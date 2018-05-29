Minibüs isyanı!

İsyanın merkezi Kartepe Emekevler Mahallesi…

İsyanın nedeni ise 211 numaralı hatta yaşananlar.

Emekevler hattındaki başlıca sorunları sıralamak gerekirse;

Minibüsler hınca hınç dolu. İğne atsan yere düşmez tarzında…

Araçların geneli eski ve güvensiz…

Şoförleri hızlı…

Klima ise yok…

Kalabalık olan bu toplu taşıma araçları içerisinde uygunsuz durumlara tanık olunuyormuş.

Yaşanan sorunların ihbarcısı olan vatandaş, “Geçtiğimiz günlerde minibüs yolcuları, uygunsuz hareket yapan başka bir yolcuyu neredeyse linç ediyordu” diyor…

Birkaç cümleyle yaşanan sorunu aktarmak istedim. Emekevler halkı, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için UKOME’den destek bekliyor. Sefer sayılarının artırılmasını ve araçların yenilenmesini isteyen mahalle sakinleri, bu istekleriyle ilgili olara 500 imza toplandı ancak sonuç nafile.

Sevgili UKOME hadi bu güzel ayda vatandaşın isteğine kulak ver…

Emekevler halkını bu çileden kurtar…

Valilikten açıklama bekleniyor

Yaşanan sel felaketinin ardından vakit kaybedilmeden hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. Belediyeler ve bürokratlar halkın vatandaşın yaralarının sarılacağını söyledi. Hatta valilik hemen harekete geçti. AFAD ile birlikte hasar tespit çalışmalarına başladı. Evleri ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşlar, kullanılamaz hale gelen eşyalarının ve zarar gören evlerinin tazmini için kulağını valiliğe çevirdi. Şimdi o sorunun cevabı bekleniyor, “Hasar gören ailelere, hasarı ölçüsünde destek yapılacak mı?

Bu duvar tehlike saçıyor

Başiskele Fatih Mahallesi Kaynak Sokak Numara 45 adresinde bulunan Muhammet Emre Tolunay, evinin hemen yanında yapımı süren siteden şikayetçi. Yağan yağmur suyunun inşaat çalışması nedeniyle evinin etrafına aktığını söyleyen Tolunay, firmanın yaptığı istinat duvarının da yağmur suyundan etkilendiğini ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi. İnşaatın yol açtığı su baskını yüzünden bazı küçükbaş hayvanlarında telef olduğunu da ekleyen vatandaş, gelişi güzel yapılan istinat duvarının bazı bölgelerinin yıkılmaya başladığını ve büyük tehlike yarattığını aktardı. Kaza gelmeden kazayı ihbar ediyorum diyen Muhammet Emre Tolunay, söz konusu inşaatın denetlenmesini ve zararının tanzim edilmesini istiyor.

Kanuni Meslek Lisesi Mezuniyet düzenliyor

İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geleneksel mezuniyet törenini 1 Haziran Cuma günü düzenleyecek. Yahyakaptan Mahallesi’nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan etkinliklerin başlama saati ise 10.30 olarak belirlendi.

Yıldırım, İnce için, Artvin’e gitti!

CHP’li Selman Yıldırım, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek olmak için memleketi Artvin’e gitti. CHP İzmit eski ilçe başkanı Selman Yıldırım memleketi Artvin’de miting verecek olan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek olmak için dün Artvin’e gitti. CHP Parti Meclisi Üyesi Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Meclis Üyesi Uğur Koştur ve Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar'la birlikte Trabzon’a uçan Yıldırım, CHP Rize İl Örgütü’nü de ziyaret etti. İl başkanı Saltuk Deniz’le sohbet eden Kocaeli heyeti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.