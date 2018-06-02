CHP’li Akar, taşeron projesi üzerinden hükümete yüklendi!

AKP, taşeron projesini devrim projesi olarak nitelemişti…

Kadroya geçenler kısmen mutlu, geçemeyenler de mutsuzdu…

Taşeronda çalışanların kadroya alınması kısmen gerçekleşmiş olsa da, birçok kurum çalışanı bu kapsam dışında kalmış, bu durum tepkilere neden olmuştu…

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP’nin devrim projesi dediği taşeron projesiyle ilgili bir değerlendirmede bulundu…

Akar’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

YENİ MAĞDURİYETLER

AKP’nin devrim projesi dediği ve taşeronda çalışanların kadroya alınması kısmen gerçekleşmiş olsa da birçok kurum çalışanı bu kapsam dışında kalmıştı.

Bu konuda birçok çalışan mağdur olurken, kadroya alınanlar da yeni mağduriyetler ile karşılaştı.

Bu konuda birçok çalışan mağdur olurken, kadroya alınanlar da yeni mağduriyetler ile karşılaştı.

GELEN İCRA DOSYALARI

Kocaeli hastanelerinde taşeron olarak çalışan yüzlerce kişi daha önceden mesai ve fark ücretlerine ilişkin sendika aracılığı ile dava açmış ve yaklaşık 3000 TL alacaklarını mahkeme de haklı bulunmuştu.

Taşerona kadro ile kurumları tarafından davadan vazgeçmeleri istenen çalışanlar daha sonra kendilerine gelen tebligatla şaşkınlığa uğradılar.

Yaklaşık 3000 TL alacakları olan çalışanlardan avukatlık ve dosya ücreti olarak 2800 TL istendi. Ödemeyi yapamayan çalışanlar son olarak ellerine gelen icra dosyası ile şaşkına uğradı.

AKP, ÇALIŞANI MUTLU ETMEDİ

Çalışanlar alacakları varken borçlu duruma düştü…

Taşerona kadro dediler yaklaşık 50 bin KİT çalışanını dışarıda bıraktılar.

Mülakat yapıyoruz dediler yine binlerce kişiyi kadroya almadılar.

AKP’nin yaptığı hiçbir çalışanı mutlu etmezken şimdi de hastane çalışanlarını mağdur ediyorlar.

Daha önceden 3000 TL mesai ve fark alacakları olan çalışanlara şimdi 2800 TL borçlusun diyorlar.

Tepkiler olunca da 1800 TL olsun anlayışındalar.

Bu kabul edilemez, çalışanların haklarını ya eksiksiz yerine getirecekler, ya da bu çalışanlar 24 Haziran da AKP ve Erdoğan’a tamam diyerek haklarını alacaklar.”

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CHP’li Akar’ın değerlendirmesi böyle…

Anlaşılan bu taşeron sorunu, daha uzun süre konuşulmaya, tartışılmaya devam edilecek…

Kahve Dünyası’nda AKP’ye yakın gazeteler var!

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, önceki gün dostlarıyla birlikte eski valilik karşındaki Kahve Dünyası adlı kafeteryaya gitmiş. Kahvelerini söylemişler. Orada gazeteleri görmüş. Bakmış Hürriyet, Sabah ve Posta gazeteleri var. Oradaki görevliye, Sözcü veya Cumhuriyet gazetesinin olup olmadığını sormuş. Görevli, bize “Hürriyet, Sabah ve Posta alın diyorlar, biz de bu üç gazeteyi alıyoruz” demiş. Deren de, “buraya her görüşten insan geliyor, burada her görüşe hitap edecek gazeteler bulunmalı” demiş. Kahve Dünyası, sadece hükümete yakın gazeteleri almamalı, diğer kesimlere hitap edecek gazeteleri de almalı.

Ömer Hoca: Ölmeye mahkûm değilsiniz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçim çalışmasına başladı. Ömer Hoca, önceki gün Dilovası’nda vatandaşlarla buluştu. Dilovası halkı, Gergerlioğlu’nu büyük bir içtenlik ve sevinçle karşıladı. Ömer Hoca, Dilovası halkının ölmeye ve hava kirliliğine mahkûm olmadığını söyledi. Bu sorunu HDP’nin çözeceğini söyledi. Ömer Hoca, Kocaeli’de 1 milletvekilini çıkarırız, 2’inci vekil için ise ortamın müsait olduğunu söylüyor. Bakalım Ömer Hoca’nın kehaneti tutacak mı?

SP’den değiştir!

Saadet Partisi, yeni seçim müziğini kamuoyuyla paylaştı. Ana tema, “değiştir”… Şarkının sözleri şöyle: “Değiştir, değiştir. Kendin için değiştir. Değiştir Türkiye’nin havasını değiştir. Yeni bir dünya için haydi sen de değiştir. Yeni umutlar için, doğru bir karar için, el ele hep birlikte mutlu yarınlar için. Değiştir, değiştir. Saadet için değiştir. Değiştir, değiştir. Saadet için değiştir. Haydi, sen de bir oy ver yarınları değiştir. Güvenli vatan için, birlik için değiştir.”Millet İttifakı içinde yer alan SP için 24 Haziran seçimleri tarihi bir fırsat. Zira yıllar sonra Meclis’e girme, grup kurma şansına sahip oldu. SP’li yöneticiler bunun farkında, bakalım SP’nin tabanı da bunun farkında olacak mı?