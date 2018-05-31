Saadet Partisi’nin keyfi yerinde

Önceki gün akşama doğru ziyaretime geldiler.

Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli 1.sıra milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu…

İl Başkanı Nurettin Çelik…

İl Başkan Yardımcısı Zafer Mutlu…

Ve partinin tanınmış isimlerinden Ayhan Altıntaş…

Dört isimle de yıllardır tanışırız.

Hele Sinan Bey’le tanışıklığımız çok eski.

Şimdiye kadar bilmem kaç seçim geçirdik.

Genel başkan yardımcısı olduğunda aramış, kutlamıştım.

Artık bir ayağı Ankara, bir ayağı İzmit’teydi.

Ara ara sadece telefonla görüşebiliyorduk.

Şimdi yine iş başa düştü, partisinin birinci sıra adayı.

Lokomotif aday.

Liste, kuvvetli bir liste!

İnanmış, samimi isimler.

İkinci sıradaki Recep Sarıdoğan, tanıyanlar bilir, müstesna (benzerlerinden ayrı) bir insan.

Hepsi, iktidar nimetlerinin dağıtıldığı 16 yıl boyunca dik durmasını bildi.

Sabrettiler sabrettiler, bugün “yeniden dirilişte” yine hep beraberler.

Kendilerini çok heyecanlı ve moralli gördüm

İnsanın ruh hali yüzüne yansır, derler ya…

Ziyaretime gelen Saadet Partililerin ruh hallerini de yüzlerinden okumak mümkündü.

O derece moralli, o derece heyecanlı!

“Eski günlerimize dönüyoruz” dediler…

“Millet artık iktidardakilerin ne olduğunu anladı” dediler…

Üç partinin ittifak yapmasının üç partiye de güç verdiğini söylediler.

Gece gündüz sahada olduklarını, gerçekleri halkla paylaştıklarını anlattılar.

Seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerini ne ben sordum, ne onlar söyledi.

Daha erken, biraz daha zaman geçsin taşlar yerli yerine oturmaya başlar.

Ben, Saadet Partisi’nden bu seçimlerde bundan önceki seçimlerden çok farklı performans ve sonuç bekliyorum.

Öyle sanıyorum, Saadet Partisi’nden de vekilimiz olacak Ankara’da!

Vay arkadaş, siyasetimizin seviyesine bak!

“Bu kadar da olmaz” denir ya, Türk siyaseti tam böyle bir noktada.

Seçim sürecinde ağır eleştiri olur…

Seçim sürecinde sertleşme olur…

Ama…

Seçim sürecinde “hile” olmaz.

Seçim sürecinde “linç siyaseti” güdülmez.

Seçim sürecinde “ahlaksız yöntemlere” başvurulmaz.

Dün sabah gazeteleri karıştırırken Sözcü’de gördüm.

Fotomontaj yapmışlar, SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun eline rakı bardağı tutuşturmuşlar.

Montaj yapmışlar, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi cami içinde bisiklete binerken göstermişler.

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır?

Bu nasıl bir vicdansızlıktır?

Troller, “Allah rızası için paylaşalım” diyorlar, bu görüntüleri günlerdir sosyal medyada paylaşıyorlar.

Bu yöntemle seçimi alsan ne olur, almasan ne olur?

Türk siyasetinin geldiği şu seviyeye bakar mısınız?

Bu üniversitelerle mi çağı yakalayacağız?

Seçim dönemindeyiz ya…

Parti yöneticileri, hayal dünyasına yelken açtılar ha bire vaatlerde bulunuyorlar.

Özellikle iktidar partisi…

16 yılda yapamamış, “Bize oy vermeye devam edin, Türkiye’ye çağ atlatacağız” diyor.

Bu kafayla, bu vizyonla nasıl olacaksa?

Bir ülkenin kalkınmasında eğitim “birinci” sırada olmalı.

Eğitimi birinci sıraya koyarsın, diğer sorunlar kendiliğinden düzelir.

Eğitim birinci sırada değilse, hiçbir şeyi düzeltemezsin, daha da kötüleşir.

Bizde sadece AKP döneminde değil, hiçbir dönemde eğitim birinci planda olmadı.

Tam aksine hep geri planda tutuldu.

Daha doğrusu iktidarlar eğitime bilerek gerekli önemi vermediler.

Daha kolay yönetebilmek için toplumu cahilleştirdiler.

Bakmayın siz okur-yazar sayısının arttığına.

Bir ülkede kitap ve gazete yeteri kadar okunmuyorsa, okur-yazar sayısının artmasının ne anlamı olur ki?

Yine üniversite sayısının artması…

Her kentte üniversite kurulması…

Bunun da çok fazla övünülecek bir tarafı yok.

Her geçen yıl “diplomalı cahil ve mesleksizlerin sayısı” artıyor, o kadar.

Üniversitelerimizin durumu ortada…

Türkiye’nin geldiği nokta ortada…

Aralarında inanılmaz bir paralellik var.

İlk 500 üniversite arasında yokuz

Önceki gün,Dünya Üniversite Sıralama Merkezi, dünyanın en iyi 1000 üniversitesini açıklandı.

Liste; akademik personelin kalitesi ve sayısı, öğrencilerin eğitim sonrası iş bulma ortalaması, makale yayımlanma sayısı ve kalitesine göre düzenlenmiş.

İlk 500 içinde hiçbir Türk üniversitesi yok.

İkinci 500 içine ise 13 üniversitemiz girmiş.

Şunlar:

*Hacettepe Üniversitesi 529’uncu.

*İstanbul Üniversitesi 560’ıncı.

*ODTÜ 596’ıncı.

*Ege Üniversitesi 616’ıncı.

*Ankara Üniversitesi 625’inci.

*İstanbul Teknik Üniversitesi 648’inci.

*Gazi Üniversitesi 679’uncu.

*Boğaziçi Üniversitesi 740’ıncı.

*Bilkent Üniversitesi 789’uncu.

*Erciyes Üniversitesi 874’üncü.

*Çukurova Üniversitesi 932’inci.

*İzmir 9 Eylül Üniversitesi 938’inci.

*Erzurum Atatürk Üniversitesi 979’uncu.

Bizim üniversitelerin durumu böyle.

Peki, dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi nerede?

Sekizi ABD, ikisi ise İngiltere’de…

Bunda da şaşılacak bir durum yok.

Eğitimde şampiyon olan, dünyada söz sahibi oluyor.

Eğitimde yoksan, zart zurtla dünyada söz sahibi olamazsın.