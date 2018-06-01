Zekeriya Özak’ın Körfez’e ayrı bir ilgisi mi var?

İzmit Belediye Meclis Üyesi ve Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak enerjisi ve tecrübesi sayesinde belediyecilik camiasında çok tanınan bir isim. Kritik kararların sözcüsü olarak ta bilinen Özak, şu sıralar davet edildiği hemen her programa katılıyor.

Ilımlı bir kimlik taşıdığı içinde genelde seviliyor.

Kimi zaman söyledikleriyle eleştirilerin odağında oluyor, kimi zaman tecrübesiyle takdir ediliyor.

Zekeriya Özak kentin 14. Belediye başkanı gibi görünüyor.

Zekeriya Özak ile ilgili son günlerde dikkatimi çeken bir durdum var. Arşiv haberlerine baktığınızda benim dikkatimi çeken hususa hak vereceğinizi düşünüyorum.

Tüm ilçelerde sık sık kendisini görüyoruz ancak Özak’ın Körfez ilçesiyle olan ilgisi sanki birkaç tık daha fazla. Körfez’de düzenlenen hemen her etkinliğe katılan Zekeriya Bey, belediye etkinlikleri, dernek etkinlikleri - açılışları, STK programları – toplantıları demiyor, düzenlenen programların hemen hepsine katılıyor.

Körfez’de de çok bildik bir sima haline gelen Zekeriya Özak’ın Körfez’e ayrı bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bu ilginin nedeni 30 Mart 2019 yerel seçimleri mi?

Yoksa partisi tarafından bu bölgeyle ilgili bir görevi mi?

Bilemem!

Özak’ın Körfez’e olan ilgisini 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerin akabinde hız kazanacak yerel seçim hazırlıkları döneminde daha net anlaya bileceğimizi tahmin ediyorum.

Canan Dağdeviren Göçmen Börekçisini ziyaret etti

Körfez ilçesinin, ilimizin ve hatta ülkemizin gurur kaynağı olan Prof. Dr Canan Dağdeviren, doğup büyüdüğü ilçenin en önemli markalarından biri olan Göçmen Börekçisi’ni ziyaret etti. Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi Üyeliğine Seçilen ilk Türk olan, Forbes'ın 30 yaş altı Bilim İnsanı Listesinde yer alan Körfezli Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Göçmen Börekçisi Fabrikasını ziyaret ederek, işletmenin sahipleri İlker Can Dönmez ve Tanju Can Dönmez ile sohbet etti. Dünyaca ünlü bir bilim insanının işletmelerinde ağırlayan Dönmez kardeşler Göçmen Börekçisinin dününü – bu gününü anlattı. Yurt dışındaki şubelerle ilgili de bilgi veren kardeşler Dağdeviren’in ziyaretinden dolayı duydukları mutluluğu da dile getirdi.

Halil Baylam TOF yönetimine girdi

İzmit Otogar Güzelleştirme Derneği’nin 14 dönemdir başkanlığını yürüten, Ulusoy yazıhanesinin sahibi Halil Baylam 24 Mayıs’ta yapılan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) kongresinde yönetim kurulu üyeliğine seçildi. İstanbul’da bulunan Harbiye Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılan kongrede 12 kişilik yönetim kuruluna seçilen Halil Baylam’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.

İYİ Parti’de aday tanıtımı Pazar günü yapılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim beyannamesini önceki gün anlattı. Ankara’da geniş bir katılımla yapılan bu önemli toplantının ardından, Kocaeli teşkilatı aday tanıtım toplantısını yapmaya karar verdi. YSK tarafından kesin aday listelerinin açıklamasının ardından İYİ Parti 3 Haziran Pazar günü saat 14.00 İzmit Luxury Garden Otelde milletvekili adaylarını tanıtma kararı aldı.

Gece 12’de havai fişek attılar

Körfez ilçesinde ilginç bir olay yaşanmış. Çarşamba akşamı saat 24.00’ı gösterdiğinde Körfez İlçesi Yarımca sahil kısmından yükselerek geceyi aydınlatan, sessizliği bozan havai fişekler bölge sakinlerini oldukça rahatsız etmiş. Hafta içi üstelik saat 24.00’da havai fişek atarak, başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişilerin, bu cesaretini anlamak mümkün değil. Bilindiği gibi havai fişek kullanımı 22.00’dan sonra yasak. Ama nasıl oluyor da Körfez ilçesinde 24.00’da havai fişek atılıyor anlamış değilim. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar, ramazan ayında, hafta için ve gece 24.00’da atılan havai fişeklerin neyi kutlamak için atıldığını da merak ediyor.