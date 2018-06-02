İlk miting Saadet'ten geldi

Kocaeli’de tüm Türkiye gibi 24 Haziran Seçimlerine kitlenmiş durumda. Seçim heyecanı özellikle siyasi partilerde en üst düzeyde seyir ediyor.

Bu heyecanın zirve yaptığı anlarda siyasi parti liderlerinin meydan mitingleridir.

Kocaeli bu heyecanı ilk olarak Saadet Partisi ve onun genel başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaşadı.

24 Haziran seçimleri öncesi ilimizde ilk mitingi yapan Saadet Partisi Perşembe alanında buluştu.

Miting saati 17.00 olarak belirlenmişti. Ancak genel başkan miting alanına saat 18.25’te geldi. Genel başkanını bekleyen Saadet Partililer, “İşte ordu işte komutan” sloganı atarak genel başkanlarını karşıladılar.

“Miting alanı hınca hınç doluydu yoğun güvenlik önlemleri altında miting yapıldı” deme şansımız yok. Gayet mütevazi bir güvenlik tedbiri altında miting yapıldı ve kalabalıkta partinin kentimizdeki oy oranıyla ilişkin yoğunluktaydı.

Çok kalabalıktı demekte yanlış olur, çok az katılım vardı demekte ayıp olur.

İLK KEZ YAŞANDI

Saadet Partisi’nin Kocaeli mitingine tarihi bir miting desek abartmış olmayız. Muhafazakar bir partinin genel başkanı bir şehirde miting yapacak, sol bir partinin milletvekili ve parti yöneticileri gidip o mitingi Saadet Partisi’ne gönül verenlerle birlikte izleyecek.

Bunu 2 ay önce söyleseydik kimse inanmazdı sanırım.

Kuşkusuz SP mitinginin en renkli anlarından biri CHP Kocaeli Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Hürriyet Kaplan’ın miting alanına partili arkadaşlarıyla birlikte gelip, miting bitene kadar dinlemesi oldu.

Sadece Fatma Hanım mı?

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, İYİ Partili İbrahim Artvinli…

Bu Türk siyasi tarihine giren bir harekettir. Görmek istediğimiz, olması gereken bir inceliktir.

AYIP ETTİLER

Miting alanı etrafında gezdim. Genç – yaşlı, kadın-erkek pek çok insan Temel Karamollaoğlu’nu dinliyordu. Daha sonra alanın genel bir fotoğrafını çekmek için yüksek bir binaya çıktım. Tekrar miting alanına yönlendiğimde karşı kaldırımda farklı bir partinin seçim minibüsü kırmızı ışıkta duruyordu. Daha sonra SP mitinginde farklı bir partinin seçim müziği çalmaya başladı. Uyarılan genç, ise gülerek müziğin sesini daha da açtı.

Yapılan ayıba karşı kaldırımdan tanık oldum. Bu seçim aracını kullanan gencin gülerek alandan uzaklaşması ise insanları öfkelendirdi.

Kısacası eksiğiyle gediğiyle Kocaeli 24 Haziran’ın ilk mitingini yapmış oldu…