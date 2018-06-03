Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle Ihlamur Ağacı ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Ihlamurun Latincesi, “Tilia”dır. Ihlamur, park ve bahçelerin en güzel ağaçlarının başında yer almaktadır. Yaprakları, geniş ve yuvarlakçadır; manzarası güzeldir. Derin ve serin toprakları sever. Haziran, temmuz ayları içinde kokulu, açık sarı çiçekler açar. Ihlamur ağacı, çim alanlarına tek veya gruplar halinde dikilebildiği gibi yol ağacı olarak da sıralar halinde dikimi yapılabilir.

Ihlamurun adi ve gümüşi yapraklı Ihlamur diye türleri bulunmaktadır. Ihlamur, nemli ve serin topraklara dikildiği zaman hızlı bir şekilde büyüme gösterir ve yirmi ile yirmi beş metreye kadar boylanabilir. Ihlamur, tohum ve kök sürgünlerini ayırmak suretiyle çoğaltılır. Ihlamura ilkbaharda ve sonbaharda gübre vermeli, yaz aylarında ise bol şekilde sulamalıyız. Ihlamurdan süs ağacı olarak yararlandığımız gibi çiçekleri de tıbbi olarak birçok alanda kullanılmaktadır. Ihlamur çiçeklerini toplamak istiyorsak, kuru bir günde ve yeni açmış Ihlamur çiçeklerini toplamalıyız. Ayrıca toplanan Ihlamur çiçeklerini gölgelik bir alanda kurutmalıyız. Güneşte kurutulan Ihlamur çiçekleri, kokularını ve etkilerini büyük ölçüde kaybeder. Ihlamur çiçeğini kuruturken özellikle bu duruma dikkat edilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılar,