Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından bu yıl ilk defa kulüpler arası düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonası 5 Haziran 2018 Salı günü oynanan ilk tur maçlarıyla başladı. 10 Haziran 2018 tarihinde tamamlanacak şampiyona Çorum’da oynanıyor.

Düşünme süresinin 90 dakika 30 saniye eklemeli tempo olduğu şampiyona İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden eşlendiriliyor.

Şampiyonada, Küçükler Kategorisinde (7-12 yaş) 21 takım 118 sporcu, Yıldızlar Kategorisinde (07-18 yaş) 16 takım 80 sporcu, Kadınlar Kategorisinde ise (07-18 yaş) 18 takım 50 sporcu olmak üzere toplam 55 takım ve 248 sporcu yarışıyor.

Kulüpler, Küçükler ve Yıldızlar Kategorilerinde maçlara dört sporcuyla çıkarken Kadınlar Kategorisinde iki sporcuyla çıkıyorlar.

Bu yıl ilk defa kulüpler düzeyinde oynanan şampiyona kulüpleşmeye olumlu katkısı ve alt yapıdaki sporcuların kendilerini gösterme imkanı bulmaları açısında büyük önem taşıyor. Son olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ülkemizde kulüplerin mücadele ettiği Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası olmak üzere dört lig bulunmaktadır. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu ise Beşiktaş olmuştur. İlimiz kulüplerine baktığımızda ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü 2. ligde yer almaktadır.

Gelecek yıl Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonasında ilimizin de temsil edilmesi umuduyla, satranç dolu günler diliyorum.

Kısa… Kısa…

>>> 6. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası 26 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenecek.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

>>> Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası 2-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek.

>>> Çubuk Belediyesi 4. Uluslararası Satranç Turnuvası 23-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ:

** 6. Norveç Satranç 2018

(27 Mayıs - 08 Haziran 2018/NOR)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2789/FRA - 1990 Doğumlu)

GM Anand, Viswanathan (ELO 2760/IND - 1969 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Axe4 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe5 Fe6 9.c3 Fe7 10.Abd2 0–0 11.Ke1 Ac5 12.Ad4 Axd4 13.cxd4 Ad3 14.Ke3 Af4 15.Af3 Fg4 16.h3 Fh5 17.Kc3 Ae6 18.g4 Fg6 19.Fe3 a5 20.Fc2 Fb4 21.Kb3 f5 22.exf6 Fxc2 23.Vxc2 Vxf6 24.Ae5 c5 25.Ad7 Vf7 26.Axf8 Kxf8 27.Vf5 cxd4 28.Vxf7+ Kxf7 29.Kxb4 axb4 30.Fd2 b3 31.axb3 Kf3 32.b4 Kd3 33.Ke1 Sf7 34.Fc1 Kxh3 35.Ke5 Kd3 36.Sf1 Kd1+ 37.Ke1 Kxe1+ 38.Sxe1 g6 39.f4 Ad8 40.g5 Se6 0-1

** 6. Norveç Satranç 2018

(27 Mayıs - 08 Haziran 2018/NOR)

GM So,Wesley (ELO 2778/USA - 1993 Doğumlu)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2843/NOR - 1990 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Ff4 Af6 5.Ac3 Ac6 6.Af3 a6 7.Kc1 Ff5 8.e3 Kc8 9.Fe2 e6 10.0–0 Ad7 11.Aa4 Fe7 12.h3 0–0 13.a3 Aa5 14.Ac5 Ac4 15.b4 Axc5 16.dxc5 Axa3 17.Ad4 Fe4 18.f3 Fg6 19.Vb3 Ac4 20.Fxc4 dxc4 21.Vxc4 Ve8 22.Fg3 e5 23.Ab3 Fd8 24.Vd5 Vb5 25.Fxe5 Fe7 26.Vd2 Kfd8 27.Fd6 Ff6 28.e4 h6 29.Ad4 Fxd4+ 30.Vxd4 Ke8 31.Kfe1 Sh7 32.g4 f6 33.f4 Vc6 34.f5 Ff7 35.h4 Ka8 36.Kc2 a5 37.g5 Fh5 38.g6+ Sh8 39.b5 Vxb5 40.Kb2 Vc6 41.Kb6 Vc8 42.Vd5 a4 43.Kxb7 Kg8 44.c6 1-0

** 6. Norveç Satranç 2018

(27 Mayıs - 08 Haziran 2018/NOR)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2822/USA - 1992 Doğumlu)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2782/RUS - 1990 Doğumlu)

1.c4 Af6 2.Ac3 e5 3.Af3 Ac6 4.e3 Fb4 5.Vc2 Fxc3 6.Vxc3 Ve7 7.b3 0–0 8.Fb2 Ke8 9.a3 a5 10.h3 b6 11.Fe2 Fb7 12.0–0 d5 13.cxd5 Axd5 14.Vc2 e4 15.Ah2 Vg5 16.f4 exf3 17.Axf3 Vg3 18.Kf2 Kad8 19.Fc4 Af6 20.Fxf6 gxf6 21.Kaf1 Kd6 22.b4 axb4 23.axb4 Ke7 24.b5 Ae5 25.Ad4 Fc8 26.Sh1 Sg7 27.Fe2 Sh8 28.Vc3 Sg7 29.Fd1 Sg8 30.Fc2 Vh4 31.Kf4 Vg3 32.Ff5 Fb7 33.Fe4 Fc8 34.Va3 Sg7 35.Va8 Fxh3 36.gxh3 Vxh3+ 37.Sg1 Kxd4 38.Fg2 Vg3 39.Kxd4 Ag4 40.Kf3 Ve1+ 41.Ff1 1-0

** 6. Norveç Satranç 2018

(27 Mayıs - 08 Haziran 2018/NOR)

GM Aronian, Levon (ELO 2764/ARM - 1982 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2808/AZE - 1985 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.Ac3 d5 4.cxd5 Axd5 5.e4 Axc3 6.bxc3 Fg7 7.Fc4 c5 8.Ae2 0–0 9.0–0 Ac6 10.Fe3 Aa5 11.Fd3 b6 12.Kc1 e5 13.dxc5 Fe6 14.c4 bxc5 15.Fxc5 Fh6 16.Kc3 Ke8 17.Vc2 Vc7 18.Fa3 Kab8 19.h3 Ked8 20.Fc1 Ff8 21.Fg5 Kd7 22.c5 h6 23.Fe3 Ac6 24.Fc4 Ad4 25.Fxd4 exd4 26.Fxe6 dxc3 27.Fxd7 Vxd7 28.Axc3 Vd4 29.c6 Vc4 30.Kc1 Vxc6 31.Ad5 Vxc2 32.Kxc2 Kb1+ 33.Sh2 Sg7 34.f4 Ke1 35.e5 g5 36.g3 Kd1 37.Ae3 Kd3 38.Ag4 Fe7 39.f5 Fd8 40.f6+ Sh7 41.e6 fxe6 42.Kf2 Fc7 43.f7 Fxg3+ 44.Sg2 Fd6 45.f8V Fxf8 46.Kxf8 Ka3 47.Kf2 Sg6 48.Ke2 Sh5 49.Af6+ Sg6 50.Ae4 e5 51.Kc2 Sf5 52.Ag3+ Se6 53.Kf2 Sd5 54.Af5 Ka6 55.Sf3 Ka3+ 56.Sg4 h5+ 57.Sxh5 Kxh3+ 58.Sxg5 e4 59.Sg4 Ka3 60.Ke2 Se5 61.Ag3 Ka4 62.Sh3 Sf4 63.Sg2 e3 64.Kb2 Ka3 65.Ae2+ Se4 66.Sf1 Sd3 67.Se1 Ka6 68.Sd1 Kh6 69.Kb3+ Se4 70.Kb4+ 1-0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl?

Cevap : 1.Ka1+ Şb3 2.Ad4#