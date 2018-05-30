Ey seçim, sen nelere kadirsin!

Kazanmak var ya…
Veya kaybetmemek…
İnsana neler yaptırıyor, neler!
Kazanayım da gerisi ne olursa olsun…
Kazanmak için her şey mubahtır…
Zihniyet bu!
Ya ilkeler?
“Kazanmak” veya “kaybetmemek” için bütün ilkeler rafa kaldırılıyor.
Dün birbirine ağza alınmayacak söz söyleyenler…
Bakıyorsunuz ortak çıkar için kol kola!
“En milliyetçi parti” ile “milliyetçiliği ayaklar altına alan parti”nin gün gelip aynı ittifakta bir araya geleceklerini düşünebiliyor muydunuz?
Ama oldu…
AKP ile MHP, Erdoğan ile Bahçeli, bugün birlikteler.
Geçmişte olup bitenleri unuttular, ortak hedefe doğru yürüyorlar.
AKP’nin hedefi ne?
MHP’nin desteğiyle yüzde 51’i aşmak!
Ya MHP’nin?
İttifak içinde kalarak yüzde 10 barajına takılmamak!
İşte böyle…
“Çıkar” söz konusu olduğunda…
İlkeler de, söylenen kötü sözler de, karşılıklı suçlamalar da, hepsi ama hepsi unutuluyor.
Cumhur ittifakının yeni destekçisi
HÜDA-PAR…
Önceki gün açıkladılar; “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceğiz…”
İyi, güzel…
İyi güzel de, HÜDA-PAR neyin nesi?
Çizgisi ne, yapısı ne?
Ben anlatmayayım, onlar kendi kendilerini anlatsın!
Aşağıdaki görüşler HÜDA-PAR yöneticilerinin:
*Bugün canımızı yakan sorunların temelinde Cumhuriyet’in kuruluş ideolojisi var.
*Milliyetçilik mikroptur, hastalıktır.
*Atatürk tartışılmalıdır. Atatürk tartışılmayacak bir kutsal değildir.
*Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür, ifadesi Kürdün inkârıdır, bunun kaldırılması lazım.
*Devlet; Şeyh Said İsyanı, Dersim ve Ağrı ayaklanmalarında yaptığı zulüm ve vahşetten dolayı özür dilemeli, tazminat ödemelidir.
*Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmeli, toplumun çoğunluğu tarafından kabulü halinde bu modeller uygulanabilmelidir.
*Türkler ve Kürtler, ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmelidir.
*Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmelidir.
HÜDAPAR’ın görüşleri böyle.
Bilmeyen yok, HÜDA-PAR, Hizbullah’ın seçmen ayağını oluşturuyor.
Yazıya, “Ey seçim, sen nelere kadirsin” diye başlamıştım.
İtirazı olan var mı?
Bu seçim, “Kazan da nasıl kazanırsan kazan” seçimi!
KOTO’dan“geçmiş olsun” ziyareti
Kocaeli Ticaret Odası’nın iki yönetim kurulu üyesi Mehmet Şen ve Yusuf Erenkaya, dün ziyaretimize geldi.
“Geçmiş olsun” ziyaretine…
Pazar günü İzmit Sanayi Sitesi ve diğer bölgelerde yaşanan sel felaketi üzerine sohbet ettik.
Yaşadığımız, gördüğümüz, duyduğumuz, bize ulaşan sıkıntıları kendilerine aktardım.
Duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum.
Kadınlar, sıkın dişinizi!
Kısa adı WEF olan Dünya Ekonomik Forumu açıkladı.
Şu anki koşullar devam ettiği takdirde…
Kadın ile erkek arasında maaş ayrımı kalmaması ve iş alanında eşit temsiliyet için 217 yıl daha geçmesi gerekiyormuş.
“Eşit temsiliyet” derken…
Çalışma hayatına başlamada eşit fırsat!
Bütün dünyada kadınların çalışma hayatına katılımı, yüzde olarak erkeklerden daha düşük.
Hele bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde…
Bizde TÜİK’in Ekim 2017 verilerine göre, çalışma yaş aralığında bulunan 30 milyon 300 bin kadından sadece 8.9 milyonu çalışıyor.
Erkeklerimizin çalışma hayatına katılma oranı yüzde 70, kadınlarımızın ise yüzde 30.
Kadın ve erkeğin ekonomiye katılımı arasındaki uçurum açısından, 144 ülke arasında 128’inci sıradayız.
“Kadın ve erkek 217 yıl sonra eşit olabilecek” derken, bu dünya ortalaması.
Bizim kadınlarımız, eşit olabilmek için 217 yılın üzerine daha kaç yıl bekler, bilemem.
2 görüş
*”Ekonomisi zayıf bir millet, fakirlik ve yoksulluktan kurtulamaz; toplumsal ve siyasal felaketlerden yakasını kurtaramaz.” Mustafa Kemal ATATÜRK
*”Nereye gidersen git bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır.” Cemil MERİÇ
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Yorumlar
(4 )
Ali - hakikatleri menfaat olanlar, menfaat için her şey yaparlar, hakikatleri din düşmanlığı olanlar din düşmanlığı için her şey yaparlar. ve herkesi de kendileri gibi zan ederler, ama hakikatlari hak olanlar, gerektiğinde kürdü eleştiri, gerektiğinde türkü, gerektiğinde erdoğaı, gerektiğinde hdp yi eleştriri. gerektiğinde de hepsinni hakkını verir.
işte hüdapar bu sonuncusu
ama birinci çeşit olanlar anlamakta zorluk çekerler.
hüdaparın erdoğana desteği bu ülke insanı ve dünya mazlumları için. aynı amaçla hüdpar erdoğanın yanlışlarını da çok eleştirmişti.
Huseyn Boz - Hüda par bu sıraladıklarınızı ifade ettiğinde görmezden gelindi ama söz konusu tarafgirliğiniz olunca mı kullandınız? Ama çıkar seçimi olduğu konusunda haklısınız çünkü HDP sırf türk solundan kaynaklı çıkarları dolayısıyla Kürt halkının maslahatını bir kenara bıraktı. Ve Hüda par da sırf çıkarları için akp nin ittifak teklifini reddetti Kürt meselesine değindi. Sırf çıkarları için yıllarca savaştığı Pkk tabanının temsilcisi HDP ye ılımlı yaklaştı. Ama bu yaklaşım HDP nin çıkarlarına uymadığı için görüşmeyi bile kabullenmedi. Bugün Hüda par'ın verdiği kararı taraflı ve düşmanca eleştirenlerin çıkarı ne acaba ? Sonuçta bu seçimin çıkar seçimi olduğuna en başta değinmiştiniz değil mi hocam.
Erkan Tekin - MERHABA TANZER BEY.HERGUN OKUYORUM YAZDIKLARINIZI VE GENELDE BEGENIYORUM.REAL KONUSUNU BIRAZ BOSLADINIZ GIBIME GELIYOR
Ahmet - tuzla da geçtiğimiz pazar CHP-HDP ortak mitingi vardı, her iki parti bayrakları yanyana, Türk bayrağı yok, HDP kim Başkan Apo nun heykelini yapacaz diyen parti,ülkenin doğusunda yeni bir devlet kurmak isteyen parti, bölücü bir parti, Pkk nın siyasi ayağı olan bir parti, CHP kim Türkiye Cumhuriyeti nin kuruu partisi, Atatürk ün partisi, bu 2 parti nasıl birleşiyor Recep Tayyip ERdoğan karşısında birleşiyor, demek ükenin bölünmesi falan ,Başkan Apo falan önemli değil önemli olan AK parti kazanmasın gerekirse Abdullah Öcalan ile iş tutarız diyor bu parti, Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bu ülke CHP-HDP eksenin bir zihniyet ile ancak bölünür ve yok olur.
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