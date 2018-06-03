İhraç/İthal idilen İslam (2)

Somut örnekler üzerinden devam edelim…

Ve “ılımlı İslam” tartışmalarının yaşandığı dönemlerde İslam üzerine ülkemizde otorite kabul edilen bazı isimlerin ortaya koydukları bazı fikirleri hatırlayalım…

Ehl-i kitapla ortak noktaya gelebilmek amacıyla Hz. Peygamber’e (S.A.V.) imanın insanın kurtuluşa ermesi için şart olmadığı iddiaları gibi…

Hz. Peygamber’in (S.A.V.) adeta ortadan kaldırıldığı bir İslam anlayışının vurgulanması gibi…

Peygambere imanın zorunluluktan çıkması demek, Kur’an’ın hayata aktarılması doğrultusunda Müslümanlar için en önemli örnek konumunda olan Hz. Peygamber’in (S.A.V.) örnekliğinin de anlamsızlaşması demektir.

Bu anlamsızlaşma ise İslam’ın vermeye çalıştığı değerlerin anlaşılması ve aktarılmasında problemlerin baş göstermesi demek.

Zira “model”iniz mutlak model olma otoritesini kaybederse ister istemez başka modeller peşine düşersiniz, değil mi?

İslam dünyasının bugünkü haline bakıldığında peşine düşülebilecek modellerin birçoğunun götürdüğü/götürebileceği akıbeti görmek zor olmasa gerek…

Diğer taraftan, bir Müslüman için “Şüphesiz zikri (Kur’an-ı Kerim’i) biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr, 9) ayetinin verdiği büyük bir ferahlık vardır.

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Zira bu ayet bir Müslüman’a iki konuda güvence verir:

Birincisi; İslam dini bozulmayacaktır. Aslı indiği günkü gibi muhafaza edilecektir.

O nedenle, birçok defa işaret ettiğimiz üzere, dini korumaktan ziyade dini yaşamak esastır. Zira İslam’ın korunma garantisi vardır ama Müslümanlar için aynı garanti söz konusu değildir.

Yani Müslümanların İslam’ı doğru anlama/anlamama ve hayata doğru aktarma/aktaramama açısından “bozulma” ihtimalleri mevcuttur. Bu ihtimale karşı her daim “samimiyetle” dini doğru anlama ve hayata geçirme gayretinde bulunması gerekmektedir ki bu gayret hem kendine hem de içinde bulunduğu topluma “hakkaniyet”le yaklaşmasını ve gerektiğinde kendini ve toplumu eleştirebilmesini de zorunlu kılmaktadır.

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İkincisi, din bozulmayacağı için kişisel görüşlerin “din”in yerine konmasının kabulü de mümkün değildir.

Bu husus ise Müslüman’a dinin kendisi ile ona dair “yorumlar”'ın ayrımı hususunda bilinç kazandıran önemli bir ilkedir.

Mesela mezheplere bakış gibi.

Nitekim bu ferasete sahip olma ve olamamaya göre Müslümanların geldiği noktayı, mezhep çatışmaları tehlikesi açısından bugün daha net görüyoruz.

Şimdi Fransa’nın bu iki ilkeye meydan okuyan teklifini yeniden düşünelim…

Bu teklifin bırakın kabulünü, “tartışılması ”nın bile bu iki ilke doğrultusunda Müslümanların ilgili ayete bakış açılarını nasıl etkileyebileceğini hayal edelim…

Ne görüyorsunuz?

İslam’da yorumların, keyfi anlayışların din olarak kabulünün önünün açılabileceğini, mezhep çatışmalarının daha da şiddetlenebileceğini öngörmek zor olmasa gerek, değil mi?

Zira kendimizi kontrol edebileceğimiz, bozulmamış bir kaynağın elimizde bulunmasına rağmen dine dair yorumların hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde, kaynağa dair yersiz bir şüphe oluşturulduğunda başka bir tablo mümkün olabilir mi?

İşte ihraç ve ithal edilen İslam’ın Müslümanlarda yol açabileceği kimlik ve değer değişimine dair kolayca öngörebileceğimiz bu ihtimaller bile meselenin büyüklüğünü ortaya koymaya yeter…

"Peki, ne yapmak lazım?" derseniz...

Tek bir cevap verilemez elbette.

Ancak bana göre ilk etapta “kendi kavramlarımızı” doğru anlamak ve onları günün meseleleri doğrultusunda yeniden üretmek zorundayız…

Ki ihraç edilmek istenenleri ithal etmek durumunda kalmayalım…