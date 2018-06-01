Milletvekili adaylarına “çöp fabrikası” tüyosu

Baskın seçim kararı alındı…

Bütün dikkatler seçime çevrildi…

Bizim “çöp fabrikası” konusu unutuldu.

Oysa “çöp fabrikasının İzmit Umuttepe’de yapılmaması” konusunda başlattığımız kampanya, çok iyi gidiyordu.

Büyük mesafe almıştık.

AKP’deki bir kesim hariç tüm kent bu konuda tek yumruk olmuştu.

Çöp fabrikası, üniversite hastanesinin burnunun dibine yapılmamalıydı.

Daha dün herkes çöp fabrikasını konuşurken, bugün bütün dikkatler seçime çevrildi.

Aday listelerine…

Seçim vaatlerine…

Adaylar arasındaki atışmalara…

Bu konu muhalefet parti adayları için fırsat değil mi?

İmza kampanyası döneminde gördük.

İzmit halkı, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasına tepkili.

Aslında bu durum, muhalefet partileri için bir fırsat.

Milletvekili adayları, halkın bu tepkisini seçim çalışmalarında fırsata dönüştürebilir.

Dönüştürmeli de…

Ama ben bugüne kadar hiçbir adaydan bu konuda tek cümlelik bir açıklama duymadım.

Aralarından, “Milletvekili seçilirsem, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmaması için çalışacağım” diyen çıkmadı.

Tamam, yapılacak seçim “genel seçim”!

Tamam, çöp fabrikası yerel bir konu!

Halkın sağlığı ile ilgilenmek, milletvekillerin görevi değil mi?

Olmayan paraları dağıtmak

Partiler, “olmayan paraları” dağıtıyorlar ya…

Emeklilere, öğrencilere, iş bulamayan gençlere, öğretmenlere, polislere…

Yazın şuraya!

Kim kazanırsa kazansın…

Bütün dağıtılan paralar…

“Zam” ve “vergi” olarak geri istenecek.

Demedi, demeyin!

Beş soru, bir cevap

Dün bir arkadaşım sordu:

*AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da seçim beyannamesini açıkladı, neden manşetten vermediniz?

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim beyannamesini açıkladı, neden manşetten vermediniz?

*Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim beyannamesini açıkladı, neden manşetten vermediniz?

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim beyannamesini açıkladı, neden manşetten vermediniz?

*İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim beyannamesini açıkladı, manşetten verdiniz… Neden?

Şu cevabı verdim:

“Erdoğan buralı mı? Değil… Kılıçdaroğlu buralı mı? Değil… Karamollaoğlu buralı mı? Değil… Bahçeli buralı mı? Değil… Meral Akşener? Buralı… Bizden biri… Meral Akşener’i manşet yapmamız bundan. Bu kadar ayrıcalığı olsun. Bir kent milliyetçisi olarak, bu kentten çıkan bir parti genel başkanını desteklemek, bizim görevimiz. Haa aday listesi kötüymüş, içinde listeye yakışmayan bazı gerzekler varmış, bizim yönümüzden çok da önemli değil. Biz tek tek ağaçlara değil, ormana bakıyoruz.”

TRT, satılmalı mı?

TRT’nin satılması, İyi Parti’nin seçim beyannamesine aldığı konulardan biri…

Satılma sebebi, “bir kesimin borazanı haline gelmesi” olarak gösteriliyor.

Bence, yanlış bir değerlendirme.

Devlet, TRT’yi elinde mutlaka tutmalıdır.

Haa…

Kötü yönetiliyormuş…

Bir kesimin borazanlığını yapıyormuş…

İktidarın çiftliği haline gelmiş…

Sen iktidara gel, iyi yönet!

Hak ve adalete, evrensel gazetecilik ilkelerine uygun yayın yapsın.

Hiç kimsenin, hiçbir kurumun goygoyculuğunu yapmasın.

Öyle bir sistem kur ki, hiç kimse ve hiçbir kurum burayı “babasının çiftliği” gibi kullanamasın.

“Ben Türkiye’yi doğru dürüst yöneteceğim” diye ortaya çıkan İyi Parti’nin, TRT’yi satmak gibi bir hedefi olmamalı.

Geçmişte kötü yönetilen kurumları satmayı planlamak, doğru bir karar değil.

Kolaycılık!