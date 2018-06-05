Kocaelispor neden Başakşehirspor gibi olmasın!

Bir zamanlar Süper Ligde lig liderliği yapan, Süper Lig şampiyonluğuna oynayan, Türkiye Kupasını müzesine koyan, Avrupa liglerinde top koşturan Kocaelispor, hiç kuşku yok ki bu memleketin en önemli markası, Kocaelilerin sevgilisidir. Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor’un birleşmesi ile Kocaelilerin bağrından doğan Kocaelispor’a alternatif olsun diye oluşturulan başka kulüplerin Kocaelispor’un yerini dolduramadığı gün gibi ortada.

Kocaelispor’un ilki 1996-97 sezonunda Trabzon’a karşı oynayarak kazandığı, ikincisi 2001-02 sezonunda Beşiktaş’a karşı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandığı iki Türkiye kupası var. 1993-94 UEFA kupası,1996 İnter Toto kupası,1997-98 Kupa Galipleri Kupası,1999 İnter Toto Kupası, 2000 İnter Toto kupası ve 2002 yılında da UEFA kupasında ülkemizi başarı ile temsil etti.Daha sonra mali sıkıntılar nedeniyle kulüp küme düştü.

2004 yerel seçimlerinden sonra İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkan olmasıyla maddi açıdan aradığı desteği bulan takım yeniden Süper Lig’e kadar yükseldi. Ama gerek kulübün iyi yönetilmemesi ve gerekse belediyenin denetimsiz para aktarmaları nedeniyle kulüp hızla yeniden küme düştü ve bugün ne yazık ki üçüncü kümede mücadele veriyor.

Son dönemde KEV’in arazi satışı ile Kocaelispor’un bildiğim kadarıyla tüm kamu borçları ödendi. Yönetim kadrosu da takdire değer çok önemli görevler yapıyor. Geçen gün Kocaeli Sanayi Odası açıkladı. Türkiye’nin ilk 500 büyük firması içinde Kocaeli’den 80’in üzerinde ciddi firma var.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2014-2015 sezonunda adını değiştirerek Başakşehir Kulübü adını aldı ve gerek belediye ve gerekse iktidar desteği ile son zamanlarda sürekli şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonlar liginde top koşturdu. Tesisleri de harika, ekonomik sorunları da yok.

Kocaeli, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezi, en çok ihracat yapan ili, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının kaynakları korkunç. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile iktidar bunu yapabiliyor da Kocaelispor için Kocaeli’deki yerel ve genel iktidarlar neden bunu yapamıyorlar ?

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Bu kent turizmde, sanatta, kültürde, ulaşımda, hava, toprak ve deniz kirliliğinde, birçok alanda büyük kaynaklara rağmen sınıfta kalmış durumda. Bu kentte Kocaelispor ile oluşan ciddi bir spor kamuoyu var. Kocaelispor kentin en önemli markası. KEV tesislerini satın alan Kent Konut’un bu alışverişten karlı çıktığı, en azından zarar etmediği ortada.

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Belediye ve Valilik ciddi sanayi kuruluşlarının ve belediye şirketlerinin sponsorluğunda neden Kocaelispor’a sahip çıkmaz ve desteklemez. Anlamak mümkün değil. Bu kent Süper Ligde top koşturan, kenti ayağa kaldıran, kentlilik bilincini spor ile yeniden oturtan en önemli marka değeri olan Kocaelispor’a ihtiyaç duyuyor. Kocaelispor’un 3. Ligde olması kent yöneticilerini rahatsız etmeli, kentlilik bilinci bunu gerektiriyor. Seçimlerde Kocaelispor’un atkısını boynunda taşıyarak, Kocaelispor sevdasını oya devşiren siyasilerin, siyaset üstü düşünerek kent sporu için Kocaelispor’a sahip çıkma sorumluluğu yok mu?