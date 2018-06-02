Bir musibet bin nasihatten iyidir

Geçenlerde bir gazetede okudum; ABD’de bir yolcu, uçakta yemekle beraber verilen elmayı çantasına koymuş ve giriş yaparken eyalete izinsiz tarımsal ürün sokmaya teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından oldukça yüksek bir para cezası ödemeye mahkum edilmiş.

Bu haberi okuyunca aklıma hemen ufak mı ufak bir böcek geldi. Orijini Çin olan Türkiye’de hiç bilinmeyen Dryocosmus kuriphilus isimli, 2.5 mm boyunda bir böcek. Türkçe’mizde “Çin Mazı Arısı” ismi verilen bu küçücük böcek Çin’den yola çıkarak adeta gizemli bir dünya turu yapmış. Çünkü onun varlığını belirlemek mümkün değil. Aşı yapmak için bir yerlerden alınan kalem kadar bir kestane dalının tomurcuğunun içindeki minicik larvayı kim görebilir? Ulaştığı yerlerde büyük bir hızla yayılıyor ve ağaçların meyve üretimini ortalama yüzde 70 oranında düşürüyor.

Kestane ağacı olmadan yaşayamayan bu böcek yakın bir zamanda Türkiye’de, Yalova civarında ortaya çıktı. Çoğalıp yayılıyor. Tek çare onun larvalarını yiyerek yaşayan Torymus sinensis isimli (o da ülkemizde bulunmuyor) bir başka böcek ile yürütülecek Biyolojik Savaş.

Bu böcek aslında çok önemli başka bir tehlikeyi ortaya koydu: Böyle bir böcek, rakip ülkenin ekonomisinde önemli olan bir tarım ürününü azaltmak ve hatta yok etmek için kullanılabilir. Örneğin sadece fındık bitkisine arız olan bir böceğin gizlice Türkiye’ye sokulduğunu ve fındık alanlarından birine salındığını düşünün. Bazı böceklerin sadece bir dişi ile bir erkek ergini yeterli olabiliyor. Türkiye’de bunu önlemek mümkündür diyerek beni sakın güldürmeyin. Bu ülkede değil girişini önleme, böyle bir şey olsa büyük tahribatı olmadan böceğin farkına varılamaz.

Bu böcek bir başka önemli durumu da ortaya koydu… Erginleri tomurcuğun içine yumurtluyor. Çıkan ve dışarıdan varlığı belirlenemeyen larvası tomurcuğun içindeki dokuyu yiyerek besleniyor. İçi tahrip olmuş tomurcuklardan dalcıklar meydana gelmediğinden onların taşıyacağı yapraklar oluşmuyor. Ağacın yaprak sayısı yetersiz kalıyor. Bu yetersizlik nedeniyle ağaç gereken miktarda fotosentez yapamıyor ve zayıflıyor. Sonuçta meyve verimi düşüyor.

Belediyede, masa sahibi, kentin yeşil örtüsünden sorumlu, teknik eleman konumundaki bayanlar ve baylar… Bu durum size bir şeyleri hatırlattı mı? Ağaçların gereksiz, zamansız ve tekrarlanan budamalar sonucu, yeterli yaprak yüzeyine sahip olmayışlarının etkisini anladınız mı? Kentin ağaçlarının tamamına yakınının sağlıksız oluşunun nedenini, bazılarının kurumasının nedenini anladınız mı? Kentimiz bunların örnekleriyle dolu.

Ağacın yaprak yoğunluğu ile sağlığı arasındaki ilişkiyi, bu böcekten sonra, kestaneden gelir sağlayan bütün köylü vatandaşlar anladılar. Onlara ağaçları sadece görmek bile yetti. Demek ki bunu anlamak için üniversite tahsili yapmak gerekmiyor. Bir musibet yetiyor.