Kırkpınar ağası, Edirne’nin yüz karası!

Yıl : 2017.

Yer: Edirne Kırkpınar Yağlı güreş alanı.

Olay: Ağalık seçimi…

Yeni ağa 1.5.milyon Tl ile Ahmet Çetin isimli biri oldu !

O gün hemen araştırmaya başladık.

Kim bu yeni ağa?

Aslen Malatyalı, Edirne’de ticaret yapıyormuş (!)

Bu kadar parayı ( Bir buçuk milyon lira) nasıl oluyor da vermeyi taahhüt ediyor?

İlk aldığımız notlar arasında; kardeşleri ağa adayını ortağı olduğu SİMİT SARAYI’na bile sokmuyorlarmış!

Hoppala!

Günler günleri kovaladı, ağa adayı ile ilgili olumsuz haberler gelmeye başladı.

Ağalık bedelinin daha ilk taksitinde ödeme güçlüğü çektiği, Edirne Belediyesi ile ters düştüğü öğrenildi.

Bu adam bu işi yapamaz (!) dedik. Bakın Kocaeli Gazetesinin geçtiğimiz yılın Ağustos ayında bu sütunda yazmışız “ İyi ki Edirne Belediyesi’nin tapusunu istememiş” demişiz.

Adam, Edirne Belediyesi’nden neler istemiş neler…

Malum, araya erken seçim girince Kırkpınar 9-15 Temmuz tarihlerine alındı. Ağa adayı, ağalığı kesinleşmediği halde Edirne Belediyesi’ne diretmeye başladı “ Güreş tarihini Eylül ayına erteleyin. Kesin karar istiyorum. Rica da etmiyorum.Direkt olarak ertelenecektir diyorum !” dedi.

Bunun diyen adam Kırkpınar’a bu yıl “AĞALIK” yapacaktı, ama daha ağalık parasını bile ödememişti.

Adam, borcunu ödemekte zorlandıkça etrafına çamur atmaya başladı.

KOLBASTI AĞALARI!

Bugüne kadar Kırkpınar’da AĞALIK yapmış tüm ağaları “ KOLBASTI AĞALARI “ diyerek, Ankara’da “KIYAFET” giyerek Kolbastı oynayıp, ağalık yapmakla suçladı. Hangi ağa Edirne’ye bir çivi çakmış, ? dedi.

Devletin cebindeki parayla okul yap devlete vergi ödeme sonra ben “ağayım” demekle suçladı.

Belediye benim isteklerimi yerine getirmiyor. Ağalığın altı boş ,doldurun diyorum doldurmuyorlar.

Bakın ağa adayı Ahmet Çetin daha neler diyor:

Belediye beni geri kalan ağalık taksitimi ödemediğim için TEHDİT ediyor !

“ Ben ticaret adamıyım. Son 6 ayda 4 milyon kaptırdım (!) 18 tapumu bir “ÜÇKAĞITÇIYA” kaptırdım. Şimdi onunla uğraşıyorum” dedikte sonra,

Malım mülküm var, ben bu parayı yine öderim ben Kırkpınar’ın “Kurumsallaşmasını” istiyorum, diyor

Bir de adam kafayı takmış “15 Temmuz’a”

“Ben,diyor 15 Temmuz’da davul çaldırtmam (!) aksi halde Kırkpınar’a katılmam” diyor.

Bundan 10 ay önce demiştik, Kocaeli Gazetesinde bu sütunda yazmıştık:

“İyi ki Edirne Belediyesi’nin tapusunu istememiş!”

Demiştik.

İşte, 657. Kırkpınar ağası olacak adamın istekleri, düşünceleri ve suçlamaları.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan sabırlı adammış…

O da sonunda isyan etti ve bu rezil adamın “AĞALIK” sevincine son noktayı koydu.

“Ahmet Çetin taahhüdünü yerine getirmedi. Ödediği ilk taksit parayı belediyeye irat kaydettik. Ağalığını iptal ettik. Geri kalan ödemesi gereken meblağ için yasal işlem başlattık. Kırkpınar’ın bu yılkı ağası için 7 Haziranda KOÇ artırması yaparak yeni ağayı seçeceğiz” dedi.

Kırkpınar ağası diye 10 aydır piyasa güreşlerinde boy gösteren reklamını yaptıran Ahmet Çetin aslında “Kırkpınar’ın” ağası değil,

Edirne’nin yüzkarası oldu !

Eğer eski yasalardan biri olan “Nereden buldun?” yasası yürürlükte olsaydı, bu adamı ağalık için onu Kırkpınar’a getirenlere sorardım “ Nereden buldunuz ?” diye.

Ne yazık ki o yasa yürürlükte değil.

Ama olsun, bundan böyle,

Edirne’nin YÜZKARASI,

Kırkpınar’ın AĞASI,

değil!