Seçim heyecanı neden yok?

Yıllardan beri ilk kez böylesine “yavan” bir seçim süreci yaşıyoruz.

Her kanal değiştirişte Erdoğan karşımıza çıkmasa…

Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce arasında “Pensilvanya ziyareti” ve “diploma” konularında atışmalar olmasa…

İnanın seçimlerin 24 Haziran’da yapılacak olmasına şüpheyle bakacağız.

Ortalıkta “seçim havası” yok.

Vatandaşların seçime ilgisi sıfır!

“Amaaan, bana ne” havasında.

Bırakın vatandaşları, adaylarda bile heyecan ve coşku yok.

Listelerde ön sıralarda bulunanlar, şöyle “çalışıyormuş gibi” görünüyorlar…

Geri sıralardakiler ve listeye hiç giremeyenler de ortada yok.

Bunun sebebi ne olabilir?

Benim bulgularım şöyle:

*Milletvekili seçimi, cumhurbaşkanlığı seçiminin gölgesinde kaldı. Kimlerin milletvekili olacağından çok, kimin cumhurbaşkanı seçileceği ön plana çıktı.

* Milletvekili aday listeleri, partilerde heyecan uyandırmadı. Tam aksine partilerdeki kırgınlıkları, umutsuzlukları artırdı. O, bu parti değil; hemen hemen bütün partilerde durum aynı.

*AKP “Bu kadarı bana yeter” deyip, bir değişiklikle mevcut milletvekillerini listeye aldı. “Hedefimiz sekiz” diyorlar, ama yedi milletvekiline çoktan razılar.

*CHP de halinden memnun ki, mevcut milletvekillerinin sırasını dahi değiştirmedi.

*MHP de aynı kafada… Mevcut milletvekilini, Saffet Sancaklı’yı liste başına koydu. Kocaelili olarak biz, kentimizle hiçbir bağı bulunmayan Saffet Sancaklı’dan memnun değiliz, ama demek partisi memnun.

*İyi Parti’nin listesine söyleyecek söz bulamıyorum…Allah mübarek etsin! Lütfü Türkkan’ın birinci sırada bulunduğu bir listeyi önemseyip değerlendirme yapmak anlamsız. Tek cümleyle… Lütfü Türkkan’lı liste, İyi Parti’ye umut bağlayanları hayal kırıklığına uğrattı.

*Saadet Partisi’nin listesi… Beklenen bir listeydi, partide sıkıntı yaratmadı, dışarıda da beğenildi.

Benim değerlendirmem böyle!

Bir de…

Türkiye; siyasal, ekonomik ve sosyal yönden o kadar sıkıntıda ki, insanlar abandone olmuş hiçbir şeyi düşünecek durumda değil.

Böyle günler geçiriyoruz.

Korkmaz’ın iftarı

Önce Gökalp Çobanoğlu mesaj atıp aradı, sonra Hakkı Korkmaz’la telefonla konuştuk.

“Sizi iftar yemeğine bekliyoruz… Eski Kandıra Belediye Başkanları da gelecek…”

Ahh, ne iyi olurdu.

Hiçbir iftar yemeğine katılmıyorum, ama mazeretim olmasaydı bu iftar yemeğine katılacaktım.

Bir defa Kandıra’nın bir köyünden çıkıp “KORKMAZ”ı dünya markası haline getiren Hakkı Korkmaz’a büyük saygım var.

Bir de, Kandıra’nın o güzel insanlarını bir daha birarada nasıl bulacağım?

Gazetede yayınlanan fotoğraflara baktım, “Ah keşke gidebilseydim” diye hayıflandım.

Gelecek yıl mutlaka…

Allah nasip ederse, bir dahaki Ramazan’da “Korkmaz”ın iftarındayım.

ZAMAN TÜNELİ

Önümde büyük bir karton kutu… İçinde karta basılmış fotoğraflar… Tarih yok. Yirmi, otuz, belki kırk yıl öncesine ait… İsimler de yok, ama çoğunu tanıyorum.

Her gün olur mu bilmem, fırsat buldukça o fotoğrafları köşeme alacağım.

Sizleri “zaman tünelinde” dolaştıracağım.

Kimi rahmetli oldu, kimi aramızda…

Rahmetli olanları anacak, yaşayanların da kulaklarını çınlatacağız.

Fotoğrafları tasnif etmedim.

İşte elime geliveren 2 fotoğraf.

1)Şu sohbete bakar mısınız?

Soldan sağa… Erhan Yenilmez, Cumali Durmuş, Kemal Köse… Üçünün de MHP’li olduğu günler… Tarih yok, neredeler belli değil. Ancak üçünün de keyfi yerinde. Öyle görünüyorlar… Cumali Durmuş ve Kemal Köse milletvekillik yaptılar. Erhan Yenilmez ise Körfez Belediye Başkanı idi. Bugün bu üçlünün yolları ayrıldı. Cumali Durmuş ve Erhan Yenilmez İyi Parti, Kemal Köse ise MHP’de. Beraber oluyorlar mı, o günleri özlüyorlar mı, bilmem.

2)Dördünü de tanıyorsunuz

Birbirlerine arkalarını dönmüş gibi görünüyorlar, ama öyle değil. Araları sıkı fıkı olan dört siyasetçi… Soldan sağa… Cengiz Sarıbay, Hikmet Erenkaya, Sefer Ekşi, Bülent Atasayan… Partilerini sorarsanız, Cengiz Sarıbay ve Hikmet Erenkaya CHP’li. Sefer Ekşi ANAP’lı. Bülent Atasayan ise yarı CHP’li, yarı ANAP’lı… Daha doğrusu önce CHP’li idi, sonra ANAP’lı oldu. Siyasetteki kariyerlerine gelince… Cengiz Sarıbay, il başkanlığından öte gidemedi. Ama az değil, tam dört kez il başkanlığı yaptı. Hikmet Erenkaya hem belediye başkanlığı (İzmit) hem de milletvekillik görevlerinde bulundu. Sefer Ekşi, bir dönem TBMM’de Kocaeli’ni temsil etti. Bülent Atasayan ise önce Gebze Belediye Başkanı, sonra milletvekili oldu. Fotoğrafa bir kez daha bakar mısınız, bugün bu görünüşlerinden eser kalmış mı? Bu fotoğrafı görünce, içlerinden “Ah o günler” diye geçirmişlerdir.