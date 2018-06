Güzel Sanatlar Lisesi ile güzel bir buluşma

Bu ara yoğunluktan dolayı sergilere gidemiyordum. Çarşamba günü uzun süredir ilk defa özgün bir sergiye gittim. Sergi, “Tarihi Tren Gar Binası” sergi salonunda hala devam ediyor. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ortak çalışmalarından oluşan bir sergi. Okulun kendi yetiştirdiği, müzik bölümü öğrencilerinin verdiği müzik şöleni eşliğinde dolaştım sergiyi. Yine kendime, müzik ve görsel doygunlukla dolu özel bir gün geçirme ziyafeti vererek.

Sergi açılışını Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya yaptı. Açılış konuşmasında “Sanat, bir ülkenin olmazsa olmazlarındandır, dolayısıyla sanatın her türlüsü güzel sanatlarda var, resim de bunlardan birisi” dedi ve gençlere bu konuda fırsat verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Cemil Akkaya öğretmenleri ve öğrencileri gösterdikleri başarılardan dolayı, anne babaları ise desteklerinden dolayı kutladı.

İçeriye girdiğimde büyülü bir atmosfer ziyaretçileri bekliyordu, gençleri gerçekten kutlamak gerekir diye düşünüyorum çünkü gösterdikleri performans çok değişik ve özgün. Sanki okudukları okulun hakkını vermişler gibi geldi bana. Yaratıcılıkları kendileri gibi genç. Çalışmaları gördüğüm kadarıyla, Özgün Kolaj, Baskı, Tuval, Renk Çalışmaları, Grafik ve Desen’den oluşuyor.

Sergiyi gezerken Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Yılmaz Ayan ile tanışma fırsatım oldu. Kendisi “Okulumuzun on sekizinci yılsonu resim sergisidir. Bütün öğrencilerin yıl içinde yapmış olduğu eserler sergilenir. Aynı zamanda öğretmenlerimizin eserleri de var. Her yıl müzik eşliğinde üst düzey yöneticilerimizle birlikte geleneksel sergimizi gezmekteyiz. Sergimiz on gün süreyle bütün halkımızın beğenisine sunulmuştur.” diyerek sergi hakkında düşüncelerini anlattı.

Resim öğretmenleri Birgül Taşören ile konuştuğumuzda bana biraz okuldan biraz da çalışmalarından bahsetti.

“Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, Kocaeli’de Ortaokulların 8. sınıflarından mezun olan öğrenciler için her yıl yapılan yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Güzel Sanatlar Lisesinde Resim ve Müzik Bölümü bulunmakta ve 2000 yılından bu yana eğitim-öğretimine devam etmektedir. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenekselleşen yılsonu sergisini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde Resim sınıfı öğrencilerinin atölyelerinde (İki Boyutlu sanat Atölye, Üç Boyutlu sanat Atölye, Desen) Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin (Besim Özdemir, Birgül Taşören, Emine Sözer, Kemal Saral, Mahbup Aldığ, Sibel Talas) rehberliğinde ortaya koydukları çalışmalarla Kocaeli’de sanatseverlerle buluşturuyorlar. Sergide yer alan, son derece başarılı çalışmalar, bir üst öğretim kurumuna hazırlık niteliğindedir.”diyerek sözlerini tamamladı.

Resim Bölümünde, Anadolu Lisesi müfredatında bulunan kültür dersleri yanında İki Boyutlu Sanat Atölye, Üç Boyutlu Sanat Atölye ve Desen, Sanata İlk Adım, Temel Sanat Eğitimi, Grafik Tasarım, Genel Sanat Tarihi, Sanat Eserleri Analizi, Türk Resim Heykel, Çağdaş Dünya Sanatı, Estetik, Müze Eğitimi, İmgesel Resim, Drama, Türk İslam Sanatı Tarihi, Geleneksel Türk Sanatları Minyatür ve Geleneksel Türk Sanatları Ebru dersleri de yer alıyor.

Müzik Bölümünde ise yine Anadolu Lisesi müfredatında bulunan kültür dersleri yanında Müziksel İşitme Okuma Yazma, Müziğe Giriş Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Türk Müziği Koro Eğitimi, Batı Müziği Koro Eğitimi, Bireysel Ses Eğitimi Bilişim Destekli Müzik, Halk Dansları ve Müzikleri, Türk Dünyası Müzikleri, Müzik Kültürü, Türk İslam Musikisi, Drama, Bağlama, Batı Müziği Tarihi, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Geleneksel Türk Müziği Tarihi ve Müzik Biçimleri dersleri okutuluyor.

Gezerken sergi hakkında konuşmak hoşuma gidiyor, hele ki bu sergide öğrenciler varsa, onların görüşlerini almak daha da güzel. Çünkü gençler düşüncelerini en iyi şekilde ifade edebiliyorlar. Salonun girişinde gördüğüm deli kadın figürü dikkatimi çekti ve yanına gittiğimde, Zeynep Söymen adlı öğrenci figür hakkında açıklayıcı bilgilerde bulundu.

“Bu çalışmalarımızı aslında Erasmus’un deliliğe methiye aforizmalarından esinlenerek yaptık. Deliliğin boşluktan değil doluluktan kaynaklandığını vurgulamaya çalıştık. Aynı zamanda deliliğin günümüzdeki toplumsal anlayışı reddettiği ve fikirlerinin günümüzdeki toplum tarafından baskı altına alındığını aslında bağlandığını da duyurmak istemediğini anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda günümüzdeki toplum algısını arkasına aldığı gibi zaman algısının da, zaman anlayışının da çok ötesinde yaşayan birisi ve bunu vurgulamaya çalıştık.”

Hazar Ulaş İşgen “Alet işler, el övünür” atasözüyle başlayıp “Her sene daha iyisi oluyor, gerçi ben mezun olduğum için göremeyebilirim. İzmit halkının ve Belediyenin sanata daha çok özen göstermesini ve değer vermesini istiyorum. Çünkü İzmit hem lokasyon olarak, hem de tarih olarak çok kıymetli bir yerdir. Değerlendirilmesi gerek” diyerek konuşmasını bitiriyor genç öğrenci.

Darya Sharapova “Bence sergi, sadece yılsonunda değil yıl içinde de olmak üzere iki kere açılmalı. O zaman herkes daha çok uğraşır daha fazla ürün çıkartabiliriz.” diye düşünüyorum. Ceren Kandemir ise “ Photoshop, tuval ve karakalem olmak üzere bu sene daha çok eserim var. Diğer arkadaşlarımın eserleri de çok güzel ve onları çalışmalarından dolayı tebrik ederim.”

“Müthiş yetenekli çocuklar, Birgül hocanın katkılarıyla yeteneklerini en iyi şekilde sergilediler. Birgül hocanın bizlere de çok faydası oluyor.” Yurdanur Güray Demiryol’un da düşüncelerini alarak sergi gezimi bir kere daha gelmek üzere tamamlıyorum. Sergi 30 Mayıs - 09 Haziran 2018 tarihleri arasında “Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Tarihi Tren Gar Binası” Sergi Salonunda açık olacaktır. Gezmeniz dileğiyle.