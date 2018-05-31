Kılıçdaroğlu ADD'ye örnek olmalı

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunulmuş, resmi twitter hesaplarından…

İfade aynen şöyle: “Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı…”

Bir süredir tartışılan bir konu oldu bu durum.

Yani bu ADD’liler, hala 27 Mayıs’ta yaşanan darbeye “Devrim” deme cehaletini gösteriyorlar. Bu darbe neticesinde ülkenin bir başbakanı, iki bakanı ile birlikte katledilmiş, birileri de bu yaşanan hainliğe alkış tutarak “Devrim” yakıştırması yapmış…

Şimdi derneğin genel merkezi, yaptıkları yeni bir açıklama ile söz konusu paylaşımın, ADD Genel Başkanı ve genel yönetim kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşıldığını, dahası Atatürkçü Düşünce Derneği kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmadığını belirtmişler…

Fakat bu açıklamayı yaparken de darbeci zihniyetin ürünü olan 1961 anayasası ile söz konusu darbenin devrim niteliği kazandığını, 27 Mayıs’ta yaşanan ve demokrasi şehidimiz Başbakan Adnan Menderes’in katline kadar giden sürecin “Devrim” olarak tarihteki yerini çoktan aldıklarını ifade etmişler…

Yani bu ADD’liler başlangıçta atılan o sorumsuz sosyal medya paylaşımını “Bizim görüşümüz değil” diyerek reddederken, orada kullanılan ifadeleri savunurcasına 27 Mayıs hainliğine “Devrim” deme cehaletini göstermişler…

Bu derneğin bana göre en büyük hatası, isminin başında Atatürk yazdığı için kendilerini tartışılmaz görmeleridir. Yani gerçekte Atatürk tartışılmayacak bir lider olduğu için, bu arkadaşlar da ne kadar kusur işleseler de kendilerini de tartışılmaz ve hataları yüzlerine vurulmaz zannediyorlar…

Kabul etmek gerekir ki, Atatürk ilke ve inkılapları ile bu ülke yeniden küllerinden doğmuş, gelecek yürüyüşüne başlamıştır. Fakat bu yolculuk sözüm ona aydınlarca Büyük Önder’in çok büyük olasılıkla yanlış anlamaları nedeniyle zaman zaman farklı istikametlere sapmıştır…

Bu hali ile Atatürkçü Düşünce Derneği de siyasi tarihimizde çokça hatalar yapmış, bu kurumun yöneticileri dernekleri üzerinden koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni el altından yönetme çabası içine bile girmişlerdir.

Bu zihniyetin sahipleri değil miydi, 28 Şubat sürecinde Refah Partisi yöneticilerine ve büyük deha Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a zulmeden… O bilim insanının kellesini isteyen…

Bu zihniyetin temsilcileri değil miydi, birileri tarafından İslam’ı kirletmek adına piyasaya sürülen Müslüm Gündüz, Fadime Şahin ve Ali Kalkancı denilen sahte dinciler üzerinden “Darbe” senaryoları yazan…

Bu zihniyetin temsilcileri değil miydi, AK Parti iktidarı döneminde başlatılan cumhuriyet yürüyüşleri sırasında “Ordu Göreve” diye pankartlar açtıran…

O yüzden hiç kimse ne bizi ne de başkalarını kandırmaya çalışmasın. O atılan tweet, her ne kadar kaldırılmış olsa da açıkça iddia ediyorum, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin görüşünü net şekilde yansıtmaktadır.

En azından 27 Mayıs darbesine “Devrim” demekten vazgeçmedikleri müddetçe biz böyle bileceğiz…

Evet, bizlere göre Menderes ve arkadaşları demokrasi şehididir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile merhum Menderes’in kabrini ziyaret edip, “Tarihimizle, geçmişimizle yüzleşmeli ve hesaplaşmalıyız” derken, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yöneticileri hala insanların, dahası devlet erkanının katli ile sonuçlanan bir darbeye “Devrim” diyeceklerse, kendilerini millete havale etmekten başka bir çaremiz kalmamış demektir.

Sözün özünde belirtiyoruz ki, 27 Mayıs açık bir darbedir. Bu ve benzeri bütün darbelere “Devrim” demek, o insanlarla kefeye konulmayı hak etmektir…