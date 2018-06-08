Sadettin Hulagû yakışanı yaptı…

KOÜ Rektörü Profesör Dr. Sadettin Hülagü…

Kendisini, 1999 deprem afetinin hemen sonrasında, Kocaeli Valiliği’nde gönüllü çalışırken tanıdım…

Kendisinin yaptığı sunumlarda asistanlık görevini üstlendim…

Bilgi işlem sorumlusuydum…

Dünyanın ilk 10 karaciğer uzmanı içerisinde yer aldığını öğrenince, hayranlığım bir kat daha artmıştı.

Yıllar yılları kovaladı…

Ara verdiğimiz mesleğimize döndük. Sadettin hoca, KOÜ’nün Rektörü olarak görevinin başına geçti. Zaman zaman da telefonla görüştük, sağ olsun unutmamış bizi…

Zaten karakter yapısı olarak çok örnek aldığım insanlardan biridir…

Bundan 15 gün öncesinde endişe belirmişti içimde. Canım sıkılmıştı ve beklemeye koyuldum.

Nihan Su…

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi…

Kendisiyle sohbet ediyoruz…

Barbaros Hayrettin Lisesi kız takımının Dünya ikincisi olması olayını konuşuyoruz…

Çünkü onlar da futsalda, liseli kızlar gibi, Kadınlar üniversiteler arası Türkiye şampiyonu oldu ve ülkemizi Portekiz’de temsil etmeye hak kazandı…

Ancak eski hastalığımız hortlamıştı !

Bundan yaklaşık 5 yıl önce, Karşıyaka Koleji takımı Türkiye şampiyonu olup, Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı. Ancak zamanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, erkeklerin yurt dışına gitmesine izin verirken, kendisi de bir kadın olmasına rağmen, kadın futbol takımımızın Brezilya’daki Dünya Şampiyonası’na gitmesine izin vermemişti…

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Hasan Alemdar, o zaman da yine başarının mimarı olarak yakın arkadaşımdı…

Bizim dışımızdaki kent spor basını, o zaman da onunla çok ilgilenmiyordu…

Bu da bizim tecrübem olsa gerek…

Neyse…

Hasan hoca ile olayı tartıştık ve günlerce gazetemizde manşet yaptık…

Israrlı yayınlarımız, bakanın masasına kadar gitmişti ve bakan 13 kişinin Brezilya’ya gitmesine son anda onay vermişti…

Yani 11 futbolcu ve sadece 2 yedek…

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Ne mi oldu?

Almanya’yı grup maçlarında 1-0 yenen yedeksiz takımımı, ülkemizi ayıplayanların şaşkın bakışları arasında finale yükseldi ve yine Almanya ile eşleşti. Yedek kalecimiz olmadığı için, kalecimiz de maça çıkmakta tereddüt edince, defans oyuncumuz kaleye geçti ve rakibimize farklı yenilerek, avcumuzun içindeki Dünya Şampiyonluğunu yine kıl payı kaçırdık…

Bunun vebali tamamen zamanın bakanı, şimdiki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’indir…

Ve aynı olayı yıllarca yaşayacağımız endişesiyle beklerken, sevindirici haber KOÜ Rektörü Hülagü’den geldi…

Sadettin Hülagü, takımı Portekiz’e göndereceklerini ve masrafları üstlendiğini belirtti…

Nihan Su hocam ve oyuncular sevinç yaşadı…

Ramazan ayında, bayram arifesinde insanları böyle sevindiren Sadettin hocaya, bizler de kent adına teşekkür ediyoruz ve kızlarımızın bir Dünya derecesi yapmasını bekliyoruz…

İşte çağdaş düşünce…

İşte yoz olmayan anlayış…

Fatma Şahin neredeeeeeeeee ?..

Sadettin Hülagü neredeeeeeee?...

Farkı siz anlayın artık!