Toplumları ilerleten veya gerileten siyasi liderlerdir

Sevgili okurlarımız ülkelerin kaderlerini belirleyen siyasi liderlerdir. Sistemlerini tam oturtamamış, demokrasisi tam gelişmemiş ve ekonomisi iyi olmayan ülkelerde siyasi liderler çok etkendirler. Kısa değimle liderler ülkesini çok üst noktalara da taşıyabilirler. Ülkesinde izledikleri politikalarla kaos yaratabilirler. Günümüzde bunların canlı örneklerini görmekteyiz.

Her düzeyde, bulundukları yerin sorumluluklarını başarı ile yüklenecek yetenek, beceri ve davranışlara sahip liderler bulunması toplumlar için şarttır. Şu ana kadar lideri hızlı yetiştirmenin yolu yoktur. Lider, temel nitelikleri ve olgunlaşmalarını sağlayarak yeni fırsatları değerlendirmelidir. Lider olmak, yetenek meselesidir, inanma işidir. Bir liderde olması gereken başlıca özellikler şöyle sıralanabilir.

1- Lider topluma bağlı olmalıdır. Bağlı lider toplumuna sadık olur. Başkaları ile aynı fikirde olmamak sadık olmamak değildir. Toplumuna zarar veren hareketlere katılan, teşvik eden kişi lider olamaz. Lider daima toplumunu etkilemeli ve cesaretlendirmelidir.

2- Lider cesur ve korkusuz olmalıdır. Lider risk alan kişidir. Almış olduğu görevi yerine getirecek cesareti taşıyacak kadar korkusuz olmalıdır. Engelleri görünce gerilen kişi lider olamaz. Liderin çaresiz anları, yalnız kaldıkları, aşağılandıkları, reddedildikleri dönemler olabilir. Lider iyi, geniş zamanlarda olduğu gibi belirsiz veya tehlike dolu anlarda dahi cesaretle hareket etmelidir.

3- Liderin, güçlü ve kişisel arzulu olması gerekir. Liderlik içten gelen bir duygudur. Onun bunun iteklemesi ile lider olunamaz. Zira taşıma su ile değirmen dönmez.

4- Liderin, duyguları üzerinde baskı artarak devam eder. Lideri her zaman duygusal çöküntüye uğratmaya çalışırlar. Lider şartlar ne kadar zor olursa olsun duygusal güçsüzlüğe düşmemelidir.

5- Lider sağlıklı olmalıdır. Sağlıksız, hasta olan lider yataktan liderlik yapamaz. Bir atasözümüz var. “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur”.

6- Liderde önsezi olmalıdır. Başkalarının değerini de anlayıp takdir etmelidir. Başka değerlere saygılı olmayan kişi kendi değerlerine de saygıyı bulamaz.

7- Neyin, nereden, nasıl geleceğini önceden sezip ona göre vaziyet oluşturmalıdır. Gözlem yolu ile öğrenip, deneylerle zekâlarını geliştirmelidir. Düşünceleri, hareketleri, sonuçları tahmin edilmelidir.

8- Lider kararlı olmalıdır. Ne zaman hareket edeceğini, ne zaman duracağını bilmeli, kararlı olmalıdır. Duraksama, erteleme, kararsızlık lideri tüketen durumlardır.

9- Lider zamanlamayı bilmelidir. Lider, tavsiyelerini, hareketlerini, vereceği kararın zamanını iyi bilmelidir. “Zamansız öten horozun başını keserler” durumuna düşmemelidir.

10- Lider, rakiplerini iyi tanımalı ve rekabetçi olmalıdır. Lider genelde kazanma mecburiyetinde olan kişidir. Her zaman kazanmak mümkün olmasa da önemli durumlarda mutlaka kazanmak mecburiyetindedir. Kazanmak için de rekabetçi olmak zorundadır. Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır. Zayıf lider en ufak sorun karşısında pes eder.

11- Lider özgüvenine sahip olmalıdır. Uygun eğitim, deneyim özgüveni yaratır. Özgüveni olmayan, zayıf kişiler lider olamaz.

12- Lider, kendisine, astlarına, topluma karşı sorumludur. Başarı veya başarısızlık ne kadar büyük olursa olsun, başkalarını sorumlu tutmamalıdır.

13- Lider inanılır kişi olmalıdır. Liderin sözlerine hem kendi destekleyenleri hem de rakipleri inanmalıdır. Doğru bilgi verecek kadar dürüst ve zeki oldukları herkesçe bilinmelidir.

14- Aldıkları sorumluluk ve görevleri ısrarla başarma isteği olmalıdır. Zayıf insan işler iyi gittiği zaman direnir. Güçlü kişiler yenilgi ve cesaretini yitirme karşısında da direnir.

15- Lider, koşullar ne olursa olsun güvenirliliği olmalıdır. Güvenilirliğini kayıp eden kişi lider olamaz.

16- Lider koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. Güven ve bağlılık uyandıran bir biçimde görev yapmalıdır.

17- Lider, aslarına yol göstermeli, onları yetiştirmeli, çalışmalarından ötürü ödüllendirmelidir. Ceza en son olarak düşünülmelidir.

Sürüsü olmayan çoban olamaz. Astları olmayan lider olamaz. Lider her zaman bir öğretmendir, eğitimcidir, öğreticidir.

Lideri başarıya ulaştıran şartlardan önemlisi liderin kadrosudur. Artık bireysel başarı zordur. Başarı, ekip, kadro olayıdır.

Hun İmparatoru Atilla’nın liderlik vasıflarını günümüz liderleri ile kıyaslayınız, düşününüz, kararınızı veriniz.

Başta bizim siyasi liderlerimiz olmak üzere buradaki özelliklerle karşılaştırarak yorumu takdirlerinize bırakıyorum.