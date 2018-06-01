Veliahmet Mahallesi muhtarı Kadir Kızıl, yetkililere seslendi!

Geçtiğimiz pazar günü ilimizde aşırı yağmur yağmasından dolayı birçok vatandaşımız sıkıntı yaşadı…

Birçok yeri sel götürdü…

Vatandaşlar, esnaflar büyük eziyet çekti…

İSU’nun kulakları çınlatıldı…

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Aşırı yağan yağmurlardan dolayı en büyük sıkıntıyı yaşayan mahallerden biri de Veliahmet Mahallesi oldu…

Veliahmet Mahallesi muhtarı Kadir Kızıl, yaşanan sorunlar ve mağduriyetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yaptı…

Muhtar Kızıl, şu değerlendirmede bulundu;

MADDİ KAYIPLAR OLDU

"Geçtiğimiz pazar günü ilimiz çok ciddi bir afet yaşadı ve bu afet neticesinde birçok vatandaşımız mağdur oldu…

Vatandaşlarımızın evleri, işyerleri ve araçları sular altında kaldı ve bu nedenle de vatandaşlarımız ciddi maddi kayıplara uğradı…

Bu afetten en fazla zarar gören mahallelerden birisi de Veliahmet Mahallesi oldu.

İki evi ayıran istinat duvarının çökmesi nedeniyle iki bina birbirine girdi ve bu nedenle de afet komisyonu bu iki binanın güvenlik nedeni ile boşaltılmasına karar verdi.

Bu binalarda nereden baksanız 13-14 hane var.

Bu insanlar şimdi ne yapacaklar?

Elbette ki bu bir afettir, Allah'tan gelmiştir, ama yetkililer bu durumlar için neden tedbir almıyorlar?

KİMSE GARANTİ VEREMEZ

Her yetkili vatandaşın huzurunu düşünmeli ve buna göre hareket etmelidir.

Bu afetin daha şiddetlisinin yeniden olmayacağının garantisini kimse veremez, bu nedenle de yetkililer yeni bir afet yaşanmadan gereken tedbirleri almalı ve bu işe bir çözüm bulmalıdırlar."

MUHTAR KIZIL HAKLI

Veliahmet Mahallesi muhtarı Kadir Kızıl’ın açıklaması böyle…

Kızıl, büyük mağduriyet yaşadıklarını söylüyor…

Bu afetin daha şiddetlisinin olmayacağını kimse garanti edemez diyor…

Bunun için yetkililerin gereken tedbirleri alması gerektiğini söylüyor…

İSU DERS ALMALI

Muhtar Kızıl, yerden göğe kadar haklı…

Böylesi bir sağanak yağışta Kocaeli sele, afete teslim oluyorsa, yarın daha büyük sağanak yağışlarda, daha vahim sonuçlar alınabilir…

Bu yüzden gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerekse yan kuruluşu İSU, Pazar günkü manzaradan ders çıkartıp, gerekli önlemleri almalı.

İlkay Akkaya Derince’de muhteşem bir konser verecek

CHP Derince Gençlik Kolları, başarılı organizasyonlarına devam ediyor. CHP’li gençler tüm milletvekili adaylarının katılımıyla “Zaferi Gençlik Getirecek” konulu etkinlik düzenliyor. Saat 21.00’de başlayacak etkinlik, 60 Evler Harikalar Sahili Amfi Tiyatro Sahnesi’nde yapılacak. Ücretsiz olarak organize edilen programda ünlü sanatçı İlkay Akkaya muhteşem bir konser verecek. CHP Derince Gençlik Kolları, ücretsiz etkinliğe herkesi davet etti.

İYİ Parti’de 4 fire

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için ‘Milletle Sözleşme’ olarak nitelendirdikleri seçim bildirgesi ve 27’inci dönem aday tanıtım toplantısını Ankara Spor Salonu’nda yaptı. Programa İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayları Lütfü Türkkan, Ali Türkşen, Harun Demirkaya, Ruhittin Sönmez, Dijle Akın, Adil Gülez, İbrahim Ömer Toyran, Ayşegül Babacan ve Alper Bircanoğlu katıldı. 7’inci sıra adayı Ahmet Yeşil, 8’inci sıra adayı Fuat Berna, 10’uncu sıra adayı Renan Argun Kıran ve 13’üncü sıra adayı Ayla İlgün ise programa katılmadı. Programa katılmayan 4 adayın, programa katılması gerekiyordu.