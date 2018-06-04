Empati yapalım

Bir Atasözümüz var, “Bana damdan düşeni getirin”

Zor durumda kalan, acı çeken, aç kalan, hasta olan biri kendisine inanılmadığı zaman, “Siz beni anlayamazsınız iyisi mi bana benim durumumda olan birini getirin. Ancak o benim halimden anlar” diyerek kendisine inanılmasını ister. Adamın biri damdan düşer. Ayağı kırılır veya incinir. Çok acı çeker. Derdini, acısını kimseye inandıramaz. Sonunda “Siz benim ne kadar acı çektiğime inanmıyorsunuz. Gidin bana damdan düşen birini bulun. Ancak o beni anlar “demiş.

Bununla ilgili yine bir atasözümüz var. “Birinin ağrısı diğerine duvar deliği gelirmiş.” Bu atasözüne göre de kimse kimsenin acısını bilemez. Bu deyimleri veya atasözlerini niye anlattım?

Bazı zamanlar eski Cezaevinin karşısında bulunan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine gerek eğitimci olarak, gerek bu kurumun açtığı kurslara kursiyer olarak katılıyorum. Şehir merkezinden geldiğinizde İSU durağında inerek oradaki köprüden karşıya geçmeniz gerekiyor. Biraz bu köprüden söz etmek istiyorum.

İsu personeli bu köprüyü kullanıyor. Muammer Dereli Anadolu Lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, çalışanları ve Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim merkezi kursiyerleri bu köprüyü kullanıyorlar. Önce şunu belirteyim. Bu köprü pislikten geçilmiyor. Bu köprüyü kullanan İSU yetkilileri bu pisliği hiç mi görmüyorlar?

Şehir merkezlerindeki köprülerde olduğu gibi bu köprüde yapılan asansörler de çalışmıyor. Birkaç kez binmek istedim. Çalışmıyordu.

Geçenlerde yine Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine gitmek için bu köprüyü kullanmak zorunda kaldım. Merdivenlerin başına geldiğimde bir yaşlı amca ve hanımı merdivenleri çıkmaya çalışıyorlardı. Kadıncağız bir basamak çıkıp, dinleniyordu. Amca asansör çalışmıyor mu amca diye sordum. “Yok evladım yok. Bu asansörleri ne diye yaparlar. Süs olsun diye mi. Yetkililerin yaşlı yakınları gelsin de bu köprüden karşıya geçsinler bakalım” Diye söylenmeye başladı.

İki engelli öğrencim İzmit Kandıra yolunda bulunan Mini köşk köftecisine gitmişler. İkisi de belediye otobüsünden inmişler akülü arabaları ile köfteciye girmişler. Garsona köfte yemek istediklerini ancak, mümkünse köftelerin tepsi içinde akülü arabaya getirmelerini söylemişler. Garsonlar “ Tepsimiz yok” diyerek bu iki engelli vatandaşa hizmet sunmamışlar.

Bu iki olay insanların empati yapmalarının gerekli olduğunu göstermektedir. İSU köprüsünde o iki yaşlıyı gördüğümde, Belediye yetkililerinin yaşlı yakınlarının o köprünün merdivenlerini kullanarak karşıya geçmelerini isterdim. Yine iki engelliye tepsi içinde servis yapmayan garsonların empati yapmalarını isterdim.

Yetkililere sesleniyorum. Yaptığınız köprülerde yaptığınız asansörlerin kapıları neden kapalı, neden çalışmıyorlar? Yaşlı insanlar o merdivenleri nasıl çıkacaklar? Köprülerde yaptığınız o çalışmayan veya çalıştırılmayan asansörler için dünyanın parasını harcıyorsunuz.

Ayrıca bazı köprüler o denli dik yapılmış ki yürüyen merdiven olmadığı için yaşlıların bu merdivenlerden çıkarken ne kadar zorlandıklarını görüyorum. Örneğin vilayet köprüsünün E BEŞTEN inişlerde durakta inen yolcuların merdivenlere yürüyerek çıktıklarına tanık oluyoruz. Lütfen, kendinizi o yaşlı, özürlü vatandaşların yerine koyun. Yani herkes empati yapma sanatını öğrensin.