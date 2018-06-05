Demek, “efsane olmak” değil “efsane kalabilmek” önemliymiş

Tamam, Fenerbahçe’ye büyük hizmetleri oldu.

Tamam, Fenerbahçe’de bugüne kadar yapılamayanları yaptı.

Tamam, görevini yaparken FETÖ çetesinin hışmına uğradı, bir yıl cezaevinde yattı.

Tamam, Fenerbahçe’yi çağdaşlık çizgisinin kalesi yaptı, kaleyi ele geçirmeye çalışanlara karşı amansız savaştı.

Tamam, “efsane” oldu.

Sonra…

Sonra ne oldu?

Efsane oldu, ama efsane kalmasını beceremedi.

20 yıl oturduğu koltuktan kalkmak istemedi.

Koltuğa yapışıp kaldı.

“Daha yapmak istediklerim var” diye tutturdu.

“Bıktık, artık bırak” eleştirilerine kulaklarını tıkadı.

Sonunda büyük bir hezimetle koltuğundan kalkmak zorunda kaldı.

Aziz Yıldırım, kendisine yazık etti…

Keşke, mağlup olmadan o koltuktan kalksaydı.

Keşke, bunca hizmetten sonra bu durumlara düşmeseydi.

Keşke, hakaretlerle değil, alkışlarla uğurlansaydı.

Bu olay herkese, hepimize ders olmalı.

Seçilerek oturduğumuz koltuklardan, işi tadında bırakarak kalkmasını bilmeliyiz.

Tartışılan konularda ben ne düşünüyorum

Soranlara söylüyorum, söylediklerimi sizlerle de paylaşayım.

*KÜRT SORUNU- Erdoğan, Diyarbakır konuşmasında “Kürt sorunu yok, terör sorunu var” dedi. Doğru… Ben de aynı görüşteyim.

*GENERALDEN ERDOĞAN’A ALKIŞ- 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan sert ifadelerle rakibi Muharrem İnce’yi eleştirirken alkış tuttu. Yanlış… Bir general, devletimiz ve milletimizle ilgili bir konuda konuşurken Erdoğan’ı alkışlayabilir, ama bir seçim polemiği konusunda alkışlayamaz. Alkışlarsa, bunun altından kalkamaz.

*YERLİ OTOMOBİL- İktidarın “yerli otomobil” konusundaki gayreti doğru, Muharrem İnce’nin bu konudaki eleştirisi yanlış! Türkiye, yerli otomobil konusunda geç bile kaldı. İktidar, bırakalım bu konuda çalışmasını sürdürsün. Muharrem İnce otomobilin kaportasına değil de beynine talipse, izin verelim o da beynini yapsın. Bir mahzuru yok!

*TRT’NİN SATILMASI- Bu konudaki görüşümü daha önce de yazdım. Yanlış bir düşünce… Her devletin resmi radyo-televizyonu vardır. TRT’yi satmak değil, daha düzgün ve daha tarafsız yayın yapabilir hale getirmek hedeflenmeli.

İşte tam böyle bir iklimde seçim yapıyoruz

Geçenlerde 80’nini devirmiş eski bir siyasetçi ziyaretime geldi.

“Bu seçim döneminde dikkatini çeken üç şeyi söyler misin?” dedim.

Sıraladı…

*Zamanında FETÖ’cülerle birlikte yol yürüyenler, bugün ortaya çıkıp kendilerinden başka herkesi FETÖ’cü diye ihbar ediyorlar.

*Zamanında PKK ile pazarlık masasına oturanlar, şimdi ortaya çıkıp kendilerinden başka herkesi PKK destekçisi ilan ediyorlar.

*Zamanında birbirlerine ağza alınmayacak söz söyleyenler, bugün sarmaş dolaş oldular ve ittifak kurdular.

Bilmem, bu tespitlere itirazı olan var mı?

ZAMAN TÜNELİ

1)Deniz Baykal ve Salih Gün

Size bir şey söyleyeyim mi? Deniz Baykal’ın Kocaeli’de en samimi bulduğu, en fazla güvendiği kişilerin başında gelirdi Salih Gün. CHP-SHP kavgasında,kentimizin tanınmış isimleri Deniz Baykal’a mesafeli dururken, o Baykal’ın hep yanında oldu. Bu samimi davranışının ödülünü de aldı. Üç dönem Tavşancıl Belediye Başkanlığı’ndan sonra 2002’de CHP’den milletvekili seçilip Ankara’ya gitti. Bu fotoğraf, Salih Gün’ün belediye başkanlığı döneminden… Deniz Baykal’ın Tavşancıl ziyaretinden…

2)Raif Kandemirli ve Mustafa Ekşili ANAP

Bu fotoğrafın çekildiği tarih, muhtemelen 1993… Av. Raif Kandemir İzmit İlçe Başkanı, Mustafa Ekşi başkan yardımcısı. Ortada elinde mikrofon konuşan, Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı… Raif Kandemir’in başı 25 yıl önce de kelmiş, ama Mustafa Ekşi’nin şu pozuna bakar mısınız? Saçlar, bıyıklar… Ah o günler, ah!