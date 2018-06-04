Bir insan için “olmazsa olmaz” temel değer ahlak ve adalet olmalıdır.

Hayatın her alanında “önce ahlak ve adalet” vazgeçilmez bir “YAŞAM BİÇİMİ” olmalıdır.

Farklı değer yargıları ve farklı seçimler içinde olabiliriz. Ancak, bize göre “farklı” olana da saygılı olmalıyız.

Hemen konuya girelim;

Sosyal Medya’da yani internet ortamında bir fotoğraf yayınlandı. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, elinde bir rakı bardağı ile görünüyor! Bu görüntüyü yayınlayan kaynak, Karamollaoğlu’nu kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışıyor!

Diyor ki; “Muhafazakar, dindar geçinen bu kişi, dinen “haram” sayıldığı halde içki içiyor! Sizi kandırıyor!”

Bir başkası ise; “Karamollaoğlu’nun eşi İngiliz” diye açıklıyor!

Karamollaoğlu’nun sözde elinde içki kadehli fotoğrafının, bir “fotomontaj” olduğu fotoğrafın aslı ile kanıtlanıyor!

Aynı kaynak, bir süre önce, Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı sırasında Afyon-Kocatepe’de çekilmiş fotoğrafına “bira şişesi” montajı yaparak; “Savaş sırasında bile kafayı çekiyor!” mesajı vermişti! Oysa, o ahlaksız kaynak, o bira şişesinin üzerindeki firma etiketini yok etmeyi düşünememiş! O firma o tarihlerde bu ülkede yok! Osmanlı zamanında kurulmuş “Bomonti Bira” şişesi olsa belki inandırıcı olabilirdi!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin miting alanındaki sahnede çekilmiş bisikletli fotoğrafını cami içinde bisiklete biniyormuş gibi gösteren fotomontajı yapan AHLAKSIZ, inandığını sandığı İslam dininde en büyük günahlardan birinin “İFTİRA” olduğunu bilmiyor mu? Ne yazık ki bilmiyor!..

Ama, “akıl” yok! “Bilgi” yok! Hepsinden ötesi AHLAK yok!

Peki, Karamollaoğlu’nun eşinin İngiliz olduğunu kimse bilmiyor muydu? Elbette biliniyordu. Karamollaoğlu, İngiliz kökenli eşi Müslüman olmuş, tesettüre girmiş, bir ailenin saygın bir üyesi olmuş.

Bu mesajı veren AHLAKSIZ, Ertuğrul Gazi dışında bütün Osmanlı padişahlarının annelerinin Sırp, Rum, Ermeni, Yahudi ve Hıristiyan olduklarını bilmiyor mu?

“Ben Osmanlı torunuyum” diyenler, bunlardan hangisinin torunu acaba?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Birimiz özgür olmadıkça diğerlerimiz özgür olamayız” diyor.

Çok doğru söylüyor.

Bu söze aynen katılıyorum.

Ancak, aynı Erdoğan, henüz “HÜKÜM” giymemiş HDP adayının cezaevinde tutuklu olmasını içine sindirebiliyor!?

“Millet İttifakı” nı “Fetö ve PKK yandaşı” olmakla suçlayabiliyor!?

Hatta, “Bizans’ın son temsilcileri” diyebiliyor!

Başbakan Binali Yıldırım, “Millet İttifakı” oluşumunu kastederek; “Şer ittifakı tamam diyorsa bize devam etmek düşer. Tüm kahpelere ve hainlere inat Erdoğan’la devam” diyor!?

Toplumu BÖLÜYORLAR!

Toplumu “Kin ve öfkeye” sürüklüyorlar!

NEREDE SİYASİ AHLAK?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm olanaklarını kullanıyor; her yere uçaklarla ulaşıyor, peşinde onlarca araçtan oluşan konvoy ve yüzlerce kişiden oluşan koruma ordusu eşliğinde mitingler düzenliyor. Bu mitingleri hemen bütün TV kanallarında canlı yayınlanıyor! AKP’ye yandaş işadamlarının gazetelerinde hep birinci sayfada yer buluyor!

Ama, tüm ulusun ortak kurumu olan ve “TARAFSIZ” olması gereken TRT’de bile muhalif adaylara yer yok!

Yetmiyor, Halk TV’deki Uğur Dündar’ın yönettiği “HALK ARENASI” programı Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yasaklanıyor!

Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Fakültenin dekanı görevden alınıyor, yakıt aldığı traktör trafikten men ediliyor!

NEREDE ADALET?

Bir ülkede AHLAK ve ADALET “yok” hükmünde ise, o ülkede Demokrasi ve HUKUK DEVLETİ de yoktur!