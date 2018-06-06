Özgürlük yolu…

Bir ülkede bireylerin ve ülke bütününün “özgür, refah ve mutluluk” içinde yaşayabilmesi için, “ULUSAL BİLİNÇ” temel koşuldur.

“ULUS” nedir?”

Farklı etnik ve dinsel kökenlerde ve fakat, “ortak tarihi ve kültürel geçmişi” olan, yaşadıkları toprağı “VATAN” sayan insan topluluklarının, “ortak bir üst kimlik” altına birlikte yaşadıkları devlet biçimine de “ULUS DEVLET” denir.

Türkiye Cumhuriyet’i bir ulus devlettir.

Bu ülke, topraklarında yüzyıllardır birlikte yaşayan tüm toplumsal grupların ORTAK VATANIDIR…

Etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklarımıza saygı ile bakmalı, emperyalizme inat bir diğerimize “düşman” olmamalıyız.

“KİN ve ÖFKE” birlikte yaşama irademize aykırıdır!

Kim, “etnik-dinsel ve mezhepsel” farklılıklarımıza göre bizi ayrıştırıyor, “kin ve öfke” üzerine “kirli bir siyaset” güdüyorsa, o anlayış ülke bütünlüğüne, barışa ve kardeşliğe düşmandır!

1995 yılı Nisan ayında, 75 kişilik bir grupla, iç savaş sürerken Bosna’ya gittim. Sekiz günlük ziyaretimizde Bosna’daki çeşitli kentleri dolaştık, yöneticiler ve halkla iletişim kurduk.

Türk Barış Gücü’nün de konuşlandığı Zenitsa’da belediye binasında toplandık. Başkan, “Boşnak ve Müslüman” idi. Yardımcılarından biri Hırvat, diğeri Sırp kökenliydi. Şaşırdık!

Grup üyemiz Ataol Behramoğlu, “Bosna Sancak Derneği” ütes, tercümanımız aracılığı ile sordu; “Siz savaşmıyor muydunuz?”

Sırp başkan yardımcısı şu yanıtı verdi;

“Biz, sınıf kardeşiyiz. Savaşanlar, emperyalizmin maşaları faşistlerdir. Halklar birbirine düşman olamaz”

Üç farklı etnik ve dinsel kökendeki toplumları “ULUS BİLİNCİ” ile birleştiren ve YUGOSLAVYA’yı oluşturan TİTO ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’in ortak özelliği bu olmalı.

Emperyalizm, çok yönlü sömürü ile beslenir.

En etkili beslenme biçimi; “etnik ve dinsel farklılıkları” olan topşumları birbirine “düşman” edebilmektir!

ABD eski Dışişleri Bakanı Hilary Clinton, bir Türkiye ziyaretinde “Türkiye’deki etnik gruplar” hakkında rapor istiyor!

NEDEN?

Çünkü bu bilgi, CİA başta olmak üzere, Türkiye üzerinde emperyalist amaçları olan güçlerin ve içimizdeki “işbirlikçilerin” işine yarayacak!

Türkiye, terörle ve lokal savaşlarla maddi-manevi bedeller ödeyecek, ekonomisi çökecek, sürekli olarak yabancılara borçlanacak ve çok daha önemlisi “ULUS DEVLET” parçalanma sürecine girecek!

Diyelim ki, başardılar!

Irak’tan, Suriye’den, İran’dan ve Türkiye’den koparılacak topraklar üzerinde bir başka “Devlet” kurulacak olsa, bu yeni devletin vatandaşları gerçekten “mutlu ve özgür” olabilecekler mi?

Buna inanmıyorum!

Bu devletin başına, küresel güçlerin “hizmetkarı” yöneticiler gelecek, onlar zenginleşirken, halk yoksul yaşamından kurtulamayacaktır!

Uzatmayalım;

“Halkların özgürlük yolu SINIF KARDEŞLİĞİDİR.”