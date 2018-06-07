Ayhan Öter’in bu sözleri çok şey anlatıyor

Kendisini tanımıyorum.

Hiç yüz yüze gelmedik.

Ama kime sorsam, aldığım cevap olumlu.

*”Düzgün insan, sözüne güvenilir”…

*“İşini iyi yapar”…

*“Sıkıntıya girdi, atlatır”…

*“Yaptığı açıklamada söyledikleri doğru”…

Diyorlar.

Aldığım bu cevap üzerine, SANBERK İnşaat’ın sahibi Ayhan Öter’in önceki gün gazetemizde yayınlanan açıklamasını baştan sona bir kez daha okudum.

Özellikle şu cümleleri…

Gelin bir de birlikte okuyalım:

“Bulunduğumuz coğrafyamız başta olmak üzere ülkemizde yaşanan ekonomik dar boğaz ortadadır. Bizler şirketimizin Sanberk ailesi olarak yatırım planlamamızı yaparken devletimizin ve hükümet sözcülerimizin ekonomik gelişmeler konusundaki öngörüleri ve yatırıma yönelik açıklamaları doğrultusunda yeni planlamalar yapmaktayız.

Bunun başında hükümet yetkililerimizin dolardaki kurun değişmeyeceği ve gerek konut gerekse ticari kredilerde yapılan faiz açıklamaları olumlu piyasa öngörüleri neticesinde yatırımlarımızı planlamaktayız… Bizler başta devletimiz olmak üzere hükümet yetkililerimize güveniyoruz, maalesef ki yapılan açıklamalar ve öngörüler inanılmaz bir çelişki ve zıt yönde seyretti.

Son bir yıldır sektörümüz başta olmak üzere yaşanan durgunluk ve nakit darlığı şirketimizi de etkilemiştir. Bunun neticesinde ay sonu bir miktar çekimizi ödeyemedik.

Sanberk İnşaat, 20 yıllık bir firmadır ve bizler her konuda işimizi en iyi yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak tüm değerli ekibim ve çalışma arkadaşlarım ile çalışmaktayız.

30 Mayıs dahil şirketimizin ödenemeyen veya ötelenen bir kuruş borcu söz konusu değildir. SGK, vergi, kredi veya çek, ne ödenemeyen ne de ötelenen bir borcumuz vardır.

Ay sonunda bir bankadan hazır olan bir kredimizin gecikmesi nedeni ile bir talihsizlik yaşanmıştır ve bu durum bizleri de inanılmaz derece üzmüştür.”

Ayhan Öter, bütün iş dünyasının hislerine tercüman oluyor

Ayhan Öter’in bu sözleri çok önemli.

Sıradan söylenmiş sözler değil bunlar.

Zor duruma düşen bir işadamının “mazeret sözleri” hiç değil.

Bu sözler, piyasada yaşananların bir fotoğrafı.

İşadamlarının ortak düşüncesi…

Ayhan Bey’in sözlerini isterseniz madde madde bir kez daha ortaya koyalım.

*Ülkemizde, kabul edilmese de ekonomik kriz yaşanmaktadır.

*Biz SANBERK ailesi olarak yatırım planlarımızı hükümet yetkililerinin yönlendirmeleri doğrultusunda yaptık.

*Hükümet yetkilileri, dolar kurunun yükselmeyeceğini her fırsatta söylediler. İnşaat ve ticarette faiz oranlarının düşük tutulacağını sürekli dile getirdiler… Biz de buna göre davrandık.

*Piyasa şartları, yapılan açıklamaların zıttına seyretti. Dolar yükseldi, faizler arttı.

*Son bir yıldır piyasada durgunluk ve nakit sıkıntısı yaşanmaktadır.

*Bu şartlar altında yolumuza devam ederken, bankalar hazır çıkmış kredilerimizden bizi yararlandırmadılar.

*Özetle, hükümet bizi yani piyasaları yanlış yönlendirdi ve şirketimiz ödeme güçlüğüne düştü.

Özellikle inşaat sektöründe olup da Ayhan Öter’in bu söylediklerine itirazı olan var mı?

Hükümet inşaat politikasının yanlışlığının farkına vardı, ama iş işten geçti

Sanberk İnşaat’ın düştüğü durum, inşaat sektöründe ne ilk ne de son olacaktır.

Hükümet, “inşaatla kalkınma” modelini seçti…

Aldığı dış borçları üretime dönük yatırıma yönlendireceğine inşaata yönlendirdi…

Dağ taş villa, apartman, AVM doldu…

Sanayiciler dahi fabrikalarını kapatıp inşaata yöneldi…

Piyasa doydu, arz fazlası başladı…

Yeterli talep olmayınca da sektör çöktü.

İşin özeti bu!

Hükümet hatasını geç de olsa anladı, KDV ve faiz indirimine gitti, ama nafile.

Piyasayı kesmiyor, inşaat sektöründe bulunanlar ciddi sıkıntıda.

Tamam, işadamları her ne olursa olsun sürekli “tedbirli” davranmalı.

Ama piyasayı sürekli pohpohlayan, “Hiçbir şey yok siz yolunuza devam edin. Dolar yükselmeyecek ve faizler inecek” diyen hükümet yetkililerinin hiç mi kusuru yok?

Sadece inşaat sektörü değil bütün piyasalar diken üstünde, bunu iyi bilelim.