Ey vatandaş; Mutlu musun?

Komutan - Evet abi güzel bir konuya değişmişsin. Yazın süper ötesi olmuş. Düşünüyorum da yaşım 45 biz böyle değildik sanki sihirli bir el degdi herşeyle farklı bir insan modeli yaratıldı toplumda.arkadaslik komşuluk bitti.insan ilişkileri yok oldu.bu gidişle tarih sahnesinde yok oluruz.oncelikle birlik ve beraberliğe ihtiyacimiz var. Sürekli bir kesime kin ve düşmanlık pompalamak iyi bir gidiş degil, biz lazı,Çerkezi, alevisi sunnisiyle 80 milyon Türk milletiyiz başka yerimiz yok.bir arada yaşamak zorundayız. Herk kesim birbirine katlanmak zorunda. Ekonomimiz malum, işsizlik, ise alımlarda liyakat kariyer aranıyor hatırı sayılır bir iktidara yakın tanıdığın varsa işin çantada keklik abi sabah sabah bir sürü dertte yordu beni ha bu arada namaz kılmakla dertte kurtuluyorsa ben 10 vakit kilayim biri yazmış ya.