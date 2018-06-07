5 bin TL maaştan feragat edip başkan vekili görevlerini kabul ettiler

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği, olağan genel kurulunu geçtiğimiz ay yaptı. Kadir Durmuş ve arkadaşları önümüzdeki dönem için birliğin yeni yönetimini oluşturdu.

Ancak icra kurulu oluşurken bazı sıkıntılar yaşandı. Gebze Esnaf Odası Başkanı Kamil Yılmaz, başkan vekili olmak istiyordu.

Esnaf odası birliklerinde başkan vekilliği önemli ve karlı bir makam…

Başkan vekili olan kişiler oturum ücreti ve bunun yanı sıra aylık 5 bin TL maaş alıyor. Bu yüzden başkan vekili olmak birçok yönetici için son derece değerli.

Başkan vekili olmak için çabalayan Gebze Esnaf Odası Başkanı Kamil Yılmaz, bu amacına ulaşamayışça, birlik yönetimindeki görevinden istifa etti. Beraberinde Gebze Berberler Odası Başkanı olan Kenan Çalık, birliğin denektim kurulu üyeliğinden, Gebze Kahveciler Odası Başkanı olan Barış Beşiroğlu da, birliğin disiplin kurulu üyeliğinden istifa etti. Böylece yeni seçilmiş olan yönetim cezalandırılmak istendi.

Bu konu Gebze kamuoyunda da ses getirdi. İstifacı yöneticiler kahraman ilan edildi. Onlarla ilgili, “Gebze’nin hakkını yedirmediler” dendi. Ama olayın iç yüzü çok daha farklıymış.

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği başkan vekilliklerine Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman seçildi.

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği başkan vekilliğine seçilen Ali Sarı ve Necmi Kocaman, yönetim kuruluna bir dilekçe vererek, 5 bin TL’yi geçen başkan vekilliği maaşlarından feragat ettiklerini, verilen görevi maaş almadan yapacaklarını bildirdiler.

Bu davranışı taktirle karşılıyorum. Bir yanda alamadığı statü yüzünden yöneticilikten istifa edenler var, öte yandan verilen görevi para için değil hizmet için yaptığını gösterenler.

Sayın Necmi Kocaman ve Alı Sarı’yı bu asil duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.

Eczacı Caner bu defa huzurevi konuklarını ağırladı

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