Kadınlar ve gençlerin tercihi

24 Haziranda yapılacak seçimlerin en belirleyici kesimi kadınlar ve gençler olacak.

Bu bilgiyi sadece anket firmalarının değerlendirmelerine dayanarak değil, seçimler için yaptığımız saha çalışmalarındaki gözlemlerimize dayanarak da paylaşıyorum.

Çalışmalarımız sırasında görüştüğümüz kadınlar ve 30 yaş altındaki gençler arasında Meral Akşener ve İYİ Parti’yi destekleyeceklerini açıklayanların oranı üçte iki mertebesinde.

“Ben bilmem eşim bilir” diye cevap veren veya erkeklerle konuşmaktan kaçınan kadınlarımız da var. Bunlar oransal olarak azınlıktalar. Böyle olan kadınlarımızın tercihini öğrenmemiz mümkün olmuyor.

Ancak genel olarak, kadınlarımızın, bireysel tercihlerini açıklama konusunda, erkeklerden daha cesur olduğunu görüyorum.

KADINLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönettiği Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), yaptırdığı “Kadın ve Siyaset Araştırması” adlı bir araştırmayı açıkladı. Bu araştırmada bazı ilginç sonuçlar belirlenmiş:

“Kadınların bir kısmı, hemcinslerini listelerde görmeleri durumunda daha önce oy vermedikleri partilere sadece bu nedenden dolayı oy vereceklerdir.”

(Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında adayların isimleri ile birlikte resimleri de yer alacak. Kadın seçmenlerin bir kısmının oy pusulasındaki tek kadın aday olan Meral Akşener’i görmekten etkileneceği anlaşılıyor.)

“Kadınlar, kadın siyasetçilerin erkeklere göre sorumluluk duygusuna daha fazla sahip, daha fazla duyarlı, daha fazla hoşgörülü, daha fazla barışçı ve sorun çözme yeteneğine daha fazla sahip olduğunu düşünmektedir.

Kadınlar hemcinslerinin siyasette daha fazla yer alması ile kadınlara ilişkin sorunların ve aynı zamanda toplumsal sorunların kadın bakış açısıyla daha kolay çözülebileceği inancında.”

Kadınların siyasetle uğraşması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “çok gerekli görüyorum” diyenlerin oranı yüzde 59,5; “biraz gerekli görüyorum” diyenler 26,7. Fikri olmayan ve gereksiz görenlerin oranı ise 13,7.”

Benim şahsen gözlemlerime göre de, kadınlarımız arasında “devleti derleyip toparlamak için bir kadın eli değmesi gerektiğine” inananların oranı hayli yüksek.

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adeta bir elektromanyetik etki alanına sahip olduğu, görüştüğü kitleleri etkileyen bir doğal yapısı olduğu biliniyor. Bu etki alanının hemcinsleri yönünden daha geniş olduğunu söylemek gerçekçi bir tespit olur.0

GENÇLER

2017 referandumunda oy kullanamayan 24 Haziran'da ilk kez oy kullanacakların sayısı 1 milyon 585 bin.

18-29 yaş grubunda olan seçmenlerin sayısı 13,7 milyon. Toplam seçmen sayısı olan 57 milyonun yüzde 24’ü. Yani her dört seçmenden biri 30 yaş altında.

Bu yaş grubunda İYİ Parti’yi destekleyenlerin oranı yüzde 62.

Gençler de, özellikle de ilk defa oy kullanacak olanlarda Meral Akşener ve İYİ Parti’yi tercih edenlerin oranının bu derece yüksek olması seçimlerin kaderinde kadınların yanında gençlerin de ne kadar etkili olacağını göstermekte.

Bu iki parametre masa başında geçen seçim sonuçları baz alınarak yapılan sözde anketlerin ve yorumların bu seçimler için asla doğruyu yansıtamayacağını gösteriyor.

MUHARREM İNCE ÜZERİNDEN ALGI OLUŞTURMAK

Geçen hafta içinde İYİ Parti İstanbul adaylarından bir arkadaşım aradı.

“Partinin anlaşmalı olduğu anket firması teşkilatımızda bize bilgilendirme yaptı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin başarılı kampanyasının CHP oylarını konsolide ettiğini ancak CHP dışından oy almasına yetmediğini açıkladı. Son kamuoyu yoklamalarında da Muharrem İnce’nin yüzde 19 civarında kaldığını söyledi.

Sonra da bize bir uyarıda bulundu. ‘Önümüzdeki günlerde araştırma şirketi SONAR (Hakan Bayrakçı) üzerinden bir algı oluşturma çalışması yapılacak, Muharrem İnce’in yüzde 30’u aştığı açıklanacak. Buna itibar etmeyin’ dedi.”

Ak Parti’nin anketçiler üzerinden algı oluşturma tecrübesini ve becerisini önceki seçimlerden de biliyoruz.

Mesela 2017 referandumunda Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G araştırma şirketi, referandum anketinde “yüzde 61 ile Evet kazanacak” demiş ve 10 puanlık bir yanılma ile rekor kırmıştı.

Adil Gür tecrübeli bir anketçi idi. Yaptığı anketlerde bu kadar yanılması mümkün değildi. Ama anlaşılan algı operasyonunun parçası olması O’nu bu noktaya getirdi. Yazık oldu Adil Gür’e.

Bu tarihten sonra kamuoyunda güvenilirliğini sıfırlayan Adil Gür sadece ahaber TV kanalında yer alabiliyor.

Bu defa algı operasyonu için seçilen şirket, Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR.

Hakan Bayrakçı, daha düne kadar, “Meral Akşener ve İYİ Parti’nin oylarını kestirmek mümkün değil. Yüzde 15 de olabilir, yüzde 35 de. Bir seçim geçirseler de biz de öğrensek” diyordu.

Algı operasyonunun parçası olunca Meral Akşener ve İYİ Parti’yi yüzde 9 civarında gösterip, Muharrem İnce’yi yüzde 31 yapıverdi.

Böylece Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ın rakibi olarak Muharrem İnce’yi çıkarma oyununa hizmet ediyor.

Biliyoruz ki “Tayyip Erdoğan rakibini hep kendisi seçer.” Birilerini de fena halde kullanır.

Böylece ikinci turda 16 yıllık tekrar eden oyun oynanacak, CHP adayı ile rakip olan Erdoğan her zaman ki gibi kazanacaktır.

Evdeki hesap bu. Ama bu defa bu hesap çarşıya uymayacak.

Erdoğan ilk defa bu seçimde kendi tabanından ve bütün partilerden oy alacak ciddi bir rakiple (Meral Akşener ve İYİ Parti ile) karşılaşacak.

Bence 24 Haziran seçimlerinin ilk mağlubu belli oldu. Hakan Bayrakçı ve SONAR.

Yazık oldu Hakan Bayrakçı’ya.

Hakan Bayrakçı’yı seçimlerden sonra sadece ve sadece ahaber’de görebileceğimizi söyleyebilirim.