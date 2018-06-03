İşte hayatta mutlu ve başarılı olmanın 20 yolu!

Hayatın neresinde olursanız olun, hayatınızı en iyi şekilde yaşamak istersiniz.

Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde sıkıntılar yaşarız.

Peki, bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz?

Neden bazı insanlar acı çekerken, diğerleri güçlü görünür?

Aşağıda yer alan 20 yol hayatınıza mutluluk ve memnuniyet katacak.

1 – Her gün şükredin

Alışkanlık haline gelene kadar, her gün üç şey için şükredin. Her gün, yeni bir şey düşünün. Bir şeyi iki kere tekrar etmeyin. Eninde sonunda bu alışkanlık haline gelecektir. Negatiflere odaklanmak yerine, pozitifleri görüp hayata başka bir açıdan bakmaya başlayacaksınız.

2 – Düşüncelerinizi dikkatli bir biçimde seçin

Kurbanların değil, kahramanların bakış açılarını benimseyin.

3 – Olumsuzluğa odaklandığınızı fark ettiğiniz an bilinçli bir şekilde olumlu düşünmeye odaklanın

Sizi değersizleştiren, güçsüz kılan veya yaşam kalitenizi düşüren şeylere ne kadar odaklandığınıza dikkat edin.

4 – Kendinizi ve diğerlerinin geçmişteki hatalarını affedin

Bütün bunlar öğrenme fırsatlarıdır. Bunlardan ders alın ve ilerlemeye devam edin. Affetmek unutmak anlamına gelmez. Ancak kalbinizdeki ağırlıkları kaldırmanıza ve ilerlemenize yardımcı olur.

5 – Kendiniz olun

6 – Her zaman öğrenmeye devam edin

7 – Belirli şartlar altındayken herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağının farkında olun

8- Sizi geriye değil, ileriye götürecek insanlarla vakit geçirin

9 – Eğlence ve rahatlama için zaman ayırın

Bazı insanlar hayatı çok ciddiye alır. Hayat bir denge işidir. İşe ayırdığınız kadar kendinize de zaman ayırın.

10 – Katkıda bulunun

Dünyaya geri verin. Bu dünyada sadece almak için bulunmuyorsunuz, aynı şekilde vermelisiniz de. Sadece bir gülümseme, basit bir teşekkür veya kibar bir jest olsa bile her gün birisinin hayatına olağandışı bir şekilde dokunun. Basit bir iyi niyet göstergesi de dahil olmak üzere geri vermenin milyonlarca yolu vardır.

11 – Güzelliği arayın

Güzellik her yerdedir ancak hızlı bir hayatınız varsa güzellikleri kaçırma eğiliminde olursunuz. Size güzel gelen şeyleri yazmak için günlük veya defter tutun. Size ne ilham veriyor?

12 – Doğayla iç içe olun

Doğanın bizi temellendirme ve merkezileştirme biçimi vardır. Geceleri gökyüzüne bakın ve problemlerinizin ne kadar küçük ve önemsiz olduklarını kendinize hatırlatın. Sırrına erişemediğimiz engin gökyüzü bize kocaman gelir. Bizler uzayın sonsuzluğunda minik birer noktayız.

13 – Bedeninize dikkat edin

Bedeninizin iyi besinlere ve düzenli spora ihtiyacı vardır. 90 yaşınıza geldiğinizde bedeninize iyi baktığınız için kendinize teşekkür edeceksiniz.

14 – Sevdiğiniz şeyleri yapın

Zamanının nasıl geçtiğini anlamadığınız veya sizi elinizden gelenin en iyisini yapmaya zorlayan bir şey yapmanız hayatınıza çok daha fazla şey katar.

15 – Mükemmeliyet fikrinden kurtulun

Bunun yerine elinizden gelenin en iyisini yapın ve doğru tavırla yapın. En iyisi olamayabilirsiniz ancak en iyisini yapabilirsiniz. Bu büyük bir farktır.

16 – İnançlarınızı sınırlandırırken dikkatli olun

İnançlarınız gerçek ve doğru hissettirebilir ancak onları irdeleyene kadar ilerlemenizi engelleyebilirler. Kötü bir yazar olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Kim söylemiş? Korkunç bir şarkıcı, oyuncu, iş adamı, sanatçı? Hangi inançlarınız sizi durduruyor? Uçmaktan mı korkuyorsunuz veya ilişkilerden mi korkuyorsunuz? İnanılmaz bir hayat yaşamanızı engelleyen inançlarınız hangileri?

17 – Yeni bir şeyler deneyin

Yeni lezzetler, yeni çalışma şekilleri, yeni tatil yerleri, yeni kitaplar, yeni kıyafetler deneyin. Hayatınızı biraz tatlandırın…

18 – Sevginizi gösterin

Sevmek bir eylemdir. Birilerini kaybettiğiniz zaman geriye dönmek ve sizin için ne ifade ettiklerini söylemek istersiniz. Unutmayın, hayat kısadır. Bu sebeple sevdiklerinize söylemek istediklerinizi ertelemeyin.

19 – Kavga etmemeyi öğrenin

Düşüncelerinizi kendinize saklayın ve hayatınızdaki sorunlardan kaçmayın veya görmezden gelmeyin. Bu sadece tepkileri şiddetlendirir ve iyileşmek yerine yaraların büyümesine neden olur.

20 – Hayatınızın % 100’ünden sorumlu olmayı öğrenin

Hatalarınızı ( namı diğer öğrenme fırsatları ) sahiplenin ( kabul edin ) ve bunlardan dersler çıkarın.