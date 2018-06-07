Bu hafta sonu neticeyi görürüz

Türkiye, siyaset tarihinin en çetin seçimini yapmak üzere. 24 Haziran gerçekten öyle böyle bir seçim olmayacak. İktidar için de, muhalefet için de sıradan olmayan bu seçimin sonuçlarını göreceğiz…

Kentimizde de haliyle bu seçimin heyecanı fazlasıyla yaşanıyor.

Partilerin milletvekili adaylarını şöyle bir incelediğimizde, özellikle muhalefetin, kendilerince söylediği ‘değişim’ ifadesinden etkilenmediklerini görebiliyoruz…

Öyle ya, bizim muhalefetimiz bugüne kadar hep halkın değişim beklediğini ve bunun sandığa direkt olarak yansıyacağını söyleyip duruyordu. Madem millet böyle bir beklentide, haliyle partilerin vekil listelerinde de bu değişimi görmek ister. Ancak haliyle bu beklentimiz yine boşa çıktı.

Ortaya çıkan değişimsizlik ve durumdan memnuniyet her ne kadar iktidarda yer alan AK Parti için de geçerli ise de onların mevcut yapı ile devam etmesini biraz daha ekip işi olarak algılayabiliriz…

Dolayısıyla artık adaylar ortada…

Partilerimiz ve yöneticileri sahada çalışıyorlar…

Ellerinden geleni yapmaya gayret gösteriyorlar…

Peki, şimdi sonuç nasıl olur diye kendimize sorular yöneltelim…

Bir kere en başta ifade edilmesi gerekir ki, ülke genelinde HDP, Kocaeli’de de Saadet Partisi kilit partilerdir. Bu iki partinin alacakları seçim sonucu, siyasetimizin de şekillenmesine vesile olacak. Saadet Partisi, özellikle AK Parti’ye kaptırdığı oyları geri alabilmenin derdine düşecek, HDP ise baraj problemi yaşamamak için çaba gösterecek…

Kimse kusura bakmasın, ancak HDP için açık bir baraj sorunu vardır. Bunun farkında olan bir kısım siyasi otorite bu partiyi de ittifak dahiline almak istemiş, ancak kamuoyu beklentilerinin dışında bir yaklaşım olarak görüldüğü için konudan vazgeçilmişti…

Ve yaşanan baraj sıkıntısının ana sebeplerinden birisi elbette HDP’nin bebek katillerinden oluşan PKK’ya hala ‘terör örgütü’ diyememesidir. Bana göre de PKK ile arasına mesafe koyamayan hiçbir parti Meclis’te temsil edilmemelidir…

Kocaeli ile ilgili olarak söyleyebileceğimiz oran ise Saadet Partisi’nin saha performansında gizli aslında. Yani AK Parti’den ilimizdeki oylarını almayı başarabilirler mi, açıkçası bilemiyoruz. Ancak 2 Haziran’da yapılan mitinge gösterilen katılımı baz alarak düşündüğümüzde durumun biraz sıkıntıda olduğunu söyleyebiliyoruz.

İlimizdeki genel yapıya bakacak olursak, milletin net kararının cumartesi günü CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin, pazar günü de bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenecek olan mitinglerle ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani İzmit Milli İrade Meydanı’nda oluşacak tablo kamuoyunun fikir sahibi olmasını sağlayacaktır.

Şahsi beklentime gelince…

HDP bana göre baraj altında kalacak. Böyle bir intiba bende oluştu. Saadet Partisi de iktidardan alacağı oy oranına ulaşamazsa, Kocaeli için çok büyük bir değişimin olmayacağını düşünüyorum. Kocaeli’nin yeni iki vekilini AK Parti ve CHP’nin paylaşmasının kuvvetle muhtemel olduğu fikrine sahibim.

Aynı şartlar altındaki cumhurbaşkanlığı seçimi ise ilk turda bitecektir...