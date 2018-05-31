İzmit, şiddetli bir yağış sonrası yine sel felaketi yaşamış. Yalnızca İzmit değil, yağışın etkili olduğu diğer ilçelerde de durum farklı değil.

Bu olayı “Doğal afet” diye geçiştiremeyiz.

Doğadan başımıza gelen her felaketin kaynağı, öncelikle biz insanlarız!

“Eski İzmit” diye tanımlanan Orhan Mahallesi ve yakınındaki mahalleleri düşünün; tepelerde kurulmuşlar. Neden?

Çünkü, aklı olan “tepelerde yaşar, ovalardan beslenir!”

50-60 yıl önce İzmit’in en büyük sorunu “sıtma” hastalığı imiş. Alemdar Caddesi üzerinde “Sıtma Eradikasyon Müdürlüğü” yer alırdı.

Çünkü, İzmit’in körfez çevresindeki kara alanları BATAKLIK idi.

1960’lı yılların sonuna kadar İzmit, “yaşanacak bir kent” niteliğindeydi.

O yıllarda da şiddetli yağışlar olurdu. Ama bugünkü gibi sel felaketleri yaşanmazdı. Çünkü, kent yerleşimi düz alanlara pek yayılmamıştı.

Yalnızca “42 Evler” ve çevresi sular altında kalırdı!

Zamanla, hızlı bir yapılaşma ve hızlı bir nüfus artışı yaşadık.

“Plansız, çarptık bir sanayileşme” ile kentin canına okumaya başladılar! Birinci sınıf tarım alanları üzerine fabrikalar ve yeni yerleşimler dolduruldu. Ya ALTYAPI? Dünden bu güne, bu kentte altyapı hep sonradan akla geldi ve hep yetersiz kaldı.

Çünkü; ciddi bir “KENT PLANLAMASI” yoktu!

Geleceği planlamazsan, “ÖNCE ALTYAPI” kuralını uygulamazsan, başına gelecek felaketler “doğal” değil, “insani ve siyasidir!”

Yağmur, istediği kadar şiddetli olsun. Yağan yağmuru süzecek TOPRAK ve sağlam bir ALTYAPI varsa, sel felaketi de olamaz.

Bu sorun yalnızca İzmit ve çevresinde yaşanmıyor. Ülke ölçeğinde de başta büyükşehirler olmak üzere pek çok kentte aynı sorun yaşanıyor.

Çünkü; siyasal iktidarlar “DOĞA İLE BARIŞIK” yaşama ilkesine ve “KENT ve ÜLKE PLANLAMASI” bilincine sahip değiller!

Tarımsal üretimin beşiği olan TRAKYA bugün tarım toprakları üzerine kurulmuş sanayi kuruluşları, göçlerle büyüyen kentlerle birlikte sanayi atıklarının Ergene gibi doğal kaynaklara boşaltılması yüzünden doğal felaketler yaşıyor.

Adının sonunda “OVA” sözcüğü olan tüm bereketli topraklarımız aynı tecavüze uğradılar!

Yağmur ve kar sularını emen ve beslenen tarım alanları betonlaşınca, sel felaketlerine şaşırmak mı gerek?

Özellikle son 15 yıldır, tarım alanlarına, ormanlara ve yaylalara yönelik tecavüzler inanılmaz boyutlara ulaştı. Yakılan orman alanları üzerinde dev oteller inşa edildi. En güzel orman alanları, siyanürle altın araması ve çeşitli boyutlarda maden ocakları ile katledildi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın kıyamadığı Amasra’da inatla termik santral kurulmaya çalışılıyor!

İstanbul’un doğal dengesinin sigortası olacak Kuzey ormanları insafsızca talan edildi, doğa koşulları zorlanarak 3. Havalimanı inşasında inat edildi. Fatih Ormanları çevresinde özel şirketlere lüks konutlar üretimi için yol verildi! Şimdi; “Emlak Bank güvencesi ile” pazarlanıyor! Nedir bu güvence?

Ezcümle; doğaya, bilime ve akla ihanetin bedelini ödüyoruz!

Çünkü; manavdan meyve-sebze alırken bile çürüğü çarığı ayıran insanlarımız, kenti yönetecek insanlarda “mesleki ehliyet” aramıyor!

Ne diyor şair?

“Kabahat sende” demek de istemiyorum ama/ kabahatin çoğu sende kardeşim!”