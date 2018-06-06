Kimsenin parasıyla puluyla işimiz yok.

Herkesin zenginliği kendisine…

Sonra “para zenginliği” nedir ki!

Bazılarını gördüğümde, “Zavallı, o kadar fakir ki, parasından başka bir şeyi yok” diyesim geliyor.

Benim, seçimin yaklaştığı şu günlerde, “Lütfü Türkkan mı, yoksa Saffet Sancaklı mı daha zengin” diye sormamın sebebi başka.

Anlatayım…

Biliyorsunuz, Lütfü Türkkan da Saffet Sancaklı da bir süre önceye kadar aynı partide, yani MHP’de idi.

Yol ayrımında; Saffet Sancaklı MHP’de kaldı, Lütfü Türkkan İyi Parti’ye geçti.

Her ikisi de partilerinde liste başı milletvekili adayı…

Geçenlerde gazetelerde bir haber yayınlandı:

“MHP il binasının alımında arda kalan 239 bin liralık borcu Saffet Sancaklı ödeyecek” diye.

İyi para!

239 bin lira eski borç, bir bu kadar da seçimlerde harcasa, neresinden baksan seçimlerde Saffet Sancaklı’nın cebinden 500 bin lira çıkacak…

Demek Saffet Sancaklı’da iyi para var.

Bu haberi okuyunca aklıma Lütfü Türkkan düştü.

Acaba Lütfü Türkkan’ın seçimler için ayırdığı bütçe ne kadardır?

Her ikisini de yakından tanıyan bir arkadaşım, “Saffet Sancaklı bu kadar para harcayacaksa, Lütfü Türkkan bunun en az iki katı harcar” dedi.

Yani?

“En az 1 milyon harcar. Lütfü Türkkan için 1 milyon çerez parasıdır… Yağ işinden iyi para kazanıyor…”

Vay canına!

Araştırdım, sordum soruşturdum…

Lütfü Türkkan epeydir İzmit’e uğramıyormuş.

Liste başında aday gösterilince İzmit’e gelmiş, parti yöneticileriyle toplantı yapmış, “Seçim çalışmaları için 100 bin lira hazırladım” demiş.

Rakamı duyunca, partililerin canı sıkılmış.

100 bin lira ne ki?

Genel merkezden gelen para yok…

Diğer adayların katkıları fazla değil…

Bilmem kaç tane araba kiralanıp giydirilecek, salon toplantıları düzenlenecek, miting için epey para harcanacak, bu para hangi birisine yetecek?

İşte tam bu noktada benim de kafama takıldı.

Başlıktaki soruyu, “Lütfü Türkkan mı Saffet Sancaklı mı daha zengin” sorusunu sordum kendi kendime?

“Para” dağıtmak mı, “iş” dağıtmak mı?

İşsizlik, ülkemizin en büyük sorunlarından biri…

Tamam da, seçim sürecini yaşadığımız şu günlerde hiçbir partinin işsizlik sorununu çözmek için akılcı yaklaşımlar gösterdiğini hiç duymadım.

Bütün partiler “para” dağıtıyor, “iş” dağıtan hiç yok!

Paran varsa işyeri kur, işsizlere “iş” dağıt!

Para harcanır gider, ama iş kişiye sürekli para kazandırır.

İkide bir, yerli yersiz “Fakire balık verme, balık tutmayı öğret” deriz, ama hiçbir zaman gereğini yapmayız.

İktidarlar neden hep “para” dağıtırlar da “iş” dağıtmazlar, hiç düşündünüz mü?

Ben düşündüm.

Bir kurumun bir kişiye sürekli para vermesi, o kişiyi o kuruma “bağımlı” hale getirir.

O kişi, para aldığı sürece o kurumun söylediklerini yapar.

“Otur” der oturur, “kalk” der kalkar…

Şu anda ülkemizde uygulanan sistem de tam bu sistemdir.

Tersine olursa…

Eğer iktidarlar, kişilere “para” yerine “iş” dağıtırsa…

İş, çalışarak kazanma, ayaklar üzerinde durma; kişileri “birey” haline getirir.

Bireyler, söylenenlere kanmaz.

Bireyler, sorar sorgular.

Bireyler, başkalarının talimatlarıyla değil, kendi kararlarıyla hareket ederler.

İşte bu nedenle…

Vatandaşlar sürekli kendilerine “tabi” olsun diye…

İktidarlar “iş” değil, “para” dağıtırlar.

Ali Koç kazandığına göre…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe’deki tarihi seçim öncesi “Tecrübe kazansın” demişti.

Seçimi “tecrübe” değil de Ali Koç kazandığına göre, Erdoğan “kaybedenin yanında bulunmak” durumuna mı düşüyor?