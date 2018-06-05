Vali Aksoy, Çevre Günü’nde keşke çöp fabrikasından da bahsetseydi!

Bugün 5 Haziran…

Dünya Çevre Günü…

İnsanın, bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumaya ve geliştirmeye yönelik büyük sorumluluğunun vurgulandığı, 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’ndan bu yana 5 Haziran tüm dünyada “çevre günü” olarak kutlanmakta.

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Dünya Çevre Günü nedeniyle Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, bir mesaj yayınladı…

Birlikte okuyalım; “Dünya nüfusunun hızla artması, buna bağlı olarak artan sanayileşme ve kentleşme çevre ile ilgili problemlerin artmasına neden olmaktadır. Bu problemlere ilişkin farkındalık oluşturmak ve doğal çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir karar ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Sağlıklı, yaşanabilir, yeşil, daha güzel bir dünya için üzerinde durulması gereken öncelikli konulardan biri çevre konusudur. Gerekli önlemler alınmazsa, başta iklim değişikliği olmak üzere çok ciddi küresel çevre sorunları insanlığın geleceğini tehdit edecektir.

EKOLOJİK DENGENİN SAĞLANMASI

Bu nedenle, Dünya Çevre Günü; tüm dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve bilinçli bir katılım sağlanması amacıyla evrensel bir bilinçlendirme günü olarak da değerlendirilmektedir. Çevrenin korunması ve ekolojik dengenin sağlanması bugün ulusal sorun olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin çok özel ve güzel köşelerinden biri olan ve yoğun sanayileşmenin bulunduğu ilimizde de çevrenin iyileştirmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi Valiliğimizin hassas davrandığı çalışma alanlarından birisidir.

13 ADET ÖLÇÜM İSTASYONU

İlimizde mevcut olan 11 hava kalitesi istasyonu 2017 yılı sonu itibari ile 13 e çıkarılmıştır. Hava kalitesinin değerlendirilmesi için, Dilovası’nda 4, İzmit’te 3, Gebze’de 2, Başiskele, Yeniköy, Kandıra ve Körfez ilçelerimizde 1’er adet sabit olmak üzere toplam 13 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca 37 tesise ait toplam 108 baca on-line olarak izlenmektedir. Bu sayede; sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık olarak 7/24 izlenmekte, veriler bilgisayarlara kaydedilmekte ve günlük olarak değerlendirilmektedir. İlimizde hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak kimyasal depolamalara ilişkin Valilik Genelgesi yayımlanmış, bu genelge ile Türkiye’de ilk defa kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına yönelik çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallar için emisyon tedbirleri bir standarda bağlanmıştır.

KAMERE SİSTEMİ KURULMUŞ

Yine Valilik Genelgesi ile; Lisanslı tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf ve ara depolama tesislerine kamere sistemi kurulmuş, 24 saat esasına göre giriş ve çıkışları kayıt altına alınmakta ve bu alınan kayıtların da 1 yıl süre ile saklanması şartı getirilmiştir. Türkiye genelinde ilk ve tek uygulama ilimizde olup, kaçak atık dökümlerinin önüne geçilmesinde örnek teşkil etmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılında, 2791 adet tesis denetlenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen 36 adet tesise 6.199.499,30 TL. idari yaptırım, 2018 yılı Ocak-1 Mayıs tarihleri arasında ise; 940 adet tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 13 tesise 776.979,00 TL. idari yaptırım uygulanmıştır.

ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI

Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından biride, çevre sorunları konusunda çocuk yaşlardan başlayarak, toplumda hassasiyetin artırılması ve bu hususta bilinçlendirilmesidir. Bu amaçla da 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde 36 okulun öğrencilerine çevre bilincinin artırılması için eğitimler verilmiş olup, bu eğitimler tüm okullarımızda devam edecektir.

SIFIR ATIK PROJESİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında; Valilik Kompleksi’nde, 23 Şubat ile 1 Mayıs tarihleri arasında 4470 kg atık kağıt, 555 kg atık cam, 305 kg atık metal ve 157 kg atık plastik atık toplanmış ve geri kazanım firmasına teslimatı yapılmıştır. Bu sayede 76 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile % 95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır.

DAHA YEŞİL BİR DÜNYA

Sadece 5 Haziran Dünya Çevre Gününde değil, 365 gün yaşadığımız dünyanın ve bu çevrenin bizim olduğu hatırlanmalı, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların insanlığın geleceği için taşıdığı önemi tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekmektedir. Bu duygu Düşüncelerle; Dünya Çevre Gününün çevre sorunları konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak temennisi ile 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyor, tüm Kocaelileri sevgi ile selamlıyorum.”

UMUTTEPE’YE ÇÖP FABRİKASI OLAYI

Vali Aksoy’un Dünya Çevre Günü ile ilgili açıklaması böyle…

Vali Aksoy, güzel şeylerden bahsetmiş…

Vali Aksoy, keşke İzmit Umuttepe’de, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 3 kilometre yakınına yapılması planlanan Çöp Fabrikasıyla ilgili de bir görüş belirtseydi…

Keşke, İzmit Umuttepe’de yapılacak çöp fabrikası yüzünden bozulacak ekolojik dengeden bahsetseydi…

Keşke İzmit Umuttepe’de yapılacak çöp fabrikası yüzünden kıyılacak ormanlardan bahsetseydi…

Keşke İzmit Umuttepe’de yapılacak çöp fabrikasıyla ilgili görüşlerini açıklasaydı.

Açıkçası Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un İzmit Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikasıyla ilgili görüşlerini merak ediyorum… Sayın Aksoy, Dünya Çevre Günü nedeniyle açıkladığı mesaj gibi Çöp Fabrikasıyla ilgili de bir mesaj yayınlarsa, biz de bu sayede görüşlerini öğrenmiş oluruz.

Gazinin ‘Atatürk’ sevgisi

Karamürsel’de her kesim tarafından tanınan 302 Ahmet olarak tanınan Ahmet Kılıç, kızının düğünü için şu aralar tatlı telaş içerisinde davetiye dağıtıyor. Davetiyeyi alanlar bir anda Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi ve ‘Uygarlığın ilerlemesinin ve güçlülüğün temeli aile yaşamıdır’ sözü ve imzasıyla karşılaşınca, bir süre şaşkınlık yaşıyorlar. Bu sözden sonra da “kızımı evlendiriyorum düğünümüze davetlisiniz” yazını okuyunca, bunun bir davetiye olduğunu anlıyorlar. Kıbrıs gazisi Kılıç’ın Atatürk sevgisi, davetlileri de mutlu ediyor… 23 Haziran cumartesi günü saat 16.00-20.00 arası Bağdat Restoranda Gizem Kılıç ve Caner Gültekin’in düğün törenine herkesi beklediğini belirten Ahmet Kılıç, damadın Sivas’lı olması nedeniyle 30 Haziran cumartesi günü saat 19.00-23.00 arasında Sivas Büyük Otel’de ikinci düğün için herkesi beklediğini belirtiyor.

Önce meclis, sonra iftar

İzmit Belediyesi Haziran dönemi meclis toplantısı 5 Haziran Salı günü saat 18.30’ da yapılacak. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığındaki mecliste, Alikahya Mehmet Akif Caddesi üzerinde kurulmakta olan semt pazarının Fatih Mahallesi Uygur Caddesi’nde yapılan kapalı pazara taşınması, müdürlüklerin yetki ve sorumluluklarıyla ilgili plan bütçe komisyonun raporlarının da yer aldığı 21 madde görüşülerek karara bağlanacak. Meclis toplantısının ardından Başkan Doğan, meclis üyelerine Belsa’nın terasında iftar verecek.