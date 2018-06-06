25 Mayıs’ı 26 Mayıs’a bağlayan sabah…

Hayatımın dönüm noktası oldu…

Nefes almakta zorlanıyorum…

Saat 04.00 civarı…

112’yi arıyoruz…

Evde bir telaş…

Sağlık ekipleri eve geliyor…

Şeker 410…

Onlar için normal….

Benim için ise anormal bir durum…

Sonra süreç başlıyor…

Mükemmel hale getirilmiş olan Kocaeli Devlet Hastanesi’nin acilinde bir gün geçiriyoruz…

İnsülinler art arda yapılıyor…

Sonra şeker hastası olduğumuzu öğreniyoruz...

Doktorlar hastaneye yatırmakta diretiyor, kabul etmiyoruz…

Evimiz yakın… Ondan iyi hastane mi olur?..

Çünkü annemizin rahatsızlığı nedeniyle çocukluğumuzun geçtiği ilaç kokulu eski hastane köşelerinden tiksinmişiz…

İsterse İnernational Hospital olsun…

Hikaye…

Böylece diyabet hastası olduğumuzu öğreniyoruz ve acilen tatile çıkıyoruz…

Bir hafta evimizde istirahat ve dün yeniden iş başı…

Stres yok…

Düzensiz beslenme yok…

Hareketsizlik yok…

Yok oğlu yok…

Ama yeni bir hayat ve yazılara yeniden merhaba diyebilmek…

En güzel tedavi bu !..

Merhaba !..

DİP NOT: Hastalığım süresince halimi hatırımı soran ve hemen ardındaki yaş günüm nedeniyle beni kutlayan gerçek dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederim…

Nede kalmıştık!

Rahatsızlanmadan önce röportaj yaptığımız Yaşar Yıldız’ın söyleşini yan sütunlarda yayınlıyoruz. Yaşar hoca, gerçekten de bu kentin iyi tanınan isimlerinden biridir…

Futbolculuğundan antrenörlüğüne kadar herkesin sevdiği saydığı, beyefendi bir insan…

Dürüstlüğünden taviz vermeyen, sonuna kadar da böyle olmaya kararlı gözüken Yaşar Yıldız diploma mağdurlarından sadece biri…

Sen çalış çabala…

Bir zirve gösterilsin !..

Oraya kadar yükselmek adına elinden gelenin fazlasını yapmaya çabala…

Sonuç sıfır…

Diploma olarak yükselmene set çeksinler…

Çuvalla emek heba…

Bu ülkede fırsat eşitsizliği ayyuka çıkmış durumda…

Biliyor musunuz?..

Dünyanın en çok teknik direktörü bu ülkededir…

Maça giden tüm taraftarlar birer teknik direktördür…

Ve bu ülkede teknik direktör olmak için en az 50 bin lira gerekiyor…

Yani paran kadar teknik direktörsün…

***

Gelelim tribünlere…

Böylesine zor olan teknik direktörlük karşısında, cebinde bilet parası bile olmayan ve bol ahkâm kesen taraftarlar da teknik direktörlüğe soyunurken, ortaya garabet bir durum çıkıyor…

Yaşar Yıldız da bu garabetin kurbanlarından biri…

Çalışmış çabalamış, üst mertebeye ulaşmış…

Ama ‘DİPLOMAtik’ engele takılmış…

Yazık ki ne yazık !..

Ben daha fazla yazmayayım, sözlerini yan sütunlarda bizzat siz okuyun!

Kadri Gökçe…

Kirazlıyalıspor’un her şeyi…

Çok eskiden beri tanırım…

Futbolculuğunu bilirim…

Sessiz, sakin, beyefendi bir insan…

Kirazlıyalı’nın kuruluşundan bu yana yaptıkları ortada…

Gökçe, küçük yaştaki çocuklara spor yaptırabilmek adına, yine sessiz ve sakin kişiliğini onlara aksettirerek, sevgi yayıyor ve yarınlara dürüst adamlar yetiştiriyor…

Tebrik ediyorum…

Şampiyon olmuş…

Benim için o her yılın şampiyonudur…

Ve onun gibi gerçekten emek veren insanlar…

Hepiniz çok yaşayın…

Üretime deva, elbette bu sağlıksız düzen değişecek ve yarınlarda onlar değil siz hatırlanacaksınız…

Biz ve sizin gibi emekçiler…