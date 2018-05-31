Kocaeli, Türkiye için önemli, bizi yönetenler bunun farkında mı?

Yeni İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı önceki gün Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Akçakoca Toplantı Salonu’nda yapıldı…

Toplantıya bürokratlar ve Kocaeli sanayisine yön verenler katıldı…

Toplantıda konuşan Aksoy, çalışan sayısından, istihdama kadar birçok konuda önemli bilgiler verdi…

Önemli verileri paylaştı.

14 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VAR

Vali Aksoy’un toplantıda yaptığı konuşmayı sizinle paylaşmak istiyorum;

“İş dünyamız Kocaeli ve Türkiye için önem arz eden bir konumda çalışmalarını büyük bir hızla yürütüyor.

Kocaeli’de toplamda 14 Organize Sanayi Bölgesi var ve bunlarda da 106 bini aşan kişi istihdam edilmektedir.

Organize Sanayi Bölgelerimizin dışında özellikle Kocaeli’de küçük sanayi siteleri de yaygın bir şekilde hizmetlerini sürdürmektedir.

Küçük Sanayi Sitelerinde toplamda 19 binden fazla kişi istihdam edilmektedir.

Sanayide enerji tüketilmesi, sanayinin vurgulanması bakımından da önem arz etmektedir. Türkiye’de tüketilen enerjinin % 5‘i Kocaeli’de tüketilmektedir ve sanayi kuruluşlarında tüketilen enerjinin % 10’u yine yalnızca ilimizde tüketilmektedir.

500 İÇİNDE 80’İ KOCAELİ’DE

Kocaeli’de kapasite raporlu sanayi yatırımlarında 2068 yerli, 237 yabancı olmak üzere 2305 sanayi yatırımı söz konusudur.

Belirli sektörlerde ağırlıklı olarak çalışmalar sürdürülmektedir.

Otomotiv ana ve yan sanayi, makine imalat, demir çelik, kimya, plastik ve kauçuk, elektronik ve metal sektörleri ön plana çıkmaktadır.

Bunlar gibi pek çok alanda ilimizde önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İstanbul Sanayi Odasının yayınladığı listeye göre ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 80’i Kocaeli’de faaliyet gösteriyor.

İlk bin ihracatçıya baktığımızda da 62 firmanın ilimizde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Kocaeli, üniversiteleri ile önemli bir şehir.

Ayrıca TÜBİTAK ve birçok Araştırma Enstitüsü de ilimizde faaliyetlerine devam ediyor. İlimizde 5 teknoloji geliştirme bölgemiz var.

Bunlarda toplam 356 firmada 3300 kişi ile çalışmalarını sürdürüyor.

ARGE VE TASARIM KONUSU

Bugün itibariyle ilimiz genelinde 104 AR-GE merkezi, 10 tasarım merkezimiz bulunuyor. Kocaeli; ARGE ve tasarım konusunda da Türkiye’de en önde gelen illerin başında geliyor. Böylesine ekonomik hareketliliği olan bir ilin Türkiye ekonomisine katkıları da oldukça fazla. 2017 yılında ihracatımız 23.9 milyar TL, ithalatımız ise 43.036 milyar TL’dir.

Bu Türkiye’nin dış ticaret hacminin % 12’sinin Kocaeli Gümrükleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini gösteriyor.

LİMAN ŞEHRİ; KOCAELİ

Kocaeli aynı zamanda bir liman kenti.

İzmit Körfezimizde 35 tane limanımız var ve bu limanlarımızda elleçlenen yük itibariyle baktığımızda geçtiğimiz yıl 73.2 milyon ton yük elleçlenmiş durumda.

Kocaeli bu sanayi ve ticari faaliyetleri dışında özellikle Türkiye’de vergi gelirleri anlamında da İstanbul’dan sonra 2. sırada yer alıyor.

74 milyar TL vergi tahakkukunun 69.4’ü tahsilatı yapılmıştır.

Kocaeli nüfusumuz 1 milyon 883 bin 270’dir.

Kocaeli’de Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre işveren sayımız 47 bin 870, sigortalı olarak şuan itibariyle ilimizde 587 bin 421 kişi bulunuyor.

İlimizde Bağkur’lu olarak çalışan 43 bin 760 ve Emekli Sandığına bağlı olarak da 58 bin 359 kişi bulunuyor.

İlimizde toplam 689 bin 549 kişi çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışanlarımızın il nüfusuna oranı ise % 36,61’dir.

İlimizde toplam 275 bin 395 emeklimiz bulunuyor.

Geçen yıl Mart ayında Kocaeli’de aktif sigortalı olarak 554 bin 490 kişi bulunuyordu.

2018 yılı Mart ayı itibari ile bu sayı 587 bin 421 kişiye yükselmiştir.

Bu yükselişle ilimiz Türkiye’de 6. sırada yer alıyor.

İŞKUR’UN FAALİYETLERİ

Gerek Sosyal Güvenlik Kurumumuzun, gerekse İş-Kur’un iş dünyası ile yürüttüğü önemli çalışmalar var. Özellikle İş-Kur’un yürüttüğü İşbaşı Eğitim, dezavantajlı gruplara Mesleki Eğitim, Girişimcilik Eğitimi gibi birçok alanda insanlarımızın yatırım yapmaları ve kendi işlerini kurmalarına katkı sağlayacak faaliyetler sürdürüyor.

Geçen yıl 1. İstihdam Seferberliği başlatılmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara’da 2. İstihdam Şurası gerçekleştirildi.

Bu şurada yeni bazı talepler dile getirilmişti. Bu taleplerde yasallaşarak uygulamaya geçme noktasında kararlar alındı.”

KOCAELİ, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ!

Vali Aksoy’un açıklamalarını ve verdiği verileri okudunuz…

Bu verilere baktığınızda Kocaeli’nin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz…

Kocaeli, Türkiye bu kadar önemli iken, Kocaeli’yi yönetenler bunun farkında mı?

İşte bu soru tartışılır…

Emek Partisi üyelerine ceza!

Geçtiğimiz günlerde, Körfez’in Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde işçi duraklarında bildiri dağıtarak işçilere seslenen Emek Partisi üyeleri, polis tarafından engellediği belirtildi.

Karakola götürülen EMEP üyelerine, burada 3 saat kadar tutulduktan sonra “Emre aykırı davranışta bulundukları” gerekçesi ile 259’ar TL para cezası kesildiği ifade edildi. EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, cezaya itiraz ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Anlaşılan 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça, bu tür haberleri sık sık duymaya devam edeceğiz.

Tan’dan Cephanelik tepkisi

CHP Kocaeli İl Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Diş Hekimi Müzeyyen Topçu Tan, önceki gün Komisyon üyeleri Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Zengin, Gazeteci ve Laborant Bülent Karagöz ve 3 kadın yürüyüşçüsü Nursel Karagöz ile birlikte Cephanelik diye bilinen, boşaltılan askeri alanda incelemelerde bulundu. Tan, askeri alanın bilinçsizce betonlaştırıldığını söyledi. Körfez, Derince ve İzmit’in her tarafı betonlaştırıldı. Bu ilçelerde doğru dürüst yeşil alan yok…

MHP ant içmiş!

MHP Gebze İlçe Başkanlığı her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftara ilgi büyüktü… İftar sonrası konuşan İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, seçimlere dikkat çekti. Taşdemir, MHP’nin Cumhur İttifakı için ant içtiğini, bunun dönüşünün olmadığını söyledi. MHP’liler AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tişörtlerini giyip, Erdoğan’ın broşürlerini dağıtacakmış. Sanırım bundan 3 yıl önce böyle bir şey söylense idi, kimse inanmazdı. İşte Türkiye’de siyaset bu kadar değişken…