Toplumcu Kurtuluş Partisi hangi ittifakı destekliyor?

1920 Türkiye Kurtuluş Partisi, “Bağımsız bütün vatan… Laik demokratik cumhuriyet… Sömürüsüz emek” başlıklı bir açıklama gönderdi…

Açıklamada 24 Haziran seçimleriyle ilgili bir değerlendirmede bulundu…

Dikkat çekicisi bir açıklamaydı…

TKP, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakını masaya yatırdı…

TKP’nin açıklamasını birlikte okuyalım;

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24 Haziran 2018 seçimleri 16 Nisan 2017’de yapılan ve başkanlık sistemini getirmeyi öngören anayasa değişikliğine ilişkin referandumunun ikinci turu niteliğindedir. Biz başkanlık sistemine hayır demeye devam edeceğiz. Türkiye halkı tek kişinin keyfî yönetimine razı olmadığını, Cumhuriyetten vazgeçmeyeceğini, bu çağda padişahlığa geçit vermeyeceğini her fırsatta ortaya koyuyor. Halkın egemenliğini gasp edenlere “artık yeter” diyor.

AKP, MHP VE BBP BLOĞU

AKP, MHP ve BBP bloğu, Millet Meclisinin yasama yetkilerini kökünden budayan, yürütme gücünü kendi içinden çıkarma yetkisini ortadan kaldıran ve halk adına denetleme yetkisini kuşa çeviren despotik sistemi dayatmaya çalışıyor. Türkiye halkı AKP, MHP ve BBP bloğunu durdurmak için oy kullanacaktır. Türkiye halkı, başkanlık sistemini iptal etmek, Millet Meclisinin gasp edilen yetkilerini iade etmek, halkın iradesini yansıtan güçlü demokratik Meclis, Meclisin içinden çıkan ve Meclis tarafından denetlenen demokratik parlamenter sistem için oy verecektir.

BİRLEŞİK HALK HÜKÜMETİ

Emperyalizmin, gericiliğin ve vurgunculuğun pençesinde sürekli kan kaybeden Türkiye’nin sorunları büyüktür. Bu sorunları aşmak için bütün ulusal demokratik güçlerin birliğine, ulusal demokratik güçlerin iradesini somutlaştıran Millet Meclisine ve bu Meclisin oluşturacağı birleşik halk hükümetine ihtiyacımız var. Emperyalizme karşı bağımsız bütün vatan, gericiliğe karşı laik demokratik cumhuriyet, işbirlikçi kapitalist vurgunculuğa karşı halkçı toplumcu düzen kurulmadan Türkiye’nin işçileri, şehir ve köy emekçileri, bütün yurtsever güçleri Türkiye’yi düzlüğe çıkarma, özgürlük ve refah içinde insanca yaşama hedefine ulaşamaz. Bir başka deyişle, bugüne kadar sürdürdüğümüz vatan cumhuriyet ve emek mücadelesi, seçim sonuçlarından bağımsız olarak 24 Haziran’da son bulmayacak, sonrasında da kesintisiz olarak devam edecektir.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ

Millet İttifakını oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti bloğu, parlamenter sisteme dönüş, sosyal devlet doğrultusunda olumlu adımlar atma ve Suriye’yle barışma sözünü veriyor. Bu sözün takipçisi olacağız, gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Ne var ki, bu partiler emperyalizm, gericilik ve vurgunculuk düzeni konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. Emperyalizm, NATO, gericilik, uluslararası finans kapital ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadelenin yaşamsal önemini kavramadıkları gibi onların desteğini kazanmaya bile çalışıyorlar.

EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye halkının bu ikircikli muhalefete vereceği oy desteği Cumhur İttifakının halk güçlerini yoksullaştıran ve parçalayan, bağımsız sanayi ve tarımı çökerten ve işsizliği afet boyutlarına yükselten vurgunculuğuna son verme, ülkemizi emperyalizme karşı savunmasız bırakan, ortaçağ gericiliğini dayatan karşıdevrimci tehdidini durdurma gereğiyle sınırlı olacaktır. Bugüne kadar yaptıkları, yarın ne yapacaklarının teminatı olan partiler konusunda hiçbir hayale kapılmıyoruz. Emperyalizmle işbirliği yapan, bağımsız bütün vatanı din mezhep ve etnik aidiyet temelinde parçalayan, laik demokratik cumhuriyete düşmanlık güden, darbe ve terör çeteleriyle iç içe olan partilere oy vermeyeceğiz.

VATAN, CUMHURİYET, EMEK!

Gücümüzü ulusal demokratik güçlerin, bütün yurtseverlerin birliğinden alıyoruz. Devrimci mücadelemizi bu birliği en geniş sınırlarına kadar ilerletme çabasıyla bütünleştiriyoruz. Seçimleri emperyalizme, gericiliğe ve vurgunculuğa karşı halkın ulusal demokratik birliğini sağlama yolunda bir adım olarak değerlendireceğiz. İkircikli muhalefetin zaaflarını gerekçe göstererek despotizme karşı en geniş birlik hedefinden vazgeçmeyi, okun ucunu iktidar bloğuna değil de onlara yöneltmeyi veya 24 Haziran’da oy kullanmamayı yanlış buluyoruz. Başkanlık sistemine geçit yok! Despotizme tek bir oy vermeyeceğiz! Haydi vatan, cumhuriyet, emek için hep birlikte mücadeleye!”

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1920 Türkiye Kurtuluş Partisi’nin görüş ve düşünceleri böyle…

24 Haziran’da Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yapacağız…

Ya Millet İttifakı kazanacak; parlamenter sistem devam edecek, ya da Cumhur İttifakı kazanacak; Türkiye tek adamın yönetimine girecek…

Karar sizin…

Mustafa Yazıcı’nın yeni makam aracı

Geçtiğimiz günlerde Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ‘Yıl Sonu Bilim Şenliği’ açılışında 100. Yıl Karamürsel Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan üç tekerlekli benzinli motosikleti gören Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Yazıcı, kendini tutamayarak bir anda motosiklete binerek objektiflere poz verdi. Yazıcı, “hep hayalimdi, böyle bir motosikletle gezmek dedi. Yazıcı, geçte olsan özlemini gidermek istese de arkadaşları, ‘işte Mustafa Yazıcı’nın yeni makam aracı, artık bununla gideceğin yerlere gider gelirsin’ diyerek espride yaptılar.

HDP’den kuşa saygı

Yukarı Hereke Mahallesi’nde bir kuşun HDP seçim bürosunun penceresine yuva yapması renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu… HDP’lilerin seçim bürosunun penceresine yuva yapan bir kuş için asılan uyarı yazısı dikkatlerden kaçmadı. Seçim bürosunun penceresine asılan uyarı yazısında, “Arkadaşlar bu camı açarken lütfen dikkatli olalım. Kuş, halkların evi olan partimize yuva kurmuştur” ifadeleri yer aldı.