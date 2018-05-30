Ey seçim, sen nelere kadirsin!

Ali - hakikatleri menfaat olanlar, menfaat için her şey yaparlar, hakikatleri din düşmanlığı olanlar din düşmanlığı için her şey yaparlar. ve herkesi de kendileri gibi zan ederler, ama hakikatlari hak olanlar, gerektiğinde kürdü eleştiri, gerektiğinde türkü, gerektiğinde erdoğaı, gerektiğinde hdp yi eleştriri. gerektiğinde de hepsinni hakkını verir.

işte hüdapar bu sonuncusu

ama birinci çeşit olanlar anlamakta zorluk çekerler.

hüdaparın erdoğana desteği bu ülke insanı ve dünya mazlumları için. aynı amaçla hüdpar erdoğanın yanlışlarını da çok eleştirmişti.