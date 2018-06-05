65 yaş üstün taşıyan minibüsçülere verilen 750 TL, bin TL’ye çıkartıldı

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Yeni Kapı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu olan minibüsçü esnafı, düzenlenen iftar yemeğinden mutlu ayrıldı.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve arkadaşlarının da katıldığı iftar yemeğine, farklı illerdeki minibüsçüler katıldı.

İftara Kocaeli’den de kalabalık bir grup gitti.

Minibüsçü esnafı bu iftarda müjdeli haberler duymayı arzu ediyordu. Zor günler yaşadıklarını söyleyen toplu taşıma sektörüyle ilgili beklenen müjde Cumhurbaşkanının Erdoğan’ın ilk müjdesi 65 yaş üstü yolcuları bedava taşıyan minibüsçülere oldu.

Bu hizmet karşılığında araç başına minibüsçülere 750 TL aylık ödeniyordu.

Bu ödemeyi az bulan minibüsçü esnafı ödemenin yükseltilmesi için yoğun bir çaba içerisindeydi.

Mustafa Kurt’ta 750 TL ödemenin artırılması için sık sık Ankara’ya giderek bakanlık düzeyinde görüşmeler yapıyordu.

Yapılan görüşmeler ve istekler sonuç getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs başına ödenen 750 TL ücretin bin TL’ye çıkarttı.

İkinci müjde ise KDV ödemelerinden geldi. Daha önce yüzde 18 KDV ödeyen minibüsçü esnafı bundan böyle hasılatın yüzde 1,5’u kadar KDV ödeyecek. Bu da her ay ortalama 750 TL’lik bir kar demek.

Aldıkları müjdeler karşısında yüzleri gülen minibüsçüler, oda adına alınan hediye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Umarım bundan sonra 65 yaş üstü taşımacılıkta yaşanan sıkıntılar son bulur…

Sokak otoparkı, kapalı otoparkın 2 katı olur mu?

Vatandaş sokağa bıraktığı otomobiline Belde A.Ş. tarafından kesilen faturayı görünce şaşırmış. 1 saat 14 dakika kalan araç ı için 10 TL park ücreti ödemiş. Merak etmiş ve bir kapalı otoparkın ücretlerini kontrol etmiş.

Yine çarşı merkezinde bulunan otoparkın fiyat listesinde ise 1 saatlik park ücretinin 4 TL, 2 saat park ücretinin bedelinin ise 5.25 TL olduğunu görmüş.

Bu durumda vatandaş, “Bizi park ücreti adıyla sokak ortasında soyuyorlarmış” demekten kendini alamıyor.

Kapalı ve güvenlikli otoparkta 5.25 olan ücretin, sokakta 10 TL olmasına akıl sır erdiremeyen vatandaş, sessiz bir çığlık atarak öfkesini yine içine kusuyor…

Ne diyelim, gün gelecek kapının önüne bıraktığın araba için kira istenecek denseydi, herkes bunu söyleyene “deli” derdi…

Muhtar adayı Yurt’tan “pusulalar fotoğraflı olsun” önerisi

Körfez ilçesinin en büyük mahallesi olan 14 bin seçmene sahip Mimarsinan Mahallesi’nde muhtarlık seçimleriyle ilgili heyecan şimdiden yaşanmaya başlandı. Muhtar adayı olduğunu ilan eden ve 2 dönemdir Mimar Sinan Mahallesi’nin muhtarlığını yapan Aynur Şöhretli’nin karşına rakip olarak çıkan Şengül Yurt, şimdiden muhtarlık seçimleri için çalışmaya başlamış. Şengül Yurt iki hafta önce de ilçe seçim kuruluna bir dilekçe sunarak, tüm Türkiye genelinde muhtarlar pusulalarının üzerine fotoğraf konulmasını önermiş. Okuma yazma bilmeyen seçmenlerin fazlalığını hatırlatan Yurt, “Simayen bilinen ismen tanınmayan kişiler için bu uygulamanın faydalı olacağını düşünüyorum” diyor.

Ordulular piknik düzenliyor

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği geleneksel piknik şölenini 17 Haziran Pazar günü yapıyor. Mehmet Çun’un başkanlığını yaptığı dernek Kartepe Seka Kampı’nda yapacağı pikniğe tüm Kocaelilileri davet ediyor. Piknik değince aklınıza basit bir organizasyon gelmesin. Piknik şölenine birbirinden değerli yöresel sanatçılarda katılacak. Sezai Efiloğlu, Kemal Çelik, İsmet Gönülaçar, Sevda Er ve Kartepe Belediyesi Mehteran takımı da mini konserleriyle organizasyona katılıyor. Sabah saat 10.007da başlayacak olan piknik organizasyonu 18.00’a kadar devam edecek.