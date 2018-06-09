Hayallerimize hâlâ Ortakcı!

Ergun Ortakcı...

Onu tanıdığıma çok çok memnunum…

Bu ülkede adamlığın ne olduğunu gösterdi…

Tatlı sert otoritesi, herkesi hayran bıraktı...

Ben onu hiç unutmadım ve unutmayacağım...

Hatta hatta, elimden gelse hemen takıma çağıracağım...

Onunla Fethiye Caddesi'ndeki şampiyonluk coşkusu unutulabilir mi?..

O, şampiyonluk turu atan otobüste değişmeyen tek adam o oldu…

Diğerlerinin bir çoğunu çok çok değişmiş buldum !..

En başta da Başkan Bahri Yavuz’u…

Galiba zamanın çarkları herkesi içinde eritiyor…

Dik durabilenler belki zorlanıp kurtuluyor, ama diğerleri çarkın içerisinde un olup, toza karışıyor…

***

Bahri Yavuz…

Kongrede ilk kez tanıdım onu…

‘Kocaeli ayağa kalk!..’ derken, Dolphin Nikah Salonu’nda nikah memuru bile içerideki odasında korkudan ayağa kalkmıştı…

Başkan Yavuz, bu süre içerisinde birçok ilklere imza attı…

Kocaelispor ilk kez 20 binin üzerinde bir taraftar grubunun önünde oynadı…

Hem de amatör kümede yol almasına rağmen…

Bunu çok iyi organize etti…

Hepimizi heyecanlandırdı…

Yıllardır Kocaelispor içinde her türlü ihaneti, yanlışlığı, hırsızlığı görüp yazan biri olarak, beni bile harekete geçirdi…

Ancak sonra bir şeyler oldu…

Teknik direktörlere sahip çıkmak ve delikanlılıktan taviz vermemek adına

taraftarla ters düştü…

Burada ılımlı bir yönetim modeli sergileyemedi…

İçine kapandı…

Şeffaflığını kaybetti…

Basınla kavga etti…

Çevresindeki insanların sayısı azalmaya başladı…

Sonunda da tek adam olarak yola devam ediyor gibi gözüküyor…

Çevresinde yönetimden de (kardeşleri dışında) pek fazla kişinin kaldığı söylenemez…

Herkes tek tek koptu gitti…

***

O gece otobüste beraber şampiyonluk kutladığımız antrenör Ergun Ortakcı kısmına dönersek…

Görevini yaptı… Takımı 3.Lig’e yükseltti…

Uzun süre teklif bekledi…

Kimse ilgilenmeyince de sessiz sedasız başka bir kulüple anlaşıp, kendine yakışır gibi, onurlu bir insan olarak yollarını ayırdı…

Dönelim otobüse…

Orada olup da şimdi sevgiyle hatırladıklarımın sayısı azalıyor…

Herkes bir kenara çekilmiş ve iyi gün dostu olduğunu göstermiş…

Biz buradayız…

Bahri Yavuz’lar da gidecek elbette, Sirmenler de Karaosmanoğlular da…

Biz buradayız…

Her zaman olduğu gibi…

32 yıldır olduğu gibi…

Biz olmasak arkadaşlarımız bayrağı devralıp devam edecek…

Onun için kişiler geçici kurumlar kalıcıdır ve kimse vazgeçilmez değildir…

Bahri Yavuz da yorulduysa u görevi bırakacak…

Hayli yıprandı…

Hani şimdi bir kongre yapılsa…

İnsanlara ‘Kocaeli ayağa kalk!..’ diye bağırsa, o ilk günkü gibi etkili olacağını sanmıyorum…

Mesela ben kesinlikle bir daha onun sözüyle ayağa kalkmam…

Ama şunu da unutmayalım ki, Kocaelispor’un başkanı olduğu sürece ve o koltuğu işgal etiği sürece, bunu unutmamak gerekiyor…

Transfer yasağını kaldırmak mı?..

Vallahi bana zor gibi geliyor…

Zaten hiç kalkmasa da. Kendi çocuklarımızla yola devam etsek…

Bu kent Avni Kalkavanlarla, Nasut Kayalılarla, Ferruh Duygularla, Nezih Gündemlerle bunu başardı ve yine başarır…

Sözün özü…

Ergun Ortakcı ile ben hayaller kurmaya devam ediyorum…

Zevkle…

Onurla…

HER ŞEY SEÇİM SONRASINA KALDI…

3.Lig temsilcilerimiz sırtını tamamen belediyelere dayayınca, her şey seçim sonrasına kaldı…

24 Haziran başkanlık seçimlerinin ardından mahalli seçim atmosferine girilecek…

Bu da belediyeleri direkt ilgilendiren bir şey…

Belediyelerin de yeni rotasını belirleyememiş olması, siyasette ortalığın tozunun dumana katılması, doğal olarak ileriye dönük planları da olumsuz etkiliyor…

Darıca hemen hemen belli…

2.Lig’e çıktı ve eski milli atlet Şükrü Karabacak desteğini sürdürecek…

3.Lig’e yükselen Gebzespor’un da arkasında dağ gibi bir Adnan Köşker var…

Büyükşehir Belediyesi de Kocaelispor’a, Kentkonut aracılığıyla, yapacağının fazlasını yaptı… Bu yıl da abii ki destekleri sürecektir…

Gölcükspor ise son derece zor durumda…

Maddi açıdan sıkıntı büyük…

Başkan Ahmet Şahin ve yönetim kurulu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in belirleyeceği rotaya göre hareket etmeye hazırlanıyor…

Yani siyaseti tam içerisindeki spor kulüplerimiz, maalesef her şeyini 24 Haziran sonrasına bağlamış…

Tüm ülke gibi…

İşte transferler yapıp kulüpleri batağa sürükleyenler ve ona çanak tutanların neden olduğu sonuç…

Acı !...

Ama gerçek…