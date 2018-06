24 Haziran seçimlerini hangi parti kazanır?

Telefon eden, mail atan, yolda rastlayan; hep aynı soruyu soruyor:

“Seçimi hangi parti kazanır?”

Cevap veriyorum:

Normal şartlarda…

*Yeni bir hikâyesi olan…

*Yeni bir umut oluşturan…

*Yeni bir rüzgâr estiren…

*Yeni bir söylem geliştiren…

*Yeni bir yaklaşım sergileyen…

*Yeni bir çizgi belirleyen…

Parti seçimi kazanır.

Bizim ülkemizde…

Evrensel eğilimlerin pek değeri yoktur.

Bu nedenle seçimi hangi partinin kazanacağını bugünden söylemek zordur.

Benim cevabım bu oluyor.

Siz seçimi hangi partinin kazanacağını bugünden görebiliyorsanız söyleyin lütfen!

TSE’li mehter takımımız oldu, neden TSE’li siyasetçi olmasın

Haber çok hoşuma gitti.

Mehter takımlarına TSE (Türk Standartları Enstitüsü) standardı getirilmiş.

*Personel sakal bırakmayacak.

*Görünür yerlerine dövme yaptırmayacak.

*Makam, usul, nota bilecek.

*Bıyığı veya takma bıyığı tarihi dokuya uygun ve abartıdan uzak olacak.

Mehter takımlarına gireceklerin özellikleri böyle madde madde sıralanmış.

Bence iyi de olmuş.

Mehter, bir anlamda devleti ve orduyu temsil eden bir musiki grubu!

Tarihi yapısına ve felsefesine uygun görünürde olması gerekir.

Haberi okuyunca, “Benzer uygulama diğer meslek gruplarına da uygulansa” diye düşündüm.

Örneğin siyasetçilere…

Örneğin biz gazetecilere…

Örneğin doktorlara…

Örneğin askerlere…

Öyle ayrıntılara inilmesin, “çerçeve” standardı belirlensin yeter.

Denilsin ki:

Siyasetçiler, rant peşinde koşamazlar. Kardeşlerinin ve çocuklarının üzerinden zenginleşemezler.

Denilsin ki:

Gazetecilik, yağcılık ve şakşakçılık değildir. Gazeteci, doğru olan her haberi yazar ve yayınlar. Doğru bildiği her yorumu yapar… Gazeteci her zaman halktan ve haklıdan yanadır.

Her meslek için ne söylenmesi gerekiyorsa, söylensin.

Aslında her meslek grubuyla ilgili “etik kurallar” var, ama uyan kim?

TSE standardı getirelim, belki işe yarar.

Şaka bir tarafa, her meslek grubunun derlenip toparlanması şart!

Bu başıbozukluk böyle devam edip gidemez.

Zenginleşiyor muyuz, yoksa fakirleşiyor muyuz?

“Çift para sistemi” uygulanan bir ülkeyiz.

Türk Lirası ve dolar…

Günlük alışverişimizi kendi paramızla yapıyoruz, diğer bütün işlerimiz dolarla.

Yatırımlarımız dolarla…

Kiralar dolarla…

Borcumuz dolarla…

Alacağımız dolarla…

Etimiz, mercimeğimiz, fasulyemiz, nohudumuz dolarla…

Dolarize olmayan bir şey kalmadı.

Sonra da “Bu dolar neden artıyor?” diye birbirimize saf saf soruyoruz.

Bizim zenginleşmemiz ve fakirleşmemiz de dolar üzerinden hesaplanıyor.

Hani “kişi başı ortalama milli gelir” var ya…

Son yıllarda düşse de çıksa da hep “10 bin dolar” olarak ifade ediliyor…

Acaba gerçekten 10 bin dolar mı?

Basit bir hesap yapalım.

TÜİK, 2017 yılı gayri safi yurt içi hasılayı (GSYH) 3 trilyon 105 milyar TL. olarak açıkladı.

Ortalama 3.65 lira olan dolar kuru üzerinden kişi başına gelir 38 bin 660 lira, yani 10 bin 597 dolardı.

Dolar bugünlerde 4.60 TL civarında.

Dolar kuru arttı, biz kişi başı 2.192 dolar fakirleştik.

Yani?

Türkiye’de kişi başı milli gelir artık 10 bin 597 dolar değil, 8 bin 405 dolar.

Bu, bugünün rakamı!

Yarın ne olur, kimse bilemez.