Köseköy battı-çıktı projesi kaldığı yerden

Köseköy’de bir süre önce yapımına başlanan ve müteahhidin işi yarım bırakmasıyla yılan hikayesine dönen battı-çıktı projesi kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez onlarca iş makinesi, kepçe ve kamyon projenin bitirilmesi için çalışıyor. Evet, çok geç kalındı, birçok problem yaşandı, ama sanırım gelinen noktada artık geri dönüş yaşanmayacak. Projenin, seçim sonrası bu hızla devam ettirilerek sonuçlanması herkesin ortak temennisi.

Ah yağmur yine mi yağdın!

Bundan dört yıl önceydi. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde birçok cadde ve sokak yağış sonrası su altında kalmış ve onlarca evi su basmıştı. Kartepe’nin gelişim ve değişime en açık mahallesinde yaşanan bu afet, geçtiğimiz günlerde yeniden yaşandı. Yine aynı bölgeler su altında kaldı ve birçok vatandaş mağdur oldu. Ortalamanın çok üstünde yağan bu yağışlar elbette sıradan yağışlar değildi. Yarın buna benzer yağışların olmayacağının da garantisi yok. Zaten doğanın dengesini de her gün bozmaya devam ediyoruz. Yani bu tür sıkıntılar her daim yaşanabilir. Ama her seferinde bu bahaneye sığınmak yerine ilgili kurumların bir araya gelerek altyapı sorunlarına el atması daha doğru olmaz mı? Elbette atılmış ya da atılan adımlar var. Ancak görüldüğü gibi çok yetersiz kalıyor. Konu ile ilgili daha üst seviyede teknik çalışma yapılarak çözüm üretilmeli. Yoksa her yağış sonrası insanların korkuları gerçek olmaya devam edecek.

24 Haziran öncesi durum!

Kartepe’de meydanlara bakıldığında AK Parti’nin bariz bir şekilde önde olduğu görülüyor. AK Parti’yi İYİ Parti ve CHP takip ediyor. Esasında İYİ Parti, CHP’nin birkaç tık önünde çalışmalarını sürdürüyor. MHP’de esnaf ziyaretleri başta olmak üzere biraz kıpırdanma göstermiş durumda. Saadet Partisi de önce ilçe binasını yenileyerek burada varım dedi, şimdi de meydanlara inerek çalışmalarına devam ediyor. HDP yine Kartepe’de sessiz ve derinden çalışmasını yapıyor.

Mevcut tabloya göre AK Parti’nin Kartepe’de yine birinci parti çıkacağını söylemek zor olmasa gerek. Esas soru işareti, ikinci partinin kim olacağı... Bana göre ikinciliğe iki parti de yakın. CHP de İYİ Parti de birbirine yakın oy alacak gibi gözüküyor. Tabi bu sahadaki görüntüye göre böyle. Sandığa nasıl yansıyacağını ise kimse kestiremiyor.

Bir diğer mevzu ise, cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin vekillik oyu arasında ciddi bir fark olabileceği... Bu farkın da ne kadar açılacağı açıkçası hiç öngörülemiyor. Sonuç olarak sahada meydanlara hareket getiren siyasi partiler var ve bu çalışmaların neticesi ne olur bilinmezliğini koruyor. Çok değil bunun cevabının 3 hafta sonra görmüş olacağız.

Yerelde hareketlilik erken başlayacak

Kamuoyu 24 Haziran seçimlerine kilitlense de, esas heyecanın yerel seçimlerde yaşanacağı gerçeği var. Kulislerde şimdiden ufak ufak temaslar, söylentiler başlamış durumda. MHP ile temasta olan bazı önemli AK Partililer olduğu gibi, AK Parti’den adaylık için nabız yoklayanlar da var. Yine CHP ve İYİ Parti’de de başkan adaylığı içini bazı isimler dillendiriliyor. Dedik ya herkes 24 Haziran’a kilitlenmiş ve bekliyor. Galiba bizi, Cumhurbaşkanlığı ve 27.dönem milletvekilliği genel seçimi sonrası oldukça hareketli bir yerel seçim takvimi bekliyor.

Kocaeli’de vekil dağılımı nasıl olur?

Bu konuda birçok tahmin var. Yeni sisteme göre oy hesaplaması nasıl yapılacak tam olarak bilinmese de bazı tahminler yapılıyor. En çok yapılan tahminlere bakalım. AK Parti 7, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1, HDP 1 ; diğer tahmin; AK Parti 8, CHP 3, MHP 1, İyi Parti 1 ; ve Son Tahmin; Ak Parti 6, CHP 3, MHP 2, İYİ Parti 1, HDP 1