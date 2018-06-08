Balık Adası akşam güzel, gündüz çirkin olabilir mi?

Balık Adası, Karamürsel’in güzel yerlerinden birisi. Ama bu adayla ilgili çeşitli şikayetler var…

Gazetemize mail gönderen okurlarımız, Balık Adasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu;

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Geçtiğimiz yılların başında inşasına başlayan ve şu günlerde yapımının son aşamasına gelindiği Balık Adası projesine Karamürselli vatandaşlardan ilginç bir o kadarda düşündürücü yorumlar yapıyor.’

Bir yer, akşam güzel, gündüz çirkin olur mu’ ?

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Balık Adasının renkli ışıklarla donatılarak gecenin karanlığında güzel gözüktüğünün altını çizen vatandaşlar, gün ışığı ile o güzelliğin yerini çirkinliğe bıraktığını çok kötü bir görünüme sahip olan Balık Adasının tahtalarla kaplanmasına köylerindeki hayvan barınaklarına yani ahıra benzetmeleri şaşkınlık verici.

Vatandaşlar ayrıca, yaşlı bir kadının gecenin karanlığından faydalanarak kendini güzel göstermek için makyajının, kıyafetinin, saçının, ayakkabısının, aksesuarının ve hatta parfümünün olması ne kadar etkense olabilirse de günün ilk ışığı ile bal kabağına dönüştüğünü belirtiliyor

4 Temmuz Karamürsel Kurtuluşuna açılması beklenen balık adasının yeni yapılmasına rağmen geçtiğimiz yoğun yağmurda her yeri su bastığı belirtiliyor.

Ne diyelim açılmadan balık adasının suyu çıktı !”

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Okurumun görüşleri böyle…

Karamürsel güzel bir yer…

Kocaeli’nin gezilebilecek ilçelerinden…

Balık Adası ile ilgili yapılan değerlendirmeyi yukarıda yazdım…

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu değerlendirmeyi dikkate almalı ve Balık Adası’nı çeki düzen vermeli…

Küçükaydın bayrak ütüledi

CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, daha adaylığı bile belli olmadan aday adayıyken başlamıştı çalışmaya. Adaylığı açıklandıktan sonra ise dur durak bilmiyor. Küçükaydın ilimizin her yöresini ziyaret ediyor, ama özellikle de İzmit Körfezi’nin güney yakasında yer alan Başiskele-Gölcük-Karamürsel ilçelerinde mekik dokuyor. Küçükaydın annesinin de beldesi olan Ulaşlı’da eli sıkılmadık ya da hatırı sorulmadık insan bırakmadı. İnsanlardan aldığı sıcak ilgi karşısında moral bulan Küçükaydın, Ulaşlı’da ziyaret ettiği çamaşırhanede bayrak ütüleyen işçi Gamze Aktürk’e yardım ederek ay yıldızlı bayrağımızı birlikte ütüledi.

Ceyhan’ın son günleri

İl başkanlığından istifa ederek milletvekili adayı adayı olan Şemsettin Ceyhan, milletvekili adayı yapılmadı. Yani bir nevi il başkanlığından uzaklaştırmak için milletvekili aday adayı olmasına izin verildi… Durum bunu gösteriyor… Ceyhan önceki gün AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Genç Kürsü’ programında gençlerin sorularını yanıtladı. “Söz veriyoruz, çok çalışacağız” dedi… Ceyhan, 24 Haziran’a kadar çalışsın. Keyfini çıkarsın. Nasıl olsa 24 Haziran’dan sonra eski il başkanı Mahmut Civelek gibi esamesi okunmayacak. Unutulup gidecek…