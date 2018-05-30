Ey vatandaş; Mutlu musun?

Bu ülkenin “vatandaşı” olarak “İNSANCA YAŞAMAK” istiyoruz.
Bu hepimizin temel istemi olmalı.
Kimimiz işçi, kimimiz memur, kimimiz işveren, kimimiz çiftçi, kimimiz esnaf, kimimiz emekli, kimimiz işsiziz…
Yaşamaktan keyif alabiliyor muyuz?
Kendimizi “GÜVEN” içinde hissedebiliyor muyuz?
Evimizde, ailemizle “HUZUR ve MUTLULUK” içinde miyiz?
Gazetelerin 3. Sayfalarına dikkatle bakalım; her gün yıkılan aileler, aile içi şiddet, polisiye olaylarla sarsılıyoruz.
Polisimize ve YARGI’ya güven duyuyor muyuz?
Ülkemiz ekonomisi ve “GELİR DAĞILIMI ADALETİ” bizi mutlu ediyor mu?
Bize “HİZMET” etmek için ülke yönetimine talip olanların, “kaç çocuk sahibi olacağımıza, nikah töreninde ne söyleyeceğimize, çocuklarımıza nasıl eğitim vereceğimize kadar” özel yaşamımıza karışmaya hakkı var mı?
- Emekli sürekli yoksullaşıyorsa,
- işçi Anayasal hakkı olan sendikalı olma ve hakkını alabilmek için greve çıkma hakkını kullanamıyorsa; Cumhurbaşkanı; “OHAL sayesinde grevleri engelliyoruz” diye övünüyorsa,
- tarım ve hayvancılıkla geçinmeye çalışanlar emeğinin karşılığını alamıyor, üretmekten vazgeçiyorsa; ülkeyi yönetenler bu emek insanlarını ithalatla terbiye etmeye çalışıyorsa,
- Devlet memurları sosyal kimlikleri ve siyasal değerlerine göre ayrım, ayrıcalık ve torpille perişan ediliyorsa,
- Üniversitelerde bilim adamları “özgür” değilse, Cumhurbaşkanı adayı ziyaret ettiği gerekçesiyle bir Dekan istifaya zorlanıyorsa,
- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ard arda kapanıyorsa,
- “Reel üretim” ile ülke ekonomisine hizmet etmeye çalışan sanayicilerimiz “Bıçak kemiğe dayandı, önlem alınmalı. Ekonomik ve siyasi istikrara ihtiyacımız var” diye feryat ediyorsa,
- İş hayatında “KADIN” süratle yok oluyorsa,
- Ülke Bütçesi sürekli açık veriyor ve dış borçlarımız süratle artıyorsa,
- Ulusal paramızın yabancı paralar karşılığında değer kaybediyorsa,
- Hemen tüm komşu devletlerle, Avrupa ülkeleri ve ABD ile kavgalıysak ve ticari ilişkilerimiz hep aleyhimize işliyorsa,
- Eğitim sistemimiz “NİTELİKLİ İŞGÜCÜ” yetiştirmiyor ve bu yüzden “İŞSİZLİK” en büyük sorunumuzsa,
- Sağlık bir “TİCARİ META” haline gelmişse,
- Seçim yarışında kimileri, karşısındaki siyasal partileri “ŞER GÜÇLERİ” diye karalayarak oy devşirmenin peşindeyse,
- “Kazanamazsak, Belgrad Ormanı’na gömdüklerimizi çıkarıp, sokaklara çıkarız” diyen sözde bilim adamlarının, elindeki silahlarla poz verenlerin tehditleri altında seçime gidiyorsak, “KORKU, KİN ve ÖFKE” siyasetin malzemesi olmuşsa,
hangimiz, nasıl mutlu ve güven içinde olabiliriz?
Bu ülkenin öncelikle “İÇ BARIŞA” ihtiyacı var.
Bunun için “FARKLI OLANA SAYGI” temel koşuldur!
Demokrasinin de gereği budur.
Elele vererek, aklın ve bilimin öncülüğünde ülke sorunlarımızı çözmek ve hep birlikte huzur ve mutluluğu yakalamak zorundayız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
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Komutan - Evet abi güzel bir konuya değişmişsin. Yazın süper ötesi olmuş. Düşünüyorum da yaşım 45 biz böyle değildik sanki sihirli bir el degdi herşeyle farklı bir insan modeli yaratıldı toplumda.arkadaslik komşuluk bitti.insan ilişkileri yok oldu.bu gidişle tarih sahnesinde yok oluruz.oncelikle birlik ve beraberliğe ihtiyacimiz var. Sürekli bir kesime kin ve düşmanlık pompalamak iyi bir gidiş degil, biz lazı,Çerkezi, alevisi sunnisiyle 80 milyon Türk milletiyiz başka yerimiz yok.bir arada yaşamak zorundayız. Herk kesim birbirine katlanmak zorunda. Ekonomimiz malum, işsizlik, ise alımlarda liyakat kariyer aranıyor hatırı sayılır bir iktidara yakın tanıdığın varsa işin çantada keklik abi sabah sabah bir sürü dertte yordu beni ha bu arada namaz kılmakla dertte kurtuluyorsa ben 10 vakit kilayim biri yazmış ya.
Süleyman - Mustafa namaz kıl mutlu ve huzurlu ol...!
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