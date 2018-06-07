CHP iktidara gelirse Kadın Bakanlığı kuracak!

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün Gölcük’te ziyaret ettiği bir tekstil atölyesinde kadınlara bir dizi vaatte bulundu.

Bu vaatlere geçmeden önce size Türkiye’deki kadın cinayetleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Platformun verilerine göre son 10 yılda tam 2337 kadın şiddet görerek hayatını kaybetti.

YILLARA GÖRE KADIN CİNAYETLERİ SAYISI

2008 - 80 kadın, 2009 - 109 kadın, 2010 - 180 kadın, 2011 - 121 kadın, 2012 - 201 kadın,

2013 - 237 kadın, 2014 - 294 kadın, 2015 - 303 kadın, 2016 - 328 kadın, 2017'de 409

KADINLAR ŞİDDET GÖRÜYOR

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, "Kadın cinayetleri arttı, ama bizim bundan haberdar olmamız da arttı. resmi olmayan rakamlarla konuşursa yüzde 1500'lük bir artıştan söz ediliyor ama Türkiye'de her 10 kadından 4'ü şiddetle karşı karşıya.

Nüfusun yarısı kadınsa, 10'den 4'ü oranlaması yaptığımızda 14 milyon kadının şiddetle karşı karşıya olduğunu görüyoruz" dedi.

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Size bu verileri verdikten sonra gelelim konumuza…

Gölcük’te partisinin programlarına katılan CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, ziyaret ettiği tekstil atölyesinde, 24 Haziran seçim bildirgesinin kadınlar için öneminden bahsetti.

“Kadının halinden kadın anlar. Halinizden anlamayanlara meydan vermeyin” dedi

KADIN BAKANLIĞI

Kadınların ilgiyle dinlediği Milletvekili Hürriyet CHP’nin seçim bildirgesinde yer alan maddelere değinerek şunları söyledi,

“GSS primleri devlet tarafından ödenen yeşil kart sahibi her hanedeki kadınların hesabına aylık 1.000 TL yatıracağız.

Böylece kadınları ekonomik açıdan güçlendireceğiz.

Aile Maaşı bağlanan ailelere, asgari ihtiyaçlarını karşılayacakları şekilde su, elektrik ve ısınma desteği vereceğiz.

Kuracağımız Kadın Bakanlığı ile kadınların sorunlarına en doğru ve en acil çözümleri yine kadınlarla birlikte alacağız.

Her yeni kadın istihdamında SGK priminin işveren payının yüzde 25’ini ödeyeceğiz.

Bütün mahallelerde yeterli sayıda ücretsiz kreş açacağız.

Çocuklarını özel kreşe gönderen ailelere belirli tutarda destek ödemesi yapacağız”

YAŞAM STANDARDI

Bütün bunları siyasi söylem olsun ya da sizlerden oy almak için söylemiyorum.

Şimdiye kadar iktidar tarafından yapılmayanı yapacağımızı ve kadınlara verilen gerçek değerin ne olması gerektiğini sizlerin de bilmesi için söylüyorum.

Kadınlar bu toplumun gerçek bir arada tutucusudur.

Sizlerin hayatının biraz daha kolaylaşması, toplumsal hayata katılımınızın artması, hak ettiğiniz değerin verilmesi, yaşam standartlarınızın yükselmesi hayal değil.

Asgari ücret kazanan insanlarsınız ama bu da neredeyse açlık sınırının bile altındadır.

Asgari ücretinizin 2 bin 200 liraya çıkması, çocuklarınızın daha iyi bir geleceğe sahip olması, daha yaşanabilir ferah bir ülkede nefes almanız imkansız değil.

Sizleri muhtaç eden ve bundan oy rantı sağlayanlara daha fazla meydan vermeyin.”

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Hürriyet’in açıklaması böyle…

Hürriyet, iktidara geldiklerinde Kadın Bakanlığı kuracaklarını söylüyor…

Bu öneri tartışmaya açık…

Tartışmaya açık olmayan durumlar da var

TÜRKİYE’DE ŞARTLAR ZOR

Türkiye’de kadın olmak zor…

Zira kadınlar her türlü şiddeti görüyorlar…

Türkiye’de öğrenci olmak zor…

Zira sürekli eğitim sistemi değişiyor…

Türkiye’de üniversite mezunu olmak zor…

Zira, diploma iş bulmana yetmiyor…

Türkiye’de genç olmak zor…

Zira, genç işsizlerin sayısı milyonları geçiyor…

Bunları üst üste koyduğun zaman Türkiye’de vatandaş olmak da zorlaştı…

Türk pasaportu değil mi?

Ajans Press, dünyanın en değerli pasaportlarını ele alan araştırmayı inceledi. Yapılan incelemeye göre 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu Japonya’nın olurken, Japonların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edildi. Japonya’yı 188 istikamete vizesiz giriş yapabilme hakkıyla Singapur ve Almanya ikinci olarak, Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç de üçüncü olarak takip etti. Raporda, Türk pasaportunun 49. sırada yer aldığı görülürken, 111 istikamete vizesiz giriş sağlayabildiği tespit edildi. Öte yandan, dünyanın en değersiz pasaportu ise sadece 30 ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlayan Afganistan ve Irak oldu. Bununla birlikte endekste toplam 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirildiği belirlendi.

AKP’de Şahin Talus da hayal kırıklığı yaşamıştı

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, milletvekili aday adaylığı için istifalarına izin verilmişti. Herkes Ceyhan ve Talus’un milletvekili adayı olacağını düşündü. Onların da beklentisi buydu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ceyhan gibi Talus da hayal kırıklığı yaşayanlardan biri oldu. Bakarsınız 2019’daki yerel seçimlerde Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Şahin Talus da Başiskele Belediye Başkan adayı olur… Siyaset bu, neyin ne zaman olacağı belli olmuyor.