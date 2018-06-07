Apolet siyaseti…

Olay şu;

Seçim öncesi, “AKP Genel Başkanı” ve “Cumhurbaşkanı adayı” olmanın yansıra “Cumhurbaşkanı” sıfatını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan’nın verdiği “iftar yemeğine” bir ordu komutanı general de katılıyor!

Yemekli toplantıda “devlete ait işler” konuşulmayacak! Bir vesile, Cumhurbaşkanı adayı siyasi bir hamle yapacak! Konuşacak, katılanlar alkışlayacak, bu olay bir haber olarak TV’lere ve gazetelere yansıyacak! Maksat “ SİYASET” olsun!

Erdoğan konuşuyor, yemeğe katılanlar alkışlıyor. Çok doğal.

Ama, bir de bakıyorsunuz ki, yemeğe askeri üniformasıyla katılan ORDU KOMUTANI da aynı hararetle alkışlıyor!

“Ne var bunda?” diyebilirsiniz.

Ama bu ülkede en çok yakındığımız şey, “askerlerin siyasete müdahalesi” değil mi?

Ordu Komutanı’nın o yemekte işi nedir?

“Cumhurbaşkanı’nın davetiydi, icabet etmem gerekiyordu” diyebilir.

Normal koşullarda bir komutan; “Sayın Cumhurbaşkanım, seçim arifesindeyiz. Benim katılmam yanlış anlaşılabilir, eleştiri konusu olabilir, size zarar verebilir. İzninizle ben katılmayayım” diyemez miydi?

1977 yılında, askerlik dönemimde iki değerli Korgeneral’e “Emir Subaylığı” yapmış ve benzer pek çok protokollerde çeşitli örnekler yaşamış bir kişi olarak, sayın komutanın bu basireti göstermesini beklerdim.

Ne yazık ki, bu bilinç ve hassasiyet gösterilmemiş.

Belki de Erdoğan, o komutanın kişiliğinde “Ordu da benimle” mesajını vermek istemiş olabilir! Bizim gibi ülkelerde bu tür siyasi çalımlar etkili olur!

Bu olay üzerine, Erdoğan’ın “siyasi rakibi” Muharrem İnce; “Ben o generalin apoletlerini sökeceğim” diye konuşuyor!

Doğrusunu isterseniz, İnce’nin bu üslubunu doğru bulmuyorum!

Bence doğrusu;

“ Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanı olmanın ötesinde bir SİYASETÇİ ve Cumhurbaşkanı adayıdır. Erdoğan’ın “siyasi amaçlı” yemekli toplantısına hem de resmi elbisesiyle bir generalin katılmasını yanlış buluyorum” demesi yeterliydi.

Bu sözleri sonrası Erdoğan, Muharrem İnce’nin sözlerini “istismar” etti! Yemekteki general “Afrin Savaşı’nın komutanlarından biriymiş.

Bir kahramanmış.

Erdoğan; “Afrin’in intikamını almak istiyorlar. Bu millet sana o apoletleri söktürmez” diye bas bas bağırdı!

Ertesi gün “yandaş medya” gazete manşetleri ve TV haberleriyle bu istismarı ülke ölçeğinde yaydı.

Bir gazete manşetinde şu cümleler yer alıyordu;

“PKK ve FETÖ’ye selam durdu!”

“Afrin’in intikamını almak istiyorlar!”

Sözün özü;

Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri, “siyasette düzey sorunudur!”

Siyasi karşıtını “düşman” gibi görmek, “hain, terör yandaşı, şer cephesi” gibi sözcük ve yakıştırmalarla suçlamak bu ülkede siyasi pirim yapıyorsa, bu ülkede “gerçek bir demokrasi” için daha çok uzun yıllar var demektir!

Sayın Erdoğan, bir generale yönelik tepkisi gibi, “DİPLOMA” konusunda da hassas olmalı, diplomasını tüm Türkiye’de duvar afişlerinde sergilemeli ve bu “ANAYASAL KOŞULA UYGUN” olduğunu kanıtlamalıdır!