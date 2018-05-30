Kılıçdaroğlu muhtarlara hangi çağrıda bulundu?

Seçim yaklaştı…

Liderler, toplumun her kesimine ulaşmak için her yolu deniyor…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler için mahalle muhtarlarına mektup gönderdi.

Mektubunda tüm muhtarlarımızın ülkemizin içerisinde yer aldığı bu kritik seçim sürecinde görevlerini gerektiği biçimde, eksiksiz yerine getireceğine inancım tam diyen Kılıçdaroğlu, muhtarlara çağrıda bulunarak, CHP’nin muhtarlar politikasını paylaştı.

**

Kılıçdaroğlu’nın muhtarlara gönderdiği mektup şu şekilde;

Siz 1833 yılında Kastamonu’da yapılan ilk muhtar seçiminden bugüne, yurttaşlarımızla devletimiz arasında gönül bağı kurulmasına vesile oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz.

Demokrasi kültürünün bu topraklardaki ilk temsilcileri olarak, vatan sevgisiyle çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Ülkemizin geleceğini her türlü menfaatin üzerinde tutuyor, bin bir zorluğa, türlü olanaksızlıklara rağmen çalışıyorsunuz.

Demokrasimize, güzel ülkemize, şanlı bayrağımıza ve hayatın bütün renklerini yüreğinde barındıran vatanımıza karşı sorumluluklarınızı fedakarca yerine getiriyorsunuz.

Sevgili Kardeşim;

Siz bulunduğunuz köyün ve mahallenin kanaat önderleri olarak, yurttaşlarımıza ilk elden dokunuyorsunuz.

Size verilen yetkinin aslında demokrasiye olan inancın ve güvenin bir göstergesi olduğuna inanıyorum.

Muhtarlık kurumunun güçlü olduğu bir Türkiye’de, demokrasinin de güçleneceğini, kökleşeceğini biliyorum.

Önümüzde Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıyan bir seçim var.

Tüm muhtarlarımızın ülkemizin içerisinde yer aldığı bu kritik seçim sürecinde görevlerini gerektiği biçimde, eksiksiz yerine getireceğine inancım tam.

25 Haziran sabahından itibaren partimizin ve iktidarımızın önceliklerinden biri de muhtarlık kurumunu güçlendirmek olacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yurttaşlarımıza hizmet yolunda daima yanınızda olacağıma söz veriyorum.

CHP’NİN MUHTARLAR POLİTİKASI

82 kanuna dağılmış değil, tek bir muhtarlık kanunu olacak, muhtarlık seçimleri için birleşik oy pusulası esası getirilecek, belediye binası var, “Muhtarlık evi” neden yok?

Bağımsız muhtarlık evi olacak, muhtarlıklara yardımcı büro personeli tahsis edilecek, kaldırılan köy tüzel kişilikleri yeniden oluşturulacak, her muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak.

Sosyal yardımlar, muhtarlıklar aracılığı ile dağıtılacak, belediye meclisinde, muhtarın seçildiği mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa, o kararın görüşüldüğü belediye meclisi toplantısına muhtar da katılacak, toplantıda söz ve karar sahibi olacak.

Muhtar, belediye ile birlikte sosyal projeler geliştirecek, Türkiye Muhtarlar Birliği kurulacak.”

MUHTARLARI SARAYDA AĞIRLIYOR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, her hafta muhtarları Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlıyor…

Muhtarların üzerinden Türkiye’ye sesleniyor…

Duyurmak istediği söylemleri, duyuruyor…

Bütün televizyonlar, konuşmasını canlı yayınlıyor…

Devletin her türlü imkanını kullanıyor…

**

Kimisi devletin bütün imkanlarını kullanırken, kendisine yandaş bir medya yaratırken, kimileri de muhtarlara mektup göndererek düşüncelerini aktarıyor…

İşte Türkiye böyle bir ortamda seçime giriyor...

Siyasi nezaket!

CHP Kocaeli Milletvekili adayı gazeteci-yazar Ebru Küçükaydın, İzmit’teki çalışmalarını tamamladıktan sonra Alemdar Caddesi üzerinde İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman, Kocaeli Milletvekili Adayları Lütfü Türkkan ve Ali Türkşen ile karşılaştı. Ayaküstü kısa sohbet eden grup, birbirlerine başarı diledi... Millet İttifakı’nın iki partisinin adaylarının siyasi nezaketleri, yoldan geçen vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bakalım Millet İttifakı’nı oluşturan iki parti, 24 Haziran sonrasında istedikleri sonucu alabilecekler mi?

“Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!”

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, önceki akşam yoğun yağış dolayısıyla seçim standını kontrole gitti. Sokak sanatçılarını gören Bozatlı, İzmir Marşı’nı çaldırdı… Stantta hareketlendi… “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!” sesleri ortalığı inletti… Vatandaşlar da yağmur altında coşkuyla İzmir Marşı söyleyen İyi Partilere eşlik etti…

Türkşen sahaya indi

İYİ Parti Kocaeli 2. Sıra Milletvekili adayı, emekli Kurmay Albay, SAT Komandosu Ali Türkşen, seçim çalışmasına başladı… Türkşen, ilk ziyaretini Gölcük’e yaptı… Türkşen’e vatandaşlar ilgi gösterdi… Zira Türkşen’i televizyonlarda sık sık görürlerdi. Türkşen, vatandaşlara samimi bir şekilde kucaklaması, rahmetli Hasan Celal Güzel’i hatırlattı…