti tarafından da çeşitli değişiklikler yapılarak kullanıldı. Bu afiş aynı zamanda o dönem parti lideri resmi kullanılmadan hazırlanan ilk afiş oldu.

İLK MÜZİKLİ KAMPANYAYI TİP YAPTI

Müzik ilk kez 1965 seçimlerinde kullanıldı. O seçimlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP), ‘Yarının Şarkısı’ isimli parçayı kullanarak propaganda yaptı. Bu kampanya aynı zamanda müziğin kullanıldığı ilk seçim kampanyası oldu. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından DP yerine kurulan AP, 1965 ve 1969 seçimlerinde birinci parti olarak çıktı. İsmet İnönü’lü CHP’nin varlık gösteremediği 1960’lı yıllara Süleyman Demirel damgasını vurdu. Ve o dönemde AP tarafından kullanılan, CHP ve İsmet İnönü’ye atıf yapılan ‘Ağlama değmez Paşa, Çoban Sülo geçti başa’ şarkısı büyük beğeni topladı. 1960’lı yıllara damga vuran Demirel’in seçim kampanyaları ise ‘Su ve yol ana davamızdır’ slogan ve afişleriyle seçmenden oy aldı. Bu dönemde CHP’nin kullandığı ‘Ortanın sol’ kampanyası beklenen ilgiyi göremedi.

‘HALKÇI ECEVİT’ SLOGANI BİRİNCİLİĞİ GETİRDİ

1973 yılındaki seçimde CHP’li Ecevit de müzikli propaganda yürüttü. ‘Halkçı Ecevit’ sloganlarıyla halktan destek isteyen Ecevit için meydanlarda ise, ‘Sev kardeşim’ ve ‘Hayat bayram olsa’ şarkıları kullanıldı. Bu kampanyalar 1973’te Ecevit’li CHP’ye birincilik getirdi. Ecevit sonraki dönemlerde ise ‘Ak Günler’ kampanyasını yürüttü.

ÖZAL’IN KALEMİ SEMBOL OLDU

1980’li yıllar ise, Turgut Özallı yıllar oldu. ANAP, o dönem kampanyalarında üzerine siyasi sözler yazdırdığı, dönemin popüler bestelerini kullandı. O dönemde ‘Arım Balım Peteğim’ parçası büyük ilgi gördü. Özal ayrıca Başbakan seçildikten sonra ayda bir TRT’de yayınlanan ‘İcraatın İçinden’ isimli programla yaptığı çalışmaları anlattı. Bu programlarda Özal’ın elinde kalem tutarak konuşması hafızalara kazındı.

‘LİMON’ KAMPANYASI BÜYÜK ETKİ YAPTI

1987 seçimlerinde Türkiye’de en etkili propagandalarından biri de SHP’nin yürüttüğü ‘5 yıl daha limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı?’ reklam kampanyası oldu. Büyük bir yankı uyandıran kampanya SHP’ye seçimlerde ikincilik getirdi. SHP ayrıca 1991’deki seçimlerde ise, ‘Birbirlerinden farkları yok’ mesajı vermek için iç içe geçmiş liderlerin resimlerinin bulunduğu matruşkaları kullandı.

İKİ ANAHTAR VE HER MAHALLEYE MİLYONER

Meydanlarda kendisiyle sembolleşen fötr şapkasını elinden hiç düşürmeyen Süleyman Demirel’li DYP’nin en önemli projesi ise, ‘Her eve iki anahtar’ ve ‘Ekonomiyi 500 günde düzlüğe çıkarma’ sözü oldu. Bir ev bir arabayı sembolize eden bu kampanya DYP’ye 1991 seçimlerinde birincilik getirtti. Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yerine gelen Tansu Çiler, vaatleri daha da ileriye götürerek, iki anahtarın yanı sıra bir de ‘Her mahalleye bir milyoner’ sözünü verdi. 1991’deki seçimlere Mesut Yılmaz başkanlığında giren ANAP, dönemin en popüler bestelerinden ‘Haydi bakalım’ ve ‘Aboneyim’ parçalarına siyasi söz yazdırarak seçim meydanlarında kullandı.

ADİL DÜZEN İLE İPİ GÖĞÜSLEDİ

Refah Partisi ise, 1991 seçimlerinde kampanyalarında ‘Adil düzen’ sloganını işledi. Bu kampanya özellikle 1994 yerel seçimlerinde RP’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehri almasının yanı sıra, bir yıl sonra yapılan genel seçimlerde birinci parti olmasını sağladı.

DEMİREL'İN 5 LİRA VAADİ

Kendine has üslubu ile Türk siyasi hayatına damgasını vuran Süleyman Demirel seçim vaatlerinde de tartışmasız bir numara. Yasaklar sonrası yeniden siyasete döndüğü 1991 seçimlerinde "kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim" sözü ile hafızalara kazınan Demirel, ekonomiyi 500 günde düzlüğe çıkarma sözü verdi.

APO'YU İDAM EDECEĞİZ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise 1999 seçimlerinde "Apo'yu idam edeceğiz " vaadinde bulundu. Sandıktan ikinci parti olarak çıkan MHP hükümet ortağı olmasına rağmen bu sözünü yerine getiremedi.

2002 SEÇİMLERİNDE SEÇMEN 5 PARTİYİ SANDIĞA GÖMDÜ

Türkiye’nin en ilginç seçimi ise, şüphesiz 2002 yılında yapıldı. 1999 seçimlerinde yüzde 10’luk barajı geçip TBMM’ye girmeyi başaran DSP, MHP, RP, ANAP ve DYP 2002 seçimlerinde meclis dışında aldı. 2002 seçimlerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti damgasını vurdu. AK Parti ile birlikte sadece CHP barajı geçebildi.

1 MİLYON İŞSİZE İŞ

Cumhuriyet Halk Partisi 2002 seçimlerine üniversiteye giriş sınavlarını kaldırma ve 1 milyon işsize iş sözü ile girmişti. İktidar olamayınca doğal olarak hiçbirini yerine getiremedi.

EN UÇUK SEÇİM VAADİ

Siyasi tarihimizin unutulmayan kampanyalarından biri ise, Genç Parti’nin 2007 seçimleri için yürüttüğü kampanya oldu. Seçim meydanlarında sanatçılara konser verdiren ve döner ekmek dağıtan GP’nin lideri Cem Uzan’ın söylediği ‘Mazot 1 lira olacak’ vaadi hiç unutulmadı.

‘HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN’ SLOGANI İKTİDAR GETİRDİ

AKP seçimlerde Erdoğan’ı ön plana çıkardı ve ‘3Y ile mücadele’ (yasak, yolsuzluk, yoksulluk) ve ‘IMF ile stand-by’a son’ vaatlerinde bulundu. AK Parti’nin hafızalarda kalan seçim sloganları ise ‘Yeter! Söz milletindir’, ‘Her şey Türkiye için’ ve ‘Durmak yok yola devam’ oldu. AK Parti ayrıca diğer partiler gibi popüler şarkılar tercih etmek yerine, Uğur Işılak’ın seslendirdiği halk müziği parçası ‘Haydi Anadolu’ ile büyük beğeni topladı.

FÖTR’E KARŞI KASKET

Eskiden seçim mitinglerinde siyasi parti liderlerinin sembolleri de ön planda olurdu. Miting meydanlarının en gedikli ismi olan Süleyman Demirel’in kürsüden düşecek kadar halka doğru eğildiği ve elindeki ‘fötr’ şapkasını salladığı görüntü ‘miting klasikleri’ arasına girmişti. Demirel’in, sembol haline gelen şapkasını almak isteyen partililere karşı verdiği mücadelesi de görüntülenmişti. Demirel’in fötr şapkasına karşın, Ecevit ise halkçı olduğunu vurgulamak istercesine meydanlara hep kasketle çıktı. Ecevit’in CHP’nin başındayken giydiği mavi gömleği ise daha sonra kurduğu DSP’nin ana renklerini oluşturdu. Yine o dönem uçurulan güvercinler de DSP’nin sembolü oldu. (Alıntı- on5yirmi5.com)