Siyaset-dışı kabul edilen KOÜ sporun içinde neden yok?

Kocaeli Üniversitesi ve ona bağlı Spor Bilimleri Fakültesi (eski adıyla BESYO) nedense ülke sporunda yerini alırken, kent sporunda hak ettiği yeri alamıyor. Asıl görevi evren ile iletişim olması gereken KOÜ, bırakın evreni, maalesef kent içerisinde bile bir bağ kuramıyor.

Neden?..

Üniversiteler eğitim kurumu değil mi?..

Dünyayı değiştirecek iletişim kurumları değil mi?..

Dünya böyle mi değişecek?..

KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde Levent Atalı gibi bir değer var…

Ondan yararlanılmalı…

Özellikle önümüzde somut bir örnek duruyor…

İzmit Belediye Spor Kulübü basketbol takımı…

Bugün ‘bilyoner.com Kadınlar Basketbol lLigi’ne yükselebilmek için, ya ‘Tamam’ ya ‘Devam’ diyecek…

Hatta hatta elense bile, geçen yıl yaptığı gibi, bir takımı satın alıp, ‘bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ne katılmayı planladığını da duyduk…

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Böylesi bir durumda, İzmit Belediyesi’nin siyasi olarak bu yükü götürmesi aslında çok zor…

Yine bir yıllık maceralara eklenebilecek bir durum bu…

Yani Nasaş gibi…

Kocaelispor voleybol, basketbol takımları gibi…

Kocaelispor’un Süper Lig’de bir yıl oynayıp, kapısına kilit vurulacak duruma gelmesi gibi…

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Size bir önerim var…

Gelin bir ilki başlatalım ve İzmit Belediyespor Kulübü’nü KOÜ ile ortaklaşa olarak ayağa kaldıralım, bu devasa imkandan yararlanalım…

Kentin en önemli ve zengin kurumlarından biri olan KOÜ, bu yükü kolaylıkla taşıyabilecek bir kapasiteye sahiptir…

Levent Atalı, kadın basketbolu konusunda deneyimlidir…

Siyasi anlamda kadın sporunda zorlanabilecek bir İzmit Belediyesi, böylece üzerindeki maddi ve manevi yükü de atabilir…

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İzmit Belediyespor Mersin ile kıyasıya bir final serisi yaşıyor…

Seride 2-1 yenik durumda ve bugün kazanamazsa iş bitecek…

Kazanırsa işi 5’nci maça, Mersin’e taşıyacak…

Diyelim ki elendi…

Bu taktirde de, bilyoner liginde bir kulübü satın alıp (Tıpkı Nevşehir ile yaptığı gibi), bilyoner.com’da yine yer alacak… (Bu duyumu yeni aldım)…

Bu yıl 1.Lig’de 1 milyon lira bir bütçeyle yol alan ekip, gelecek yıl en az 5 milyon lira bulmak zorunda…

O da bu ligde tutunabilmek için…

Ama fonları hayli geniş olan ve imkanlarını kullanabilen KOÜ, bir spor kulübü kurarsa, bu yükü rahatlıkla üstlenebilir…

Daha önce Büyükşehir Belediye Kağıtspor’dan deneyimli olan Levent Atalı, bu konu için biçilmiş kaftan değil de, nedir?..

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Haydi, bir an önce taraflar bir araya gelsin ve bayan basketbolu başlangıç olsun…

Sonra erkek basketbol, bayan-erkek voleybol takımları peşi sıra gelecektir…

Güray Oruç ve Levent Atalı, bir an önce bir araya gelmeli, kolları sıvamalı ve bu önemli organizasyona kalıcı bir imza atmalıdır…

Gerisi laf-ı güzaftır…