Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli’mizin aydınlık yüzüdür. Yıllar önce bugünkü yerine kurulacağı zaman kimse inanamıyordu. İmkansız diyenler vardı. Çeşitli olumsuz görüşleri ileri sürenler vardı.

Rahmetli Rektör Prof. Dr. Baki Komsuoğlu’na çoğu insan inanmıyordu. Baki bey imkansızı başaran, iddia sahibi, çalışkan bir kişi olarak başarısı ile tarihe geçti. Nur içinde yatsın. Bu devasa eserin kurucusu Baki beydir.

Burası Kocaeli’mize sayısız artı değer katan bir sektör konumundadır. Bu eğitim yuvasının değerini iyi bilmeliyiz.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTAHANESİ

Üniversitedeki uygulama ve araştırma hastanesi büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Sadece Kocaeli’den değil, çevre illerden de buraya hastalar tedavi için geliyor.

Birkaç yıl önce ben de Umuttepe’de ameliyat olup sağlığıma kavuşmuştum. Şimdi de ağabeyim Ali Dündar’ı; Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde bir operasyon ile sağlığına kavuşturan, her türlü ilgi ve alakalarını esirgemeyen değerli hocamız;

Prof. Dr. Teoman Kılıç başta olmak üzere, Doç. Dr. İrem Karaüzüm, Doç. Dr. Kurtuluş Karaüzüm, Dr. İlkin Guliyev, Dr. Hüssain Bakhshian;

Hemşireler ve kardiyoloji personeli; Bahar Koçder, Tuğçe Demiröz, Ayşen Yalın, Büşra Güner, Zeynep Topçuoğlu, Mehmet Yalmış, Dila Polat, Emine Tombak, Hilal Tetik, Kübra Deniz, Huri Dalgıç ve emeği geçenlere takdir duygularımızla çok teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE’DE 100. YIL ETKİNLİKLERİMİZ

ANTALYA ETKİNLİĞİMİZ

Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğimiz 24 Mayıs günü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı nedeni ile bir programı hayata geçirdi. Günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov, diasporada başarılı olmak için ne gibi çalışma yapılacağını ana hatları ile açıkladılar. Ayrıca Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili düşüncelerini açıkladılar.

Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye- Azerbaycan ilişiklerinin kuvvetlendirilmesi üzerine duygu ve düşüncelerini aktardılar.

Cumhuriyetin ilanı ve sonraki dönemler ile gelişen olaylar konuşmacılar tarafından anlatıldı.

Antalya’da okuyan Azerbaycanlı öğrenciler folklor gösterileri yaptılar. Konservatuarda okuyan öğrenciler solo şarkılar söylediler. Tanınmış sanatçı Alihan Samedov enstrüman ile bir dinleti yaptı, büyük bir alkış aldı.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Teymur Rızayev ve arkadaşları program sonrası büyük bir beğeni alan resim sergisini gerçekleştirdiler. Verilen kokteyl sonrası program bitirildi.

ESKİŞEHİR ETKİNLİĞİMİZ

Federasyonumuza bağlı Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, TİKA, İNDEXS ve Anadolu Üniversitesi’nin müşterek yaptığı 100. yıl etkinliği iki gün sürdü.

26-27 Mayıs günlerini kapsayan etkinliklerde ilk önce protokol konuşmaları yapıldı. Eskişehir Valisi, Üniversite Rektörü, Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği’nden Necibe Nesibova, Dr. Asif Gurban ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak ben günün anlam ve önemi üzerine birer konuşma yaptık.

Bilahare akademisyenler önceden hazırladıkları bildirimleri sundular. Bildirimlerin sunumu iki gün devam etti.

KOCAELİ’DE MEVLİT

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı nedeni ile vatanları uğruna şehit düşmüş ve dünyasını değiştiren bütün geçmişlerimize iki ayrı camide mevlit okutulup dualar edildi. Cami imamı bu mevlidin Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 100’üncü yılı nedeni ile Haydar Aliyev Kültür Evi tarafından okutulduğunu anons etti. Mevlit çikolatası ve gül suyu dağıtıldı.