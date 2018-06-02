Kentleri “havaalanı” ile kandırmak

Siyaset garip bir şey!

Özellikle bizim gibi geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde.

Özünde…

“Oyalamak” var.

“Kandırmak” var.

“Yalan söylemek” var.

“Göz boyamak” var.

“Algı yaratmak” var.

Dün oyalama ve kandırma yöntemleri farklıydı, bugün daha farklı.

Dün basit şeylerle kandırıyorlardı, bugün büyük projelerle.

Milletle dalga geçiliyor.

Millet salak yerine konuyor.

Milletin cahilliğiyle alay ediliyor.

***

Fakir bir kent…

İşsizlik diz boyu…

Nüfus yoğunluğu kırsalda…

Veya bildiğimiz küçük esnaf…

Cebinde otobüsle bir yerden bir yere gidecek parası yok.

Sen bu kente “havaalanı” yapmaya kalkıyorsun.

“Gördünüz mü, size havaalanı yapıyoruz, oyunuzu bizim partiye verin haa” diyorsun.

Havaalanı yapım ihalesini yandaş bir şirkete veriyorsun…

Yolcu garantili…

Uçağa binecek yolcu çıksın çıkmasın, hazineden yapımcı şirkete parasını ödüyorsun.

Sonuçta…

Kazanan havaalanının yapıldığı kentteki fakir halk değil, yandaş şirket oluyor.

Fakir halkı, ihtiyacı olamayan bir şeyle, “havaalanı” ile kandırıyorsun.

Bayburt’tan sonra şimdi de Yozgat’a havaalanı

Para, gereken yere harcanır.

Buna söyleyecek sözümüz olmaz.

Bizim gibi dışarıdan aldığı borçla yaşayan ülkeler, harcama yaparken kılı kırk yarmak zorundadır.

Parayı en uygun yere harcamak durumundadır.

Ama biz öyle yapmıyoruz.

Har vurup harman savuruyoruz.

Sanki o paralar bizim…

Sanki o paraları faiziyle geri ödemeyeceğiz…

Örnek mi istiyorsunuz?

Bakın, ülkemizde bulunan 55 havaalanından 45’i zarar ediyor.

Siyasiler, siyasi rant bekledikleri her yere havaalanı konduruyor.

Son örnekler…

Nüfusu toplam 90 bin olan Bayburt’a havalimanı yapılıyor.

Bir alışveriş merkezine girsen bir saatte çıkamazsın, Bayburt’u yarım saatte yürüyerek turlarsın.

90 bin nüfus içinde kaç uçak yolcusu var ki?

Komşu olduğu Trabzon, Erzurum ve Erzincan’da havaalanı var, uçakla yolculuk yapmak isteyen buraları kullanabilir, yok olmaz illa Bayburt’ta da olacak.

Yahu bu havaalanı bırakın kendisini amorti etmeyi, bakım masraflarını dahi kurtarmaz.

Safi zarar!

Olsun, Bayburt’ta da havaalanı olacak.

İktidarın Bayburt’a “ne kadar iyi hizmet ettiği” böylece kanıtlanmış olacak.

Yapımına başlandı, iki yıl sonra hizmete girecek.

Bayburt’un yanı sıra şimdi Yozgat Havaalanı da gündemde!

AKP’nin önde gelen isimlerinden Bekir Bozdağ’ın memleketi ya, Bekir Bozdağ’ın başı kel mi, her şehirde var, Yozgat’ta da havaalanı olmalı.

Yıllarca “siyasi vaat” olarak dile getiriliyordu, nihayet birkaç ay önce ihalesi yapıldı.

2021’de hizmette girecek, sürekli zarar eden havaalanları arasına böylece Yozgat da katılacak.

Bravo bize!

Biz böyle bir milletiz.

“Ayranı yok içmeye, tahterevalli ile gider tuvalete” hesabı…

“İçmeye ayranı olmayan” şehirlere bile havaalanı yaparak, hava atarız.

Bir örnek daha…

Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı nerede biliyor musunuz?

Kütahya’da…

Ne işi var Kütahya’da?

Hiiiç, yapmışlar işte.

Akılları sıra, buradan Eskişehir, Afyon ve Uşak yolcularını da yararlandıracaklar.

Çalışıyor mu?

Çalışmıyor…

Eskişehir, Afyon, Kütahya ve Uşak gibi ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş 4 şehir için ortak havaalanı yapılıyor, yine de çalışmıyor.

Olsun, havaalanı nasıl olsa “yolcu garantili” yapılmış.

Yolcu gelse de gelmese de işletici firma parasını devletten alıyor.

Senin benim ödediğimiz vergilerin bir kısmı buralara gidiyor.

Yolcu garantili havaalanı…

Geçiş garantili köprü…

Hasta garantili hastane…

Oh ne güzel dünya!

Boş yere harcanan milyarlar!

Böyle bir ekonomik sistem olmaz.

Böyle bir sistem sürdürülemez.

Bir yerde ihtiyaç varsa, ticaret vardır.

İhtiyaç yoksa, neyin ticaretini yapacaksın?

Havaalanı ihtiyacı olmayan bir yere havaalanı yapmanın anlamı ne?

İzmit’te havaalanı var da çalışıyor mu?

Ah bu kafalar, ah!

Adaletli (!) seçim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan açıkladı.

TRT’nin 14-24 Mayıs tarihleri arasında partilere ayırdığı süre şöyle:

*RECEP TAYYİP ERDOĞAN-Cumhur İttifakı: 28 saat 28 dakika

*MUHARREM İNCE-CHP: 2 saat 52 dakika

*MERAL AKŞENER-İYİ PARTİ: 9 dakika 30 saniye

*VATAN PARTİSİ: 1 dakika

*SAADET PARTİSİ: 0 (sıfır) dakika

*HDP: 0 (sıfır) dakika

Özel televizyon kanallarının adaletsizliklerini anlatmaya gerek yok.

Biliyoruz, her gün görüyoruz…

Ama hepimizin verdiği vergilerle yayın yapan TRT’nin “adaletli” olması gerekmez mi?

Kamuoyu vicdanı, 24 Haziran seçiminin “adaletli” olduğunu kabul edebilir mi?

Yanlış bilgi ile “farklı algı” yaratmaya çalışmak

Çarşamba akşam HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan FOX TV’de canlı yayında.

SORU: ”Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener ikinci tura kalırsa, HDP olarak oy verir misiniz?”

CEVAP: “Ben eşimi faali meçhul bir cinayette kaybettim. Akşener o dönem kabinede yer alıyordu.”

Belleğimi yokladım, internetten notlarımı karıştırdım…

Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan 2 Haziran 1994’te kaçırılmış, 4 Haziran 1994’te de ölü olarak bulunmuş.

Peki, Meral Akşener ne zaman içişleri bakanı olmuş?

8 Kasım 1996’da.

Yani Pervin Buldan’ın eşinin ölümünden tam 1.5 yıl sonra…

Bu kadar da olmaz!

Bilgi, yanlış!

Yanlış bilgi, farklı algı oluşturur.

Pervin Buldan’ın amacı da sanırım bu olmalı!