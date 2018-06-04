“Tünelin sonu kriz” dendi, dinleyen olmadı

Artık şu alışkanlığımızı bırakalım!

Başımıza gelen belalardan başkalarını sorumlu tutmayalım…

Çektiğimiz sıkıntıların nedenini dışarıda aramayalım…

Suçu başkalarına atmayalım…

Aynaya bakalım, görürüz.

Türkiye, ekonomik krizde mi?

Evet, krizde…

Adını koymadık, reddediyoruz, ama krizdeyiz…

Kim bunun sorumlusu?

Ben değil, o!

Neden sen değil de başkası, arkadaş?

Sen…

*“Borç ekonomisi”ni bırakıp “üretim ekonomisi”ne geçtin…

*Tembelliği bırakıp çalıştın, ürettin, ihracatını katladın…

*Tasarruf oranını artırdın, yatırımlarında dış kaynaklara muhtaç olmaktan kurtuldun…

*Eğitim sistemini değiştirdin, teknoloji üretir ve ihraç eder hale geldin…

De…

Dış güçler ve dış mihraklar(odaklar), buna rağmen düğmeye basıp kriz mi çıkarıyorlar?

Vay hainler, vay!

Vay Türkiye düşmanları, vay!

Sen Türkiye’yi yıllardır “borç ekonomisi” ile yönetirsen…

Sen toplumu çalışmaktan ve üretmekten koparırsan…

Sen döviz kurlarını baskı altında tutup ithalatı teşvik edersen…

Sen “üretimle” değil, “tüketimle” büyümeyi ön planda tutarsan…

Sen gıda ürünlerinde de ülkemizi dışa bağımlı hale getirirsen…

Sen bütün finansal kaynaklarımızı konut, AVM, rezidans yapımına yönlendirirsen…

Sen yıllardır ülkemizi “cari açık”tan kurtaramazsan…

Sen demokrasiyi ve hukuku rafa kaldırırsan…

Sen devleti devlet yapan kurumları devre dışı bırakırsan…

Sen bütün dünya ile kavga etmeye kalkarsan…

Sonuç, kaçınılmazdır.

Sonuç, ekonomik krizdir.

Yaşadığımız krizin sorumlularını dışarıda aramayalım.

Suçu, başkalarının üzerine atmayalım.

Suçlu biziz.

Dövizin yükselmesi; dış mihraktan değil, dış kaynak ihtiyacından!

Tünelin sonu kriz

Bu, bir kitap ismi…

Yazarı, Bartu Soral.

Kalkınma ekonomisti.

Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü.

Benim de gurur duyduğum bir arkadaşım.

“Tünelin Sonu Kriz” kitabını 3 yıl önce 2015’te yazmıştı.

Okumadıysanız, alıp okumanızı öneririm.

Son günlerde; döviz önce yükseldi, arkasından biraz düştü, sonra tekrar fırladı ya, telefon açtım, “Şu olup bitenleri bir özetler misin?” dedim.

Yazmış, gönderdi.

Krizi bir de Bartu Soral’dan dinler misiniz?

“Sorun ortada… 2015 yılı Şubat’ında “Tünelin Sonu Kriz” kitabında bütün bunların sebeplerini ve çözüm yollarını anlatmış ve planlı kalkınmadan başka bir çözüm yolu olmadığını belirtmiştim. 2002 yılından beri Türkiye aşırı borçlanıyor, dış ticaret açığı sürekli yükseliyordu. Dışarıdan aldığımız borcu tüketime, ithalata ve altyapı yatırımlarına harcadık. Tüketim ile büyüyen, dış ticaret açığı yükselen ülkelerin tamamı sonunda uzun süreli krizle karşı karşıya kaldılar. Şimdi diyorlar ki, 2001 gibi mi? Yok çok daha kötü, çünkü bugün 2001’den farklı olarak çok daha büyük bir borç yükü var. Bedeli de çok daha yüksek olacak.

Türkiye’de bankacılık sistemi de, reel sektör de, hane halkı da aşırı borçlu. Bu sefer 2001 krizinden çok daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. 2001 krizinde hane halkı 5 milyar TL borçluydu, bugün yaklaşık 490 milyar TL borçlu. O zaman harcanabilir 100 liralık gelirinin 3.5 lirasını borçluydu, şimdi 55 lirasını borçlu. Bu borcun yarısı tüketici kredisi ve kredi kartı borcu… Ve dar gelirliler, yani gelirlerini ilk önce kaybedecek kesim, en borçlu kesim olarak öne çıkıyor.

Reel sektörün kredi borcu da 2001 krizinden çok farklı. 2002’de 41.5 milyar TL olan ve bankalardan alınan ticari kredi borcu bugün 1 trilyon 600 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca reel sektör için bir döviz riski var. Reel sektör döviz pozisyonu 223 milyar dolara ulaştı. Doların her yükselişinde, reel sektör bilançolarında kambiyo zararı artıyor. Büyük şirketler dahil olmak üzere pek çok firma için dolar yükü kaldırılamaz noktada. İflaslar çok yakın görünüyor.

Bankacılık kesimi için “güçlü” deniyor ama bu gerçeği pek yansıtmıyor. Bankalar krediye aşırı yüklendi ve tıkanma arttıkça kredi geri ödemeleri yavaşlıyor. Bankaların dış borcu 1989 yılında yaklaşık 10 milyar dolardı. 2002’de 20 milyar dolar oldu. Yani AKP öncesi 14 yıllık süreçte bankalar dışarıdan 10 milyar dolar borçlandı. Bugün bankaların dış borcu 195 milyar dolar. Yani bankalar, AKP döneminde yurt dışından yaklaşık 175 milyar dolar borçlanmışlar. Sorunlu kredilerin bankaların ödenmiş sermayelerine oranı 2012’de bire birdi. Bugün bankacılıkta sorunlu kredilerin toplam miktarı ödenmiş sermayelerinin 2.13 katına ulaştı. Rakamsal olarak 2012 yılında toplam sorunlu kredi 55 milyar TL’ydi, 2017 sonunda 181 milyar TL’ye ulaştı. Sorunlu kredilerin bankacılık kesimi öz kaynaklarına oranı 2012 yılında yüzde 30’du 2017 sonunda yüzde 50’ye ulaştı.

Bu borçlanmanın nereye harcandığını dış ticaret verileri ortaya koyuyor; AKP öncesi 14 yılda, yani 1989-2002 arasında Türkiye toplam 189 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Yıllık ortalaması 13.5 milyar dolar. AKP dönemi, 2003-2017 arasında ise 983 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluştu. Yıllık ortalaması 70.2 milyar dolar. Aradaki farka bakar mısınız? Demek ki biz son 14 yılda ne yapmışız? Dış borç alarak, dışarının malını satın almışız. Kendimiz, bırakın üretimi arttırmayı, mevcut üretim kapasitemizi de bitirmişiz. Sadece inşaata, yola, köprüye yatırım yapmışız. Teknoloji ve sanayiyi bir kenara koyuyorum, tarım ürünlerini bile ithal eder duruma geldik

Uluslararası ekonomi dünyası, 15 yıldır sürdürdüğümüz, “yurt dışından borçlan, yurt dışından satın al, tüket” formülünün sonuna gelindiğini görüyor. AKP 15 yıldır ne yaptıysa aynısını yapacağı için artık kredi bulamaz duruma doğru hızla gidiyoruz. Ancak muhalefet partileri de çözümü dillendirmiyor. Hepsi sorunu tespit ediyor ama çözüm nedir deyince hamasetten öte bir söz duyamıyoruz.”

ZAMAN TÜNELİ

1)Gözlüklü bayanı tanıdınız mı?

Fotoğrafa dikkatli bakın! Ön planda iki erkek, iki bayan var. Gözlüklü bayan kim acaba? Kim? Bir daha bakın! Tanımadınız mı? Söyleyeyim, Meral Akşener… İyi Parti Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener…

Bu fotoğraf 1994 yılında çekilmiş. 24 yıl önce… Meral Hanım henüz 38 yaşında. DYP’deki ilk günleri… Ya Kurban Bayramı ya Ramazan Bayramı, partide bayramlaşma var. Hemen yanındaki Halim Dedeoğlu… Biliyorsunuz, Halim Bey halen DSP İl Başkanı. O tarihte Batı Trakya Türkleri İzmit Şube Başkanlığı görevini yürütüyordu. Fotoğrafta iki kişi daha var. Bağışlasınlar, isimlerini hatırlayamadım. Yaşlılık… Çeyrek asır önceden güzel bir kare değil mi?

2- Kolay gelsin başkan!

Fotoğraftaki, Fikret Toker… CHP’li… Eski İzmit Bekirdere Belediye Başkanı… 1999-2004 yılları arasında başkanlık yaptı. Nasıl, eli yufka açmaya yakışıyor mu? Eee, ne de olsa köylü çocuğu. Sanırım bu fotoğraf bir seçim çalışması sırasında çekilmiş. Eğri oturmuş, oklavayı yuvarlamaya çalışıyor.